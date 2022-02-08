烏克蘭危機：俄烏會談無突破 拜登促公民離境

（德國之聲中文網）俄羅斯、烏克蘭和法德官員周四（10日）在柏林举行的会谈结束后，俄乌雙方稱，進行了一整天的會谈，未能取得任何突破性进展，這也代表俄烏緊張情勢可能持續。

俄罗斯特使科扎克（Dmitry Kozak）表示，俄罗斯和乌克兰之间的关系不可能和解。會談中，俄罗斯和乌克兰对2015年的《明斯克協議》有不同的解释，外界普遍認為該協議是和平消弭俄烏危機的的最可能途徑。

科扎克說：「我们没有设法克服这个问题。」乌克兰特使叶尔马克（Andriy Yermak）说，双方没有取得突破性进展，但都同意继续对话。「我希望我们将很快再次会面并继续这些谈判。每个人都決心要一个结果，」他说。乌克兰表示，自2014年以来，约有15,000人被杀害。

《明斯克協議》是俄羅斯吞並克裡米亞並繼續支持烏東地區分離勢力的情況下，為解決危機，通過「諾曼底模式」下所簽署。多年來，俄羅斯和烏克蘭都曾多次指責對方違反停火協議，該協議旨在化解烏克蘭軍隊和親俄分裂分子之間的衝突。

目前，俄罗斯已经在乌克兰东部附近部署了超过10万名士兵，引发外界擔憂可能引發战争。俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）周四（10日）指责乌克兰试图改写协议，只挑选对其最有利的内容。乌克兰則表示，它致力于遵守该协议。

叶尔马克说：「今天每个人都确认，我们有《明斯克協議》，并且需要履行这些协议。」。乌克兰否認莫斯科关于它与冲突无关的说法，並稱，俄罗斯在乌克兰境内有部队与分离主义分子并肩作战。

基辅拒绝与分离地区的领导人进行谈判。但烏克蘭总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskiy）提议与俄罗斯总统普京直接谈判，但至今遭俄國拒絕。

俄罗斯否认计划入侵乌克兰，但表示它想要設「红线」，以确保烏克蘭不加入北约，且北约不會在乌克兰建立基地和导弹。

中美爭鋒相對

俄烏情勢在成為美中爭論焦點之一，美國驻联合国特使周四（10日）呼吁北京鼓励俄罗斯在乌克兰危机中「做正确的事」，引發中国驻联合国大使张军的尖锐回应，指责华盛顿煽动紧张局势。

美国驻联合国大使格林菲尔德（Linda Thomas-Greenfield）在接受CNN采访时说：「我们希望中国人鼓励俄罗斯人做正确事情。」

格林菲尔德說：「中國在安理會上，表達了對保護邊界完整和國家主權的強烈關切。這正是俄羅斯正在做的事情，它們威脅邊界完整性，所以對中國而言，傳遞該訊息是極為重要的。」

中國、美國和俄羅斯是聯合國安理會（UN Security Council）五個常任理事國中的其中3個成員國，另外兩個則是英國與法國。

中國駐聯合國大使張軍在推特上迅速回應了格林菲尔德的發言。張軍說：「我們的訊息一致且明確：透過外交途徑解決任何分歧。」他寫道：「不要再誇大緊張局勢了」，但沒有點名任何人。張軍並表示：「俄羅斯正當的安全問題，應該被嚴肅處理。」

1月底，由美国召開的一次紧张会议之后，联合国安理会将在下周就乌克兰问题再次举行会议，該會議事由俄罗斯召開的，它希望讨论2015年签署的《明斯克協議》的执行情况。

拜登立促公民離開烏克蘭

美國總統拜登周四（10日）敦促在烏克蘭境內的美國公民「立即離境」，並警告當地情勢可能很快失控。拜登在接受美國國家廣播公司新聞（NBC News）專訪時說，「美國公民現在就該離開」。

不過，拜登說：「這不像我们在与恐怖组织打交道。我们正在与世界上最大的军队之一打交道。这是一个非常不同的情况，事情可能会很快变得疯狂，」他说。NBC问拜登，什么情况会促使他派兵营救想要離境的美国人。拜登回答说：「没有。当美国和俄罗斯开始對戰时，那是一场世界大战。」

美国国务院周四（10日）另外发布警告称，「若俄罗斯在乌克兰任何地方采取军事行动，美国将无法撤离美国公民」。並稱，一般的領事服务，包括協助公民離境等，将受到「严重影响」。

观看视频 02:52 生活在战火中：乌克兰前线村庄的日常

（路透社、NBC等）

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