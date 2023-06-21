 為中國「獵狐」在美受審 紐約前警長獲罪 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.06.2023

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时政风云

為中國「獵狐」在美受審 紐約前警長獲罪

美國法院日前首次審理了與中國「獵狐行動」有關的案件，1名前紐約市警官及2名中國公民被控非法充當中國特工。這3位被告做了什麼，有哪些罪名成立？

1名前紐約市警官被控非法充當中國特工，恐嚇在美中國逃犯返國受審（示意圖）。

1名前紐約市警官被控非法充當中國特工，恐嚇在美中國逃犯返國受審（示意圖）。

（德國之聲中文網）一名前紐約市警官被指非法充當中國特工，試圖以恐嚇方式讓一名被北京指控貪腐、現居美國的中國人返國受審。陪審團週二（6月20日）判其跟蹤及非法充當中國特工罪成，但合謀充當外國代理人的罪名不成立。同案亦有另2名中國公民獲罪，3人面臨的最高刑期從10年至25年不等。

紐約布魯克林的聯邦檢察官表示，被告麥克馬洪（Michael McMahon）受僱監視2010年因被中國指控貪腐，而搬至新澤西州的居民徐進（Xu Jin，音譯）。

檢方表示，此案是涉及中國「獵狐行動」的一系列案件中，首起在美國受審的案件，並指檢方將「堅定揭露、阻止中國政府越入我們國境所進行的跨國鎮壓計劃」。「獵狐行動」是中國執法部門在海外展開逃犯遣返行動，華府曾指該行動針對的是中國異議人士。

對此，中國駐華盛頓大使館表示，此案的3名被告均非中國執法人員，美方的指控屬於誹謗和謠言；且遣返貪污逃犯和追回非法所得，均是國際社會廣泛認可的正義事業。

麥克馬洪原是紐約市的警官，退休後改做私家偵探。他拒絕認罪，並宣稱不知道自己在為中國政府服務，以為自己在為一家追討被盜資金的公司工作：「我要是知道聘用我的是他國、一個外國政府，哪怕只有那麼一刻，我都不會接下這個案子。我會通知聯邦調查局。」

對此，檢察官在6月14日的結案陳詞中反駁稱，麥克馬洪不僅知道中國政府是幕後黑手，還在新澤西州的連鎖麵包店內，與中國官員面交報酬：「從事合法生意的人，才不會在帕內拉麵包店（Panera Bread）裡收到一疊價值5000美元的現金。」

麥克馬洪的律師表示，他將對有罪裁定提出上訴。

兩名中國公民獲罪

本案另有兩名現居美國的中國公民獲罪，分別是鄭聰穎（音譯，Zheng Conying）及2016年聘請麥克馬洪、向其提供初步資訊的朱勇（音譯，Zhu Yong）。

中國被指控透過「獵狐行動」，把監控、脅迫等行為擴及到海外（示意圖）。

中國被指控透過「獵狐行動」，把監控、脅迫等行為擴及到海外（示意圖）。

檢察官稱，此案的被害人徐進在移美前擔任武漢市政官員，中國指控他和妻子劉芳收賄。徐進夫妻否認貪汙，自稱因與中共的權力結構有所衝突，才成為攻擊目標。

檢方表示，由於中美之間並無引渡條約，中國無法正式迫使徐進返國受審，因此數年來，朱勇、鄭聰穎、麥克馬洪及另8人合力以多種方式，嘗試促使徐進返回中國。美聯社報導，這些人中已有3人認罪，但據信還有5人身在中國。

這些方式包括在臉書上向徐進已成年女兒的朋友發送貶義信息、向他在新澤西州的1名親戚發送海量信件；1名中國檢察官甚至一度迫使徐進的八旬老父飛往新澤西州，遊說兒子返國。2018年，鄭聰穎還在徐進的門上貼了一張字條，上面寫著「你若願意回大陸坐10年的牢，妻小就會沒事，此事就到此為止」。

徐進說，此前中共的威脅對他而言，都僅屬精神層面，但在他看到該字條後，才意識到此事「已經成為一種人身威脅」。

朱勇被判犯有充當非法外國代理人、跟蹤、跨州跟蹤串謀，以及串謀充當非法外國代理人等罪。他的律師辯稱，朱勇遭中國「利用」、是在不知情的情況下充當外國政府代理人，不該為此承擔責任。

鄭聰穎被裁定犯有跟蹤罪和串謀跟蹤罪，但擔任中國特工等其他罪名均不成立。他的律師表示，她雖對跟蹤罪成的判決感到失望，但很高興陪審團認為鄭「與中國政府並無關聯」。

（綜合報導）

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