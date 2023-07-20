為什麼去朝鮮？美國士兵脫逃事件發酵

（德國之聲中文網）週三（7月18日），一名23歲的現役美國軍人本因違規行為，將被從韓國遣返美國，卻成功逃離機場，並自韓國越境進入朝鮮，據信已遭朝方拘留。這個離奇的事件為美國與朝鮮半島的關係帶來新的挑戰，引發國際關注。DW整理了有關這位逃兵、其脫逃方式的資訊，以及在他之前逃往朝鮮的美軍案例。

美國官員證實，這位脫逃的陸軍二等兵名叫特拉維斯．金（Travis King），自2021年1月加入美軍，之後隨美軍駐紮在韓國，期間曾因在韓國與人發生爭執，而在韓國拘留所關押了47天，事發之前才剛獲釋。

路透社引述韓國法院的裁決報導， 去年9月25日，特拉維斯．金在夜店毆打了一名男子的臉部，但該案已和解；10月8日，他又因另一起爭執事件被警方訊問，訊問期間仍繼續發生爆粗口、踢警車車門的「攻擊行為」。今年2月8日，他因去年10月事件中的襲擊、破壞公共財產行為，被罰款500萬韓圜（約4000美元）。

有匿名美國官員透露，特拉維斯．金脫逃當日，他本將被遣返回德州布利斯堡（Fort Bliss），準備接受紀律處分。目前尚不清楚他的遣返是否與10月的事件有關。

華府官員表示，他們正與韓國和瑞典接觸，尋求此事的解方。瑞典在平壤設有大使館，代表美國及北歐等一系列西方國家在朝鮮的領事利益。

家屬：他心智若正常，不會有此行為

美聯社報導，據特拉維斯．金的親戚描述，這位逃兵出生於威斯康星州東南部，是個不菸不酒、喜讀聖經的安靜獨行俠。他之所以做出如此震撼社會的行為，可能是因為他面臨法律問題、還可能被軍隊開除，令他感到不知所措。

特拉維斯．金的外祖父卡爾．蓋茨（Carl Gates）告訴美聯社：「特拉維斯是個好人，他不會做任何傷害人的事情。我也不覺得他會傷害自己……如果他心智正常，我不覺得他會故意這樣做。」

他的叔叔邁倫（Myron Gates）則懷疑，特拉維斯．金可能受精神疾病所苦。邁倫告訴美聯社：「我不明白他為什麼要這麼做，他似乎已經在返美路上了……他本來就要回家了。」

另一位親戚則向美聯社表示，特拉維斯．金的7歲表弟今年稍早才因一種遺傳性罕病去世，而他身在韓國、無法在美陪病一事令他甚為悲痛：「他好像崩潰了。這對特拉維斯影響很大。」

卡爾請求美國政府營救他的孫子，並表示：「我們是美國，我們總是能辦到各種事情。如果他們把他救出來，我們一家人都會感激不盡。」

特拉維斯．金的母親克勞汀（Claudine Gates）也透過美國當地媒體喊話：「我只想讓我的兒子回來……送我兒子回家！」

目擊者怎麼說？

綜合媒體報導，特拉維斯．金17日在美國軍人的護送下前往機場，本應搭乘美國航空公司定於下午5:40起飛的航班飛往德州。然而，他卻在通過安檢、獨自抵達登機門後折返，向機場人員藉口「護照遺失，無法登機」成功重新入境，接著便穿著便衣返回首爾市中心，與一群外國旅客一同乘坐巴士，參加前往朝韓邊界的非軍事區（DMZ）旅遊團，再越界前往朝鮮。

特拉維斯．金採取行動的地點位於朝韓邊境的板門店。路透社報導，事件目擊者紛紛在社交媒體上表示，他們看到特拉維斯．金突然大笑著跨過地面上標記朝韓邊界的混凝土塊，接著他們就被趕到一旁了。

與他參加同一個旅行團的紐西蘭遊客萊斯利（Sarah Leslie）說，他們的旅行團共有約40個成員，事發之前一起四處遊覽、拍照，當時特拉維斯．金還穿著牛仔褲、黑色襯衫，戴著印有DMZ字母的黑色帽子。這個旅行團才剛參觀完橫跨朝韓邊界、用於談判的一棟標誌性藍色建築，特拉維斯．金就突然跑進幾棟建築物之間，往朝鮮方向離去。

萊斯利告訴路透社，「事情發生得很快」，美國士兵和韓國警衛大聲喊著要追捕他時，他已經在幾秒之內到了朝鮮那一側。 萊斯利說，她本以為此事只是遊程中的一個噱頭、或有人在拍攝抖音惡搞短片：「我認為任何有理智的人，都不會想去朝鮮。」

這位逃兵的未來命運如何？

特拉維斯．金的確切下落，以及未來命運，都仍是未知之數。美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）說，美方仍在瞭解情況；白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，美國政府將努力確保他安全返回家人身邊，政府官員正在努力查明特拉維斯．金被關押的地點、他的狀況以及他越境進入朝鮮的原因。

路透社引述分析人士及一名前朝鮮外交官說法，稱朝方可能藉此事進行宣傳，但可能無法獲得太大的政治影響力，且事情若持續拖延，關押一個美國逃兵也將為朝鮮帶來不少困擾。

曾任朝鮮外交官、現為韓國國會議員的太永浩（Tae Yong-ho）表示，美國士兵叛逃時，朝鮮必須為他們組建安全和監視小組，並安排翻譯、私家車、司機和住宿。

總部位於首爾的朝韓風險組織（Korea Risk Group）主任蘭科夫（Andrei Lankov）表示，平壤對此類事件有一套標準的做法，可以善待來自美國等西方國家的被拘留者、叛逃者，以免引起政治反彈。然而，這樣的做法亦有例外，比如2017年從朝鮮監獄釋放不久便去世的美國大學生瓦姆比爾（Otto Warmbier）。

蘭科夫說，朝鮮通常將被拘留者安置在當地等同於4星級酒店的地方。

然而，分析人士認為，特拉維斯．金在朝鮮的停留時間可能會很長。美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）的朝鮮問題專家車維德（Victor Cha）告訴路透社，此類問題越快解決越好，但他不確定情況能否如人所願。他說：「從歷史上看，朝鮮出於宣傳目的，常會將這些人關押數週甚至數月，再強迫他們認罪和道歉。」他補充，此次越界的還是一名美國士兵，又讓情況更為特殊。

此事發生之際，朝鮮和美國之間仍處於緊張關係。朝鮮上週才發射了1枚最終落入日本海的洲際彈道導彈，美國隨後除派遣具有核能力的轟炸機在韓國上空飛行，亦有航空母艦駛往韓國南部港都釜山，這是40年多來首度有美國戰略核潛艇停靠韓國。19日清晨，朝鮮又向日本海發射了2枚短程彈道導彈，事態持續升級。

韓國梨花女子大學國際研究副教授李雷夫（Leif-Eric Easley）表示，朝鮮19日發射的彈道導彈可能與美國士兵越過朝韓邊境無關，「但確實也無益於事態發展」。

那些前往朝鮮的美國軍人

儘管外界多認為，在自由世界生活過的人不會想前往朝鮮，但除了特拉維斯．金之外，1962年至1982年間，也曾有6名美軍越境逃往朝鮮。

1962年，19歲的阿布希爾（Larry Abshier）、21歲的德雷斯諾克（James Dresnok）相繼越境北去，便在朝鮮終老，直到1983年、2016年分別在當地去世。另一位名叫帕里什（Jerry Parrish）的美國軍人也效仿此舉，自1963年至1998年在朝鮮度過餘生。

1965年叛逃朝鮮的詹金斯（Charles Jenkins），則與一名被朝鮮綁架的日本婦女結婚、誕下2子，並於2004年獲准移居日本。他最終於2017年去世。

此外，還有一位名叫羅伊．鐘（Roy Chung）的軍人於1979年失蹤，朝鮮聲稱他叛逃至當地，他的家人則堅稱他是被綁架的。據信他於2004年左右離世。

據現今時間最近的叛逃者，是1982年向朝鮮請求庇護的懷特（Joseph White），他於3年後在朝鮮去世。

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