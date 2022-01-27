 「灵魂的脚印」：纪念那些死于纳粹屠杀的幼小生命 | 文化经纬 | DW | 10.10.2022

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文化经纬

「灵魂的脚印」：纪念那些死于纳粹屠杀的幼小生命

在二战期间，有大约600万犹太人遭到杀戮，仅仅在奥斯威辛集中营一地，就有100万以上人被杀害，其中将近四分之一是儿童。一个慈善项目正在修复这些被害儿童遗留下来的鞋子，以纪念他们短暂的人生足迹，同时也警示世人。

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