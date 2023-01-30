 為消資安疑慮 TikTok執行長將出席美聽證會 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.01.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

為消資安疑慮 TikTok執行長將出席美聽證會

面臨美國對中國短影音平台抖音國際版TikTok的資安疑慮，TikTok首席執行官周受資已同意3月出席美國國會聽證會，澄清說明相關情況。

TikTok面臨美國資安疑慮

TikTok面臨美國資安疑慮

（德國之聲中文網）新加坡籍的TikTok CEO周受資，同意在3月23日出席由美國國會眾議院能源暨商業委員會（House Energy and Commerce Committee）在華盛頓舉行的聽證會，他將是這場聽證會上唯一的證人。會中預計周受資將就TikTok、字節跳動以及為解決相關美國資安疑慮而在做的承諾進行說明。

美國眾院能源暨商業委員會主席、共和黨籍華盛頓州聯邦眾議員羅傑斯（Cathy McMorris Rodgers）在一份聲明中指「TikTok讓中國共產黨取得美國用戶資料，美國人該知道這些行為如何影響他們的隱私以及數據安全，以及TikTok正採取什麼樣的行動保護美國孩童在網路及現實中的安全」。

美眾議院將於2月進行投票決定是否推動禁止全美使用TikTok立法（資料照）

美眾議院將於2月進行投票決定是否推動禁止全美使用TikTok立法（資料照）

對於羅傑斯的發言，TikTok表示他們將美國用戶的資料提供給中國並不屬實，「中國共產黨對字節跳動或TikTok沒有直接也沒有間接控制」。

TikTok在美國擁有超過1億名用戶，母公司為中國的字節跳動，其與母公司的關係近年引起美政府對用戶資安的疑慮。去年12月底，美國政府基於國安考慮，正式禁止聯邦政府設備使用TikTok

美國外來投資審查委員會（CFIUS）和TikTok已經進行了兩年多，旨在達成一項國家安全協議的談判，以保護美國TikTok用戶的資料。上週五（29日）白宮拒絕就是否支持立法禁止TikTok或談判情況作出評論。

美國聯邦調查局長雷（Christopher Wray）也曾數次提及TikTok對美國家安全顧慮。去年11月，中國外交部發言人毛寧，對FBI局長雷重申FBI長期以來對TikTok的安全關切，以及美國相關官員正在調查TikTok是否能繼續在美國營運評論為：「散佈虛假消息，並以此為藉口打壓中方有關企業已經成為美國政府的慣常做法，中方對此堅決反對」。

針對TikTok禁令的可能性，TikTok表示希望「立法者將精力集中在整體解決這些問題上，而不是假裝禁止一項服務就能解決他們關心的任何問題或讓是讓美國人更安全」。

（WSJ、中國外交部發言人辦公室、法新社、路透社等）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

12.8.2021, Screenshot Tiktok

德语媒体：TikTok 禁还是不禁? 30.01.2023

TikTok引发的数据安全忧虑，已经让美国政府禁止在公务手机上安装这款APP。德国《世界报》认为，这样做还不够，因为数据安全问题并非关键，数以百万计的青少年沉迷上瘾才是欧洲面临的大麻烦。《新苏黎世报》则反驳了《世界报》观点。

via Sabine Oelze 22.01.2023

美國又一大學禁抖音 參議員提議全國禁止 25.01.2023

在美國又一所大學推動禁止TikTok之際，知名共和黨參議員更是表明，未來將提案在美國全國範圍內禁止TikTok的使用。

12.8.2021, Screenshot Tiktok

再有美国两州对TikTok下禁令 10.01.2023

美国的新泽西州和俄亥俄州本周一表示，将禁止在州政府管理的设备上使用TikTok。在美国，已经有十几个州对这个短视频分享平台祭出禁令。

广告

媒体看中国

TikTok让数以百万计的青少年沉迷上瘾?

德语媒体：TikTok 禁还是不禁?

TikTok引发的数据安全忧虑，已经让美国政府禁止在公务手机上安装这款APP。德国《世界报》认为，这样做还不够，因为数据安全问题并非关键，数以百万计的青少年沉迷上瘾才是欧洲面临的大麻烦。《新苏黎世报》则反驳了《世界报》观点。