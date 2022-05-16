 烏傷兵撤離亞速鋼鐵廠 頓巴斯陷苦戰 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.05.2022

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时政风云

烏傷兵撤離亞速鋼鐵廠 頓巴斯陷苦戰

頓涅茨克和盧甘斯克行政區劃組成了烏克蘭東部的頓巴斯地區，基輔和親俄分裂分子2014年以來一直爭奪該地區的控制權。現在兩軍在此地交火，決定後續戰事發展。

Ukraine Nowoasowsk | Ankunft Busse mit Ukrainischen Soldaten aus dem Stahlwerk Asowstal

2022年5月16日，被圍困在亞速鋼鐵廠的烏克蘭傷兵自一輛巴士中被用擔架抬出。該巴士在親俄軍隊的護送下抵達。

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乌克兰方面阐述了其在这场俄罗斯侵略战争中保持“领土完整”的目标，同时向德国提出包括战机在内的更多武器要求。德国如何回应？另外，围绕亚速钢铁厂又有哪些进展？德国总理肖尔茨和普京最新通话讲了什么内容？请看有关乌克兰战事的最新总结。

被俄军围困在乌克兰马里乌波尔的亚速钢铁厂、拒绝向俄方投降的战斗人员目前情况危急。其中一人在推特上向马斯克求援，希望这位世界首富帮助他们撤离。此前，基辅已经表示不太可能通过军事进攻援救这些守军。

俄罗斯副总理库斯努林周日到访几乎被夷为平地的乌克兰城市马里乌波尔。那里残留的乌克兰守军则称将战斗到最后一刻。

经过近两个月的围城战斗，俄罗斯总统普京宣布”解放“了乌克兰南部海港城市马里乌波尔，下令放弃强攻乌军仍未撤出的亚速钢铁厂，缩小包围圈，不让一只苍蝇飞出来。

（德國之聲中文網）路透社週一（5月16日）援引一名目擊者的話說，在馬里烏波爾亞速鋼鐵廠中被圍困的數百名烏克蘭軍人在撤離後已經抵達新亞速斯克（Novoazovsk）。根據報導，證人說，一些被疏散的人被用擔架抬出巴士。

新亞速斯克和馬里烏波爾一樣位於烏克蘭東南部的頓涅茨克地區，目前在俄羅斯支持的分離主義分子控制之下。

撤離行動前，俄羅斯國防部16日表示，已經和烏方達成協議，將被圍困的烏克蘭傷兵疏散到附近的新亞速斯克。

與此同時，烏克蘭當局稱，烏東頓巴斯地區有19名平民在俄羅斯的襲擊中喪生。根據盧甘斯克州州長海戴（Serhiy Haidai），在俄羅斯對西維羅多涅茨克市的砲擊中，「至少有10名平民死亡」。此前，頓涅茨克州州長基里連科（Pavlo Kyrylenko）說，在俄羅斯的襲擊中，有9名平民死亡，6人受傷。

烏方稱擋住俄軍推進

根據通訊社報導，繼在哈爾科夫東北部地區成功擊退俄羅斯軍隊後，烏克蘭一支部隊於週日（5月15日）晚間抵達與俄羅斯的邊界。烏克蘭士兵製作了一段影片，發給烏克蘭總統澤連斯基，報告他們已經到達與俄羅斯的分界線。

據路透社報導，哈爾科夫州州長希內胡柏夫（Oleh Synehubov）16日通過電報確認一些烏克蘭軍隊抵達俄羅斯邊境。哈爾科夫是烏克蘭的第二大城市。此外，烏克蘭還聲稱抵擋了俄羅斯軍隊在頓巴斯地區推進的企圖，但這些說法無法得到獨立核實。

在15日晚上的影片談話中，澤連斯基警告說：「我們正在準備應對俄羅斯在頓巴斯的新一輪攻擊企圖，它們企圖以某種方式加強其在烏克蘭南部的行動。」

（路透社、法新社、德新社、美聯社）

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