為消資安疑慮 TikTok執行長將出席美聽證會

（德國之聲中文網）新加坡籍的TikTok CEO周受資，同意在3月23日出席由美國國會眾議院能源暨商業委員會（House Energy and Commerce Committee）在華盛頓舉行的聽證會，他將是這場聽證會上唯一的證人。會中預計周受資將就TikTok、字節跳動以及為解決相關美國資安疑慮而在做的承諾進行說明。

美國眾院能源暨商業委員會主席、共和黨籍華盛頓州聯邦眾議員羅傑斯（Cathy McMorris Rodgers）在一份聲明中指「TikTok讓中國共產黨取得美國用戶資料，美國人該知道這些行為如何影響他們的隱私以及數據安全，以及TikTok正採取什麼樣的行動保護美國孩童在網路及現實中的安全」。

對於羅傑斯的發言，TikTok表示他們將美國用戶的資料提供給中國並不屬實，「中國共產黨對字節跳動或TikTok沒有直接也沒有間接控制」。

TikTok在美國擁有超過1億名用戶，母公司為中國的字節跳動，其與母公司的關係近年引起美政府對用戶資安的疑慮。去年12月底，美國政府基於國安考慮，正式禁止聯邦政府設備使用TikTok。

美國外來投資審查委員會（CFIUS）和TikTok已經進行了兩年多，旨在達成一項國家安全協議的談判，以保護美國TikTok用戶的資料。上週五（29日）白宮拒絕就是否支持立法禁止TikTok或談判情況作出評論。

美國聯邦調查局長雷（Christopher Wray）也曾數次提及TikTok對美國家安全顧慮。去年11月，中國外交部發言人毛寧，對FBI局長雷重申FBI長期以來對TikTok的安全關切，以及美國相關官員正在調查TikTok是否能繼續在美國營運評論為：「散佈虛假消息，並以此為藉口打壓中方有關企業已經成為美國政府的慣常做法，中方對此堅決反對」。

針對TikTok禁令的可能性，TikTok表示希望「立法者將精力集中在整體解決這些問題上，而不是假裝禁止一項服務就能解決他們關心的任何問題或讓是讓美國人更安全」。

（WSJ、中國外交部發言人辦公室、法新社、路透社等）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。