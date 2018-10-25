炸弹邮包事件：特朗普责怪媒体

（德国之声中文网）发生向多位知名民主党政治家及CNN寄送炸弹邮包事件后，美国总统特朗普称，出现这类情况媒体要付一定责任。他谴责这一事件是"蓄谋袭击"，但同时批评媒体对此也有责任，应"结束无休止的敌对和持续负面的、甚至是虚假的故事和攻击"。特朗普呼吁回归平和的公共讨论，并要求媒体为"跨越隔阂、团结人心"做出贡献。

赞攻击记者行为

然而，特朗普本人曾一再把批评自己的媒体称为"人民公敌"。他对批评者也经常使用带侮辱性的、激烈的言辞。不久前他还称民主党人是"犯罪分子"和"乌合之众"。

CNN总裁扎克（Jeff Zucker）批评特朗普，完全无视他自己对媒体的谩骂所造成的后果。"白宫对媒体所受到的持续攻击的严重程度完全没有意识到"，扎克说，总统、尤其是白宫媒体发言人应该明白，他们的话是在产生影响的。特朗普一再指责CNN传播假新闻。他去年在推特发布一视频，显示自己挥拳打向一个把CNN标识套在头上的人。上周，特朗普还表扬了一名暴力袭击记者的国会议员。

退群、退群、再退群——"川叔"为何任性? 退出联合国“万国邮联” 白宫(图）本周三宣布，即日起起启动退出万国邮政联盟的程序。这个总部位于瑞士伯尔尼的联合国机构成为特朗普政府最新退的“群”，其理由是“万国邮联”的现行费率制度让中国等国受益，对美国不公平。

退群、退群、再退群——"川叔"为何任性? 退出TPP 一入主白宫，特朗普就签署行政命令，宣布美国退出跨太平洋伙伴关系协议（TPP）。该国际贸易合作协议于2016年2月签署，由时任美国总统奥巴马与11个亚太国家联合成立，但将中国排除在外，原本被外界理解为对中国的一种制衡。特朗普则主张与相关国家展开双边贸易谈判，争取达成更有利于美国的交易。

退群、退群、再退群——"川叔"为何任性? 退出巴黎协议 2017年6月，特朗普宣布美国将退出196个国家联合签署的巴黎气候保护协定（图为抗议者打出的投影）。这位美国总统的理由是该协定给其他国家带来好处，却损害美国经济利益、减少就业机会。不过，该退出程序要至少3年时间，这期间美国会继续参与联合国气候对话。另外，这并非美国首次在应对气候变化问题上“退群”——2001年，小布什也在上任后不久就宣布美国退出《京都议定书》。

退群、退群、再退群——"川叔"为何任性? 退出UNESCO 2017年10月，美国国务院宣布已通知联合国教科文组织（UNESCO）其退出该组织的决定，理由是该组织有“反以色列偏见”。以色列也很快宣布追随美国、退出该组织。事实上，在UNESCO2011年接纳巴勒斯坦为会员国后，美国就表示不满开始停缴每年8千万美元的会费，并于2013年失去投票权。在退出时，美国已欠下UNESCO5亿美元会费。

退群、退群、再退群——"川叔"为何任性? 退出伊朗核协议 2018年5月，特朗普宣布退出伊朗核协议，理由是他认为该协议“有很多缺陷”，并指控德黑兰研发可载核弹头的导弹。此后，美国恢复了对伊朗的制裁措施。伊朗核协议是2015年伊朗与联合国安理会五个常任理事国以及德国联合签署的。

退群、退群、再退群——"川叔"为何任性? 退出NAFTA 达成USMCA 特朗普将1994年美国与墨西哥、加拿大签署的北美自由贸易协定（NAFTA）称作“有史以来最糟糕的贸易协议”，认为该协议对美国不公平。2017年8月，华盛顿开始审查NAFTA，并开启三边谈判。2018年9月底，美国与墨、加达成新的《美墨加协议》（USMCA），取代了NAFTA。不过，新协议其实保留了原有自贸区框架的大部分内容。

退群、退群、再退群——"川叔"为何任性? 退出联合国人权理事会 美国2018年6月宣布退出联合国人权理事会（图），引发极大争议。时任美国驻联代表黑莉（左）指责该机构在政治上有偏见，称“这个这个组织顶着人权的称号，实际上却虚伪又自利”、“袒护加害者、蓄积政治偏见”，并点名人权理事会的成员中国、委内瑞拉、古巴等国。以色列对其美国盟友的退出表示欢迎；欧盟等国表示谴责，称美国将自己置于与世界敌对的位置；中国则对美国退出表示遗憾。

退群、退群、再退群——"川叔"为何任性? 退出WTO？ 在选战期间，特朗普就曾称世界贸易组织（WTO）“完全是场灾难”。此后屡屡爆出特朗普想让美国退出WTO的传闻。2018年8月底，特朗普在接受彭博社采访时表示，如果WTO不改变其对待美国的方式，美国便会退出该组织，坐实了有意退出的传闻。目前，美国正与中国处于不断升级的贸易争端螺旋中，而中国向WTO投诉，指责美国违反该组织规定。

退群、退群、再退群——"川叔"为何任性? “退群”的背后 美国屡屡退出国际组织与协议，被分析人士概括为“退出主义”，给华盛顿的外交诚意打上问号。然而这种“不做国际组织冤大头”以及“美国优先”的态度，获得了不少美国国内选民的支持。毕竟即便“退群”，美国仍然是世界头号经济体，而受到打击的是全球多边主义。 作者: 王凡



发件者是同一人

本周三（10月24日）有多个爆炸物在美国被截获，它们作为邮包或信件寄出。收件人包括前总统奥巴马、前民主党总统候选人希拉里·克林顿和其他民主党政治家、前中央情报局局长布雷南（John Brennan）、亿万富翁索罗斯和CNN电视台。

据联邦调查局（FBI）的初步调查，这些邮包内是简单的雷管炸弹。据未经证实的消息称，其中的信件炸弹确实具有爆炸力。调查人员认为，邮件的发件人是同一个，其背景尚不清楚。

叶宣/凝炼（德新社、法新社、路透社）