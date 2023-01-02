為什麼紐西蘭不對中國旅客做檢測？

（德國之聲中文網）雖然包含歐美日等先進國家，都已經對中國入境的旅客採取一定程度的限制措施，但紐西蘭政府並未打算跟進，且再次強調不會採取限制措施。多位澳大利亞和紐西蘭的公衛專家都認為，中國的疫情對於紐澳並沒有造成嚴重影響。

有別於美國、日本和澳大利亞等政府的做法，半島電視台報導，紐西蘭新冠管理部部長兼衛生部副部長拉維爾（Ayesha Verrall）在一份聲明中表示，公共衛生風險評估得出的結論是，「來自中國的遊客，不會對該國的病例數產生重大影響」。

「官員們已經進行了一項公共衛生風險評估，包括研究來自中國遊客的潛在病例數情景。這證實了這些訪客不會對我們的 COVID 病例數做出重大貢獻，這意味著不需要，或沒有理由限制入境」，拉維爾說。

不過，紐西蘭政府將要求一些來自中國的旅客能進行自願檢測，以讓官員們能夠收集更多信息。拉維爾表示，這反映了紐西蘭和世界衛生組織（WHO）對中國缺乏信息共享的擔憂。

作為替代方案，紐西蘭政府計劃在國際航班上試驗測試廢水，看看這是否可以取代對個人進行的有針對性的自願測試。目前紐西蘭每週有數班往來中港澳的航班，紐西蘭航空也與中國的上海和北京等城市恢復了直航。

專家：目前看不到嚴重影響

擁有醫學背景，並熟悉紐西蘭政府防疫機制的公衛專家肖先生（Thomas Xiao）告訴德國之聲，紐西蘭政府目前認為，中國流行的病毒主要毒株是BA.7，但這並沒有在紐西蘭引發新一波疫情。實際情況顯示，中國來的病毒不會很容易感染到紐西蘭人身上，「這是根據公共衛生的結果，這個威脅非常的小」。

肖先生解釋，中國和紐西蘭目前來的航班往來已經很密集，並且很接近疫情前的水平，「這幾個月的時間，紐西蘭跟中國之間的往來，基本上沒有限制」，但是「沒有觀察到沒有任何劇烈的病情」，也沒有從中國來的旅客方面，出現巨大的新冠爆發潮。

肖先生贊同紐西蘭政府的做法。他認為，如果單獨對中國旅客要求登機前48小時的陰性檢測報告，從專業的角度來說，「公共衛生的證據站不住腳」。例如，若要說中國特別容易出現的新變種病毒，「這個機率不會比人口略少的國家低多少，而且像歐美有大量的人口流動，開放的時間也更長」。

目前各界支持對中國旅客採取限制的主要的論點，除了中國的疫情不透明外，中國政府不太對新冠患者做基因定序，以致於無法釐清病毒種類。但對於這種說法，肖先生並不贊成，「不能說限制沒有道理，可在現實情況來看，這是一樣的」。 他認為，歐美國家可能也只能檢測到大約1%左右的人口，而且被檢測對象也不是隨機分佈的，所以這可能只是「五十步笑百步」。

肖先生解釋，國際上一般的做法是：當一個毒株已經感染幾百萬人的時候，科學界才會知道這個是一個主流的毒株，而不是對所有人都做檢測。但外界目前已經知道中國主要的毒株為何。

紐澳專家不贊成針對中國

肖先生還告訴德國之聲，關於紐西蘭政府不限制中國旅客的做法，根據他個人的觀察，這在紐西蘭本地的大部分人是接受的。而有別於紐西蘭，澳大利亞政府則跟隨其他國家，要自週四（1月5日）起，從中國，包含港澳地區出發的旅客，必須提出登機前48小時的檢測陰性證明。

本地媒體的文章顯示，新西蘭的媒體人對保持開放沒有什麼反對的聲音，反而在澳大利亞的媒體上，有不少批評澳大利亞政府針對中國旅客採取檢測措施的聲音。

墨爾本大學教授、澳大利亞流行病學與疫苗學專家羅素（Fiona Russell）與雪梨大學教授，也是澳大利亞前國家免疫監測研究中心主任麥金泰爾（Peter McIntyre），兩人週二（1月3日）聯名投書到《雪梨先驅晨報》，反對澳洲政府對中國遊客增加限制。

兩位專家的文章說，現在的處境與三年前截然不同，且最近的研究發現，一年前關閉與南非的邊界，並沒有遏制 Omicron 的傳播，「對旅行者進行出發前檢測，對防止新變種的輸入沒有影響」。

文章認為，目前在中國流行的變種病毒已經在澳大利亞流傳，「而且我們現在也有很高的人群免疫力」。來自澳大利亞和海外的數據顯示，隨著隨後的每一波 Omicron 浪潮，由於更高的人群免疫力，住院和死亡人數的峰值有所降低。

此外，來自中國或任何其他國家的生病旅行者，不太可能進一步加重衛生系統負擔。大多數旅行者不太可能屬於最高風險人群，這與每年因受傷在澳大利亞住院的1000多名國際旅客人數相比，形成鮮明對比。

文章還建議，各界需要一個可行的、可接受的、有代表性的和及時的本地和全球監測系統，但「不應該歧視或懲罰發現新變種的國家」。

在澳大利亞政府內部，也有專家反對執政的阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）政府作出的這項決定。澳洲聯邦政府的首席醫療官凱利（Paul Kelly）亦不贊成對中國來的旅客實施篩檢，他告訴澳大利亞政府，此舉沒有「充分的公衛理由」

澳大利亞《時代報》（The Age）在週二（1月3日）發表社論指出，阿爾巴尼亞政府倉促決定從週四開始對來自中國的乘客實施強制性 COVID 檢測，這令人費解。雖然它使我們與其他十幾個對中國遊客實施新規定的國家保持一致，但它不僅與澳大利亞一長串病毒專家的建議背道而馳，而且與凱利的建議背道而馳。

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國際民航組織：不要下意識做限制

國際民航組織（IATA）週四（1月5日）發表新聞稿指出，敦促各國政府聽從公衛建議，不要下意識地對中國實施新冠病毒相關的限制措施。

新聞稿說，圍繞Omicron變種而進行的研究得出結論，在旅行方式上設置障礙對感染的高峰傳播沒有影響。最多只是將高峰期推遲了幾天。如果世界上任何地方出現新的變種，都會出現同樣的情況。

這篇由IATA總幹事沃爾什（Willie Walsh）署名的文章指出，現在已擁有管理新冠病毒的工具，而無需訴諸切斷國際聯繫、破壞經濟和破壞就業的無效措施。各國政府必須根據「科學事實」，而不是「科學政治」做出決定。

沃爾什強調，「過去三年，此類條件反射式的盲目措施，已證實並無成效」。

（綜合報導）

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