 為台積電設廠鋪路？德國薩克森州今秋在台設辦 | 经济纵横 | DW | 20.04.2023

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经济纵横

為台積電設廠鋪路？德國薩克森州今秋在台設辦

繼德國教研部長之後，德國薩克森州的科研部長也率團造訪台灣，並宣布將於台灣設立辦公室。這個辦公室有哪些任務？外傳台積電將赴當地設廠，部長又怎麼回應？

德國薩克森州科研部長格姆科夫（中）造訪台灣，20日在位於台北內湖的國裕生活公司關係企業召開記者會。

德國薩克森州科研部長格姆科夫（中）造訪台灣，20日在位於台北內湖的國裕生活公司關係企業召開記者會。

（德國之聲中文網）德國薩克森州（Sachsen）科研部長格姆科夫（Sebastian Gemkow）週二（4月18日）率領訪團赴台灣交流，週四（20日）在記者會上表示，薩克森州決定在台灣設立辦公室，時間上「越快越好」，估計今年秋天、9月左右就會開設。會前，格姆科夫透露，辦事處開幕時他也希望再次訪台。

薩克森州的首府德勒斯登（Dresden）擁有歐洲最大的半導體聚落，已具備相當完整的產業生態系與價值鏈，兼具生產與研發的能力。如今薩克森州尋求與台灣合作，正是要強化雙方在半導體領域的合作。

格姆科夫強調，在台灣設立辦公室的意義，在於促進「人與人之間有活力的互動」，特別是德國、台灣年輕人才的雙向往來。他說：「因為我們理解，相較於各自單打獨鬥，我們一同（努力）是更強大的。」

面對DW記者提問，薩克森州的台北辦公室的業務是否可能從研究層次，擴大到投資層面，甚至由政府補貼企業設廠；對此，格姆科夫回應說，初步階段主要仍以科學研究、學生交流為主，但在他看來，「這是一個開始」。他說，當企業來到薩克森、發展出紐帶，肯定能帶動學術之外的更多可能性；此外，他也將與經濟主管單位進一步商討，盼能「強化經濟環境」。

格姆科夫此行除了與台灣國科會主委吳政忠會面，也與台灣國家實驗研究院營運長徐玉學簽署合作協議。一同赴台的還有德勒斯登工業大學校長史多丁格（Ursula M. Staudinger），她表示將強化跟台灣大學、新竹清華大學等學校的合作。

今年3月，德國教育部長施塔克-瓦青格（Bettina Stark-Watzinger）也曾造訪台灣，雙方簽署科學及技術合作協議（STA）。格姆科夫一行人是自此協議後第一個訪台的重要德國訪團。

20日，德國薩克森州科研部長率領代表團在台灣召開記者會。

20日，德國薩克森州科研部長率領代表團在台灣召開記者會。

台積電赴德國設廠？

針對各界關注台積電（TSMC）是否將於薩克森州設廠一事，格姆科夫20日並未正面回覆，僅稱「歡迎任何有興趣投資的人」。

同日下午，台積電舉行法人說明會，同樣未證實將赴德國設廠，僅重申將考量客戶需求、政府支持程度，與客戶、夥伴一同評估在歐洲設廠的可能性。

3月中旬，路透社的獨家報導引述知情人士說法，稱台積電與薩克森州的談判已邁入「後期階段」，正在協商由政府補貼台積電赴當地投資。日經亞洲則於去年底指出，台積電會派高階主管到德國討論政府補助，並協調當地供應鏈產能以滿足其需求。

若確定在德勒斯登設廠，這將是台積電在歐洲第一座晶片生產基地。有媒體稱，該廠初步將以28奈米製程為主，聚焦於車用科技

外界盛傳台積電將於德國薩克森州設廠，但台積電至今並未證實。（資料照）

外界盛傳台積電將於德國薩克森州設廠，但台積電至今並未證實。（資料照）

歐盟晶片法案進展「是好消息」

18日，歐洲議會、歐盟理事會和歐盟委員會推進了《歐盟晶片法》（EU Chips Act）立法進程，在內容上達成共識，希望藉由補貼企業設廠，減少歐洲在半導體產業對外國的依賴，並提高歐洲在全球晶片市場的占比到20%。針對法案進展，德國薩克森州學術部長格姆科夫20日表示這是好消息。

許多專家將歐盟此舉視為跟進美國晶片法案（CHIPS for America Act）、追趕亞洲的努力。儘管如此，要縮小與競爭對手的差距並不容易。

路透社引述華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）學者特里奧羅（Paul Triolo）觀點，認為歐盟跟美國一樣，都要弄清楚支持半導體產業的供應鏈「有多少能夠轉移到歐盟，又要付出什麼樣的代價」。在歐盟達成協議前，Radio Free Mobile研究公司的專家溫莎（Richard Windsor）也指出，歐盟的補貼規模可能相對較少，並不利於實現其野心。

芯片供应吃紧 半导体产业方兴未艾

（綜合報導）

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