“停贷潮”继续 “闭眼买房”时代落下帷幕？

先是从银行账号里无法取钱，然后是“烂尾楼”的购房者宣布停止支付贷款。中国的金融领域在短时间内面临着两个对于任何经济体来说，都可以伤筋动骨的关键性事件。 “停贷潮”有没有法律依据？中国的监管部门又做了些什么？专家们给出分析。