 烂尾别墅的新主人 | 经济纵横 | DW | 22.07.2023

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经济纵横

烂尾别墅的新主人

新冠疫情彻底压垮了中国房地产。包括北京、上海在内的现有房屋价格均大幅度下降。在中国沈阳，曾经为达官贵人准备的欧式花园洋房，如今的新主人竟然是它们。

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