 為打擊芬太尼走私 墨西哥向習近平求援 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.04.2023

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时政风云

為打擊芬太尼走私 墨西哥向習近平求援

為了回應美國的壓力，墨西哥總統週二（4日）宣佈他已經寫信給中國國家主席習近平，以抑制芬太尼的運輸，究竟發生了什麼？

阿片類鎮痛藥芬太尼示意圖

阿片類鎮痛藥芬太尼示意圖

（德國之聲中文網）墨西哥總統週二（4月4日）表示，他已寫信給中國國家主席習近平，敦促​​他幫助控制阿片類鎮痛藥芬太尼的運輸，並駁斥美國對墨西哥在制止芬太尼走私方面做得不夠的批評。芬太尼可用來合成阿片類藥物。

路透社週二報導，墨西哥總統洛佩斯‧奧夫拉多爾（Lopez Obrador）宣讀了3月22日寫給習近平的信，他在信中為遏制這種致命藥物的供應所做的努力辯護，同時回擊了美國的批評。部分人士希望美國對墨西哥進行軍事干預。

「我們來找你，習近平主席，不是要你在面對這些粗魯的威脅時給予支持，而是要求你出於人道主義原因，幫助我們控制可以從中國運往我國的芬太尼貨物」，他說。

洛佩斯在記者會上說，這封信是在美國議員最近訪問墨西哥後所寫，他們建議他與中國對話，以解決芬太尼威脅。

美聯社報導，中國已採取一些措施限制芬太尼出口，但是標籤錯誤或是難以被檢測到的前體化學品（precursor），仍繼續從中國的工廠中流出。

目前尚不清楚習近平是否收到了這封信，或者他是否做出了回應。中國駐墨西哥大使館沒有立即對這封信向路透社發表評論。

洛佩斯否認芬太尼是在墨西哥生產的，他在信中說，菲律賓毒梟直接從亞洲購買。他還表示，美國消費的毒品只有30%是通過墨西哥進入的。

大多數非法芬太尼被墨西哥販毒集團壓製成偽造的藥丸，這些藥丸看起來像其他藥物，或者被混入其他藥物中，例如海洛因和可卡因。在美國，許多死於過量服用的人，並不知道他們正在服用芬太尼。據稱在美國每年約有7萬人因芬太尼過量服用而死亡。

墨西哥總統洛佩斯‧奧夫拉多爾（資料照）

墨西哥總統洛佩斯‧奧夫拉多爾（資料照）

中國的角色

路透社報導，美國官員質疑芬太尼不是在墨西哥生產這種說法，認為這種阿片類藥物是在該國大量生產的，使用的化學品主要來自中國。

美國共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）一直站在美國對墨西哥施壓的最前沿，他週一（4月3日）表示，將提出關於芬太尼的立法，其中包括將墨西哥毒梟集團指定為外國恐怖組織。

墨西哥外交部長埃布拉德（Marcelo Ebrard）表示，應對芬太尼威脅是當務之急，他反駁了格雷厄姆的批評，稱在美國因販運芬太尼而被捕的，絕大多數人都是美國人。

專家表示，墨西哥毒梟集團現在從美國市場賺了很多錢，他們認為沒有必要在墨西哥本國市場出售芬太尼。

路透社在3月15日的報導中也提到，1位美國高級執法官員在回應共和黨議員的質詢時表示，他認為越過美墨邊境的中國移民數量增加，與非法芬太尼進入美國之間沒有聯繫。

但自美國總統拜登於2021年上任以來，共和黨人一再試圖將芬太尼的販運，與非法越過美墨邊境的移民數量創紀錄聯繫起來。但絕大多數芬太尼是在美墨西南邊境緝獲，且是在合法的入境口岸被攔截到的

（路透社、美聯社）

美國共和黨參議員格雷厄姆（資料照）

美國共和黨參議員格雷厄姆（資料照）

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