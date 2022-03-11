烏克蘭再呼籲設禁飛區 南部城市喪命人數傳倍增

(德國之聲中文網) 在烏克蘭西部城市利沃夫（Lviv）附近的一處軍事設施週日 (3月13日)受到俄軍導彈襲擊後，俄羅斯也出面證實消息。俄羅斯國防部發言人科納申科夫 (Igor Konashenkov) 表示，俄羅斯使用高精度遠程武器襲擊利沃夫附近的一個獨立設施，而該襲擊殺死了多達「180名外國傭兵」，以及摧毀大量外國武器。不過媒體無法核實俄羅斯聲明中提到的這些數字。

同日，烏克蘭的官員表示，俄羅斯在這次襲擊中，發射了30多枚巡航飛彈，造成至少35人死亡，134人受傷。

烏克蘭總統澤連斯基 (Volodymyr Zelenskyy) 再次要求北約在烏克蘭上空設立禁飛區，並警告說，俄羅斯可能會襲擊北約領土。他在一次影片談話中說：「如果你們不關閉烏克蘭的領空，俄羅斯的飛彈將落在你們的領土上。俄羅斯的飛彈落在北約領土上是早晚的問題。」

美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 也在第一時間譴責俄羅斯的導彈襲擊，表示俄羅斯必須立即停止這種「殘暴行為」。

馬里烏波爾：本市死亡人數幾乎翻倍

烏克蘭南部城市馬里烏波爾當地政府13日表示，自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，該市已有超過2100名居民死亡。該市的市議會在通訊軟體Telegram上發佈消息表示：「截至今天為止，已有2187名馬裡烏波爾居民死於俄羅斯的襲擊。」

其中，該市議會稱自9日以來，死亡人數增加了近1000人，當時他們說在該市遭俄羅斯部隊圍困的前9天內有1207名平民死亡。德國之聲無法單方面核實這些數字的真實性。

馬里烏波爾的市議會提到：「過去12天，人們一直處於困難的境地。馬裡烏波爾沒有電、水和暖氣。幾乎沒有移動通信。最後的食物和水的儲備正在被耗盡。」

俄羅斯軍隊繼續炮擊馬里烏波爾的非軍事目標。俄羅斯部隊持續的砲擊，也導致幾次試圖疏散平民的行動失敗。烏克蘭副總理韋列舒克 (Iryna Vereshchuk) 在國家電視台發表的談話中提到，由於俄羅斯的炮擊，一個運送援助物資的人道車隊以及疏散巴士再次未能抵達被圍困的馬裡烏波爾。

她表示：「這支隊伍一直停留在俄羅斯占領的別爾江斯克市 (Berdiansk)，我們14日將再次嘗試將物資送抵馬裡烏波爾。」

韋列舒克也說，目前已有超過14萬的平民從其他衝突地區撤離，包含幾千名來自靠近烏克蘭首都基輔周圍城鎮的人民。紅十字國際委員會警告說，如果交戰各方不緊急達成一項「具體的人道主義協議」，馬里烏波爾將面臨「最壞的情況」。這個擁有約50萬人口的港口城市自本月初便一直被俄羅斯部隊圍困。

拿下馬里烏波爾和亞速海的其他港口可以讓俄羅斯建立一條通往克裡米亞的陸地走廊。此前，俄羅斯在2014年從烏克蘭奪取了克裡米亞。

俄烏代表再會談

13日，烏克蘭總統辦公室主任波多列亞克 (Mykhailo Podolyak) 在推特發文透露，俄羅斯和烏克蘭之間的停火談判正在通過視訊會議進行，雙方14日將繼續相關談判。他寫道：「工作小組正在不斷運作。大量問題持續需受到關注。」

此前，波多列亞克和俄羅斯談判代表斯盧茨基 (Leonid Slutsky) 都確認雙方談判有進展，並且在未來幾天可能會有結果。

克里姆林宮13日也表示，俄烏談判代表還討論了俄羅斯總統普丁和烏克蘭總統澤連斯基會面的可能性。俄羅斯總統發言人佩斯科夫 (Dmitry Peskov) 表示，莫斯科並不排除這一想法。但他也說：「我們需要了解這次會議的結果是什麼，以及將討論什麼。」

佩斯科夫向俄羅斯媒體表示，現在討論促成兩位領導人的會面還過早。

此外，烏克蘭總統澤連斯基13日也呼吁微軟、SAP和甲骨文等全球軟體大廠停止在俄羅斯支援其產品。他在一條推文中向這些科技巨頭喊話，稱他們懲罰俄羅斯的作法不能有「灰色地帶」，只能有黑與白、善與惡。」

上周，微軟和SAP表示他們將停止在俄羅斯銷售其產品和服務，而甲骨文則暫停了在該國的業務。然而，澤連斯基週日呼籲的是這些軟體公司也應該停止在俄羅斯更新軟體或提供遠端服務。目前還不清楚這些服務是否已被暫停。

(路透社、法新社、美聯社)

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