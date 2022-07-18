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新冠疫情彻底压垮了中国房地产。包括北京、上海在内的现有房屋价格均大幅度下降。在中国沈阳，曾经为达官贵人准备的欧式花园洋房，如今的新主人竟然是它们。
先是从银行账号里无法取钱，然后是“烂尾楼”的购房者宣布停止支付贷款。中国的金融领域在短时间内面临着两个对于任何经济体来说，都可以伤筋动骨的关键性事件。 “停贷潮”有没有法律依据？中国的监管部门又做了些什么？专家们给出分析。
北京将在二十大召开期间公布包括第三季度GDP增长率等一系列经济数据。严格的防疫措施，房地产危机拖累等因素，令专家们并不看好增长数据。有专家还表示，中国经济未来十年的增长数字仅会在零至4.5%的间区徘徊。
中国央行周一再次宣布降息，希望以此提振疲软的房地产市场和受到疫情严重冲击的国民经济。不过，多数经济学家都对降息措施的效果持悲观态度。
德国之声客座评论员Alexander Görlach认为，一段时间来，中国国内房地产和银行危机不断发酵，其程度之烈甚或危及独裁者习近平的权力。
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