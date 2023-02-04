炸毁"北溪"是美国人干的？中情局坚决否认

（德国之声中文网）美国中央情报局一名发言人周三对法新社表示："有关说法还无根据，完全是错误的。" 记者赫什此前报道称，去年六月，美国海军陆战队潜水员在一项由白宫部署的秘密行动中，在输气管道上安置了炸药，并于去年九月在挪威方面的协助下，以遥控方式引爆了炸药。

现年85岁的记者赫什在其相关报道中似乎只引用了一个匿名消息来源。赫什是荣获普利斯奖的著名记者，曾最先报道越战时美军对越南美莱村实施的屠杀，以及后来伊拉克战争中披露美国士兵在阿布格莱布监狱虐待囚犯的消息。不过，本次对炸毁北溪管道的相关报道只发表在其个人博客上，而并非美国主流媒体。

去年九月，瑞典和丹麦经济海域内先后发生四起爆炸，造成向德国输送俄罗斯天然气的北溪一号和二号管线多处泄露。事发当时，输气管道虽处于停运状态，但管线内仍充满了天然气。瑞典方面认为，天然气泄露显然是人为破坏的结果，并找到了炸药残留物。

事件发生后，俄罗斯立即成为重点怀疑对象，但莫斯科则坚决否认同事件有关。德国联邦检察总长法兰克（Peter Frank）也在数天前表示，截至目前并没有证据显示俄罗斯参与了这一事件。

而事件发生后不久，俄罗斯就曾暗示输气管道被炸可能同美国有关。俄罗斯外交部一名发言人当时曾表示："美国总统必须回答一个问题，即他是不是将此前的威胁付诸了行动。"周三（2月8日）赫什的文章发表后，克里姆林宫次日表示，必须对该事件进行国际调查并惩罚责任人。

所谓美国总统发出威胁之说源自2022年2月初，德国总理肖尔茨访问华盛顿期间，拜登总统的相关表述。当时距离俄乌战争爆发尚有几个星期时间，拜登总统多次表示，一旦俄罗斯军队开进乌克兰，"北溪二号就将不复存在。"拜登总统强调，我发誓，"我们将为这一切画上句号。"不过，他并没有透露更多细节。

当时各方关注的话题是，美国是否会以制裁北溪二号运营公司的方式，阻止这一输气管道投入运营。稍后，恰恰是德国联邦政府为北溪二号项目画上了句号：俄罗斯发动侵乌战争前夕，柏林冻结了这一项目。这是俄罗斯宣布承认乌东分裂势力控制区独立地位后，柏林做出的回应。

(德新社，路透社）

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