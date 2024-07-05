“灰狼”手势后续：德米拉尔禁赛两场 埃尔多安据称将前往观赛

土耳其国足球员德米拉尔因在欧洲杯赛事中摆出令人联想起极右翼组织的“灰狼”手势，而被欧足联调查后禁赛两场。另据媒体报道，土耳其总统埃尔多安周六将前往柏林观看该国球队的下一场比赛。

（德国之声中文网）在土耳其对阵奥地利的欧洲杯八分之一决赛中梅开二度的后卫德米拉尔（Merih Demiral），因在进第二球后摆出“灰狼”手势而受到欧足联调查。如今，欧足联宣布将对德米拉尔禁赛两场。由此，本周六土耳其对阵荷兰的四分之一决赛，德米拉尔将无法上场。

“灰狼”手势被认为是土耳其极右翼、极端民族主义组织“灰狼”的象征标识。尽管该组织及这一手势在德国并未被禁止，但“灰狼”运动在德国的分支受到联邦宪法保护局的监控。

这一事件引发了德国与土耳其之间的外交争议。德国内政部长费泽尔对“使用土耳其极右翼标志”以及种族主义作出批评并呼吁欧足联采取措施后，安卡拉召见了德国大使。而此后，德国外交部召见了土耳其大使。

土耳其球员的“灰狼手势”引发争议 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

德米拉尔本人则否认自己的手势有任何“隐藏的信息”。他在对奥地利的比赛后表示：“我庆祝的方式是与我的土耳其身份有关。我们都是土耳其人，我很自豪做土耳其人，这是这个手势的意义。我只是想表明我有多高兴、多自豪。”他希望“还有更多机会展示这个手势”。

另据媒体报道，土耳其总统埃尔多安将于周六前往柏林观看该国球队对阵荷兰的比赛。

（SID、德新社、路透社）

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