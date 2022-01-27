「灵魂的脚印」：纪念那些死于纳粹屠杀的幼小生命

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
在二战期间，有大约600万犹太人遭到杀戮，仅仅在奥斯威辛集中营一地，就有100万以上人被杀害，其中将近四分之一是儿童。一个慈善项目正在修复这些被害儿童遗留下来的鞋子，以纪念他们短暂的人生足迹，同时也警示世人。
1942年7月，纳粹的党卫军发起行动，系统地杀害华沙的犹太人。周五（7月22日）波兰举行了悼念这场大屠杀受难者的游行。
80多年前，奥比德科娃在马里乌波尔（Mariupol）的地下室躲避纳粹。由于俄军入侵，这位91岁的老太太今年再次躲进地下室。她当时在大屠杀中活了下来，但现在却因俄罗斯的围攻而死。
1942年7月，纳粹的党卫军发起行动，系统地杀害华沙的犹太人。周五（7月22日）波兰举行了悼念这场大屠杀受难者的游行。
80多年前，奥比德科娃在马里乌波尔（Mariupol）的地下室躲避纳粹。由于俄军入侵，这位91岁的老太太今年再次躲进地下室。她当时在大屠杀中活了下来，但现在却因俄罗斯的围攻而死。
数天前，美国总统拜登指控俄罗斯总统普京对乌克兰实施“种族灭绝”。这一指控在国际社会引起广泛争论。那么，“种族灭绝”这个词什么时候使用是正确和恰当的呢？
巴勒斯坦主席阿巴斯访德期间，将以巴冲突同纳粹德国对犹太人的大屠杀相提并论，引发强烈不满。德国总理肖尔茨称阿巴斯的言论"不可接受"。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式
| 移动版