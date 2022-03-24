烏俄戰爭：拜登再警告北京 中國駁斥默許入侵

(德國之聲中文網) 美國總統拜登週四（3月24日）在布魯塞爾的北約峰會上表示，在俄羅斯不斷入侵烏克蘭的情況下，北約比以往任何時候都更加團結。他說，他決心不僅要維持目前在烏克蘭問題上的努力，而且要在此基礎上繼續努力。

在演講中，他宣布向烏克蘭提供超過20億美元的軍事援助，並向受戰爭影響的烏克蘭人提供10億美元的援助。關於烏克蘭和俄羅斯之間正在進行的外交談判，他說最終要由基輔來決定是否願意放棄領土給俄羅斯。

他發誓，如果俄羅斯在烏克蘭使用化學武器，美國將作出回應。拜登也說，應將俄羅斯從20國集團中剔除。同時，他說烏克蘭應該能夠參加G20會議。他還為自己對俄羅斯入侵所推出的外交政策進行了辯護，因為之前有記者批評制裁並未阻止俄羅斯繼續進攻烏克蘭。

在一名美國哥倫比亞廣播公司記者質問拜登他憑什麼認為普丁會因為制裁的威懾而改變其在烏克蘭的做法時，美國總統拜登回應，制裁並不是為了威懾俄羅斯總統普丁所採取的行動。

他說：「讓我們把話說清楚。我沒有說，制裁會阻止他。制裁從來就不是為了要威懾。」

中國駁斥事先知情

拜登還談到中國可能參與了俄羅斯的入侵。他說，他告訴中國國家主席習近平，如果中國幫助俄羅斯，北京將面臨後果。他表示：「我沒有威脅中國，但我向習近平表明了這一點，確保他明白幫助俄羅斯的後果。中國明白，它的經濟未來與西方的關係比俄羅斯要密切得多。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也說，他相信中國不希望烏克蘭的戰爭進一步升級。他說：「中國作為聯合國安理會的成員，作為一個大國，除了成為調解和溫和的力量，並幫助我們說服俄羅斯停止這場戰爭外，沒有其他的責任。我想相信，中國將在符合其提出的領土主權的願景下，繼續找尋方法停止這場戰爭，我相信，中國不會以任何形式讓這場戰爭升級。」

而在過去幾週持續被質疑事先知情俄羅斯將入侵烏克蘭後，中國國防部週四（4月24日）在微信公眾號上發數篇文章澄清，稱有關「中國向俄羅斯提供軍事援助」的說法是假訊息，而有關中國事先知情並默許俄羅斯入侵烏克蘭的說法，則是在抹黑中國。

中國國防部發言人吳謙宣稱：「中方在烏克蘭問題上的立場是一貫的、明確的。我們一直以來為勸和促談發揮著建設性作用。當務之急是各方保持克制，為緊張局勢降溫緩和而不是火上澆油，推動外交解決而不是使局勢進一步升溫。我們要求美方立即停止這種造謠污衊、無事生非的卑劣行徑」。

各方持續援烏抗俄

與此同時，聯合國大會通過一項決議，將烏克蘭人道主義危機的責任歸咎於俄羅斯，並呼吁其立即停火。該決議以140票贊成、5票反對的多數票在聯合國大會上通過。約38個成員投了棄權票。

該決議內容由烏克蘭及其合作伙伴撰寫，批評俄羅斯造成烏克蘭「可怕的」人道主義局勢。投反對票的五個國家為俄羅斯、白俄羅斯、敘利亞、朝鮮和厄立特裡亞，它們今年3月初也投票反對譴責俄羅斯入侵烏克蘭的決議。作為俄羅斯關鍵夥伴的中國和印度則再次投了棄權票。

同日，德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）表示，如果有必要，將對俄羅斯實施進一步制裁。目前的制裁似乎非常有效。他說，每個人都已經感受到戰爭對能源和食品價格的影響，而目前各國政府也刻意迴避能源制裁。

他還表示，需要不斷向烏克蘭輸送武器，並承諾提供進一步的人道主義支持，以及準備接收更多的烏克蘭難民。肖爾茨說，德國還將為部署在斯洛伐克的一個新的北約戰鬥群提供部隊。他警告，俄羅斯在烏克蘭使用化學武器將違反國際法。

肖爾茨和其他多位歐盟領導人都拒絕了俄羅斯以盧布支付天然氣的要求，稱這將是一種違約行為。

俄國防部長安危有疑?

此外，俄羅斯國防部長紹伊古 (Sergei Shoigu) 在消失在公眾視野數周後，於24日首次公開露面。然而，在與其他俄羅斯官員的分屏視訊通話中，他只現身於俄羅斯總統普丁電腦屏幕的一小部分。

對媒體詢問紹伊古近日的行程，俄羅斯政府發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）稱：「國防部長現在有很多事情要考慮，因為我們正在進行一項特別軍事行動。現在不是接受媒體訪問的真正時間。」

然而，外界因俄羅斯的入侵未像該國政府預期的那樣順利而對紹伊古的安危做出各種揣測。

(路透社、法新社、美聯社)

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