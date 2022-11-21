烏克蘭入北約無進展 俄羅斯加大攻擊民用設施

（德國之聲中文網）北約週二（11月29日）再次承諾，有朝一日會把烏克蘭納入其中。秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）說：「北約的大門是敞開的，」意指北約最近納入北馬其頓和黑山，芬蘭和瑞典也即將加入。

斯托爾滕貝格強調：「俄羅斯對加入的國家沒有否決權。 在烏克蘭的成員資格問題上，我們也堅持這一點。」

但實際上烏克蘭入北約卻沒有具體進展。在會議期間，立陶宛外交部長蘭茨貝爾吉斯（Gabrielius Landsbergis）告訴德國之聲，現在是談論烏克蘭加入北約的正確時機。

他說：「我之所以談論這件事，是因為當我們在考慮戰後會發生什麼事的時候，會發現我們需要在歐洲大陸創建新的安全架構，因為這個架構現在被破壞了。」

蘭茨貝爾吉斯說，因為立陶宛與俄羅斯和白俄羅斯都有邊界，對此感受更為強烈。現狀使這個波羅的海國家「不太安全」。他強調，對立陶宛來說，北約的集體防禦戰略，是最好的安全解決方案。根據聯盟第5條公約，任何對北約其中任一成員國的武裝或軍事侵略，都等同於對其所有成員國的攻擊。

北約外長們正在羅馬尼亞首都聚會，討論未來對烏克蘭的支持和加強聯盟東翼的問題。托爾滕貝格表示，北約預計，莫斯科在軍事挫折下，將鎖定烏克蘭的民用目標進行導彈襲擊。

他說：「俄羅斯現在正在攻擊民用目標、都市，因為他們無法在領土取得上有進展，這也是為了避免烏克蘭單方解放越來越多的領土。」

斯托爾滕貝格還表示，北約對烏克蘭的承諾決不能動搖，「只要需要，就繼續支持烏克蘭。我們不會退縮」。

他提到：「主要重點是支持烏克蘭，確保俄羅斯總統普京不會獲勝，」他說，烏克蘭只有在戰場上取得進展才能獲得可接受的條件。

斯托爾滕貝格後來對記者說，這次會議會「非常務實」，涉及北約在其東部邊境的韌性以及對烏克蘭的支持。

烏克蘭能源危機

北約負責人、聯盟外長和烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）在29日晚間舉行晚餐工作會議。德國外交部長貝爾博克（ Annalena Baerbock ）則在29日下午北約會議期間召開了七大工業國（G7）與多達20個夥伴國家的會議。她認為，由戰爭引發的能源危機是會議的焦點。

近日俄羅斯對烏克蘭能源基礎設施發動更多攻擊。在北約為期兩天的會議中，部長們預計將討論烏克蘭迫切需要的電力供應。斯托爾滕貝格說，北約盟國已經提供了發電機和備件，以幫助烏克蘭重建受損設施。

斯托爾滕貝格也表示：「北約對所有人發出的訊息是，我們需要做得更多。」他認為，俄羅斯在戰場上敗北是基輔攻擊平民目標和都市的原因。

在會議召開之前，斯托爾滕貝格也說明，希望看到成員國進一步加緊向烏克蘭提供更多防空設備、彈藥和備件培訓。他還提到，希望成員國承諾提供更多的培訓和物資，如保暖衣物、藥品和無人機干擾系統。

烏克蘭29日敦促盟友協助提高其防空系統能力，並供應電力變壓器來抵禦俄羅斯攻擊其能源基礎設施。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）在布加勒斯特舉行的北約會議期間告訴記者：「我們需要防空系統，像是德國陸基防空系統（IRIS）、美制鷹式防空系統（HAWK）、愛國者，我們還需要變壓器。」

他強調：「如果我們有變壓器和發電機，就可以恢復能源供給;如果我們有防空系統，就可以保護國人免受俄羅斯下一次導彈襲擊。一言以蔽之。愛國者和變壓器是烏克蘭最需要的東西。」

逃到蒙古国的俄罗斯人

（法新社、德新社、路透社、美聯社）

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