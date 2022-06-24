“烂尾楼”业主停还贷 房产危机或波及金融领域?

（德国之声中文网）花旗银行（Citigroup Inc.）周三发布的一份研究报告指出，截至7月12日，全中国22个城市的35个住宅项目购房者已经决定停止偿还按揭贷款，甚至不惜影响个人信用记录。

促使这些购房者作出这一决定的主要原因包括相关住宅建设工程的拖延，以及房地产价格的暴跌。

彭博社的报道指出，业主集体停止偿还贷款凸显了中国房地产行业所面对的风暴已经波及中国的中产阶级，对社会稳定造成了威胁。

中国的银行此前已经在处理房地产开发商的债务危机问题，如今还要面对购房者的违约风险。

花旗银行的分析师、上述报告的主要撰写人陈俊玮（Griffin Chan）指出，目前“对于社会稳定来说是一个关键时刻”。

房产价格的下跌使得这一局面雪上加霜。根据该研究的统计，2022年，相关住宅项目邻近区域的房产平均售价比过去三年的购买成本要低15%。

而房地产业的危机正在向银行业蔓延。陈俊玮表示，由于拒绝偿还房贷引起的不良贷款总额可能会达到5610亿元人民币，占到未偿还抵押贷款余额的1.4%。

“清零”政策和房地产危机的双重打击

根据法新社对经济分析师进行的一项问卷调查，中国经济今年第二季度或将呈现增速陡降，主要原因就是清零防疫政策和房地产市场的持续疲软。

法新社对12家金融机构的经济专家做的调查问卷结果显示，中国今年4月到6月的国内生产总值预计比去年同期仅仅增长1.6%。其中还有几位分析师认为，第二季度可能会呈现经济衰退——这将是2020年疫情高峰期以来的首次。

持续2个月的封城给上海经济活动造成了严重影响

荷兰Rabobank的宏观经济分析师Teeuwe Mevissen对法新社表示，从关键指标来看，今年4月和5月，中国服务业和制造业的经济活动都出现了收缩。而作为中国重要经济驱动力的房地产行业，也仍然“处于困境中”，因为封城措施严重限制了供给和需求。

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根据中国房产信息集团（China Real Estate Information Corporation）的数据，前100强的房地产开发商在今年6月的新住宅销售业绩比去年同期减少了43%。

本周五，中国官方将公布第二季度经济数据。法新社指出，鉴于中共即将举行二十大，相关经济数据也将受到密切的关注。

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（彭博社、法新社）

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