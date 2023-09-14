“灰色施压”：中国军机军舰持续开展台海周边演训

（德国之声中文网）台湾国防部在一份声明中指出，自当地时间9月13日早晨6点至9月14日早晨6点，在台海周边海域共计发现10艘次中国军舰以及68架次中国军机，其中40架次逾越台海中线。台军方还强调，派遣了军舰、军机以及岸基飞弹系统予以严密监控。

而在9月14日上午，台军方再次在台海周边发现18架次各型中国军机，其中13架次逾越海峡中线"进入我西南空域配合水面舰艇执行海空联训"。

本周早些时候，台湾方面已经通报称，中国海军"山东号"航母在9月11日通过台湾东南部海域前出西太平洋。日本防卫省也在9月13日通报称，海上自卫队发现由6艘各型军舰组成的"山东号"航母编队正在宫古岛以南约650公里的海域航行，并侦测到舰载机起降。

台湾面临压力越来越大

台北此前警告指出，中国正在加强台海周边的"灰色地带"行动，在避免全面冲突的同时向台湾施压。专家认为，中国军队现在的任务是提升"接管台湾之能力"。德国马歇尔基金会的中国问题专家葛莱仪（Bonnie Glaser）指出，中国军事演练的目的就是发展并实践这些能力，"我们应该预计这种趋势将持续下去，台湾面临的压力会越来越大。"

中国政府暂时没有对此轮海空演练置评。不过，解放军东部战区官方微博账号在9月13日早晨发帖披露："近日，东部战区空军航空兵某部组织远程机动训练。多架战机在10多个小时内跨越多个省市，起降多个陌生机场，航程达数千公里，有效检验部队全时段、远距离异地起降能力，为遂行未来多样化军事任务夯实了基础。"帖文中并未提及台湾。

北京将如何解决台湾问题

美军坚持自由航行

北京一直坚持台湾是中华人民共和国领土的一部分。自2016年民进党籍总统蔡英文上任以来，中国更是全面加大了对台湾的政治与军事施压，台海形势也趋于紧张。就在9月9日，美国与加拿大共两艘军舰通过台湾海峡，被中国军方指责"公开炒作"。解放军东部战区称"时刻保持高度戒备，坚决捍卫国家主权安全和地区和平稳定"。美国海军则表示，这"体现了美国以及盟友对自由开放的印太地区的承诺"。

近年来，美国及其西方盟友加强了在台海以及南中国海等中国周边争议海域的"自由航行"行动，屡屡触怒北京。今年4月，蔡英文在美国加州过境时与国会众议长麦卡锡会晤，也导致中国军方进行大规模围台军演。

（法新社等）

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