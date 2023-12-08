火车司机罢工 德铁80%长途列车被取消

（德国之声中文网）由于劳资谈判未达成共识，德国火车司机工会（GDL）宣布从本周四（12月7日）至周五晚间10点在全德国范围举行警告性罢工。其中，客运列车罢工从周四晚间10点开始，持续24小时；而货运列车罢工则早在周四晚间6点就已经开始。

德国铁路公司周五早上发布声明表示：火车司机工会罢工「对所有长途和区域交通造成了严重干扰」，「客运应急班次表已启动」。德铁也敦促旅客尽可能推迟计划于周五进行的旅行。

80%长途列车遭取消

受罢工影响，德铁此次约80%的长途列车遭到取消。但在区域短途列车方面，德铁发言人表示情况因不同地区而异，预计可能有数以千计的列车受到影响。德铁方面表示，目标是在周六恢复一切正常运行。

科隆火车站电子看板显示关于火车司机工会罢工的消息

火车司机工会此前也曾于11月15日至16日发起警告性罢工，该次长达 20 个小时的罢工同样造成了将近80%的长途和区域列车停驶。

就减少工时无共识

德铁公司与火车司机工会的谈判分歧在于：工会要求在将工时从目前的每周38小时降为35小时，并且希望每月薪资增加555欧元，再加上3000欧元的一次性通货膨胀补贴。然而德铁以缺乏人力为由，称缩短工时的要求无法实现，但愿意为司机员涨薪11%。

工会主席韦瑟尔斯基（Claus Weselsky）为本次罢工辩护，并向《莱茵邮报》表示：「我对乘客感到抱歉，但我们目前别无选择。」 他表示：是德铁不愿妥协，所以顾客应该向德铁投诉。德铁公司人力资源总监塞勒（Martin Seiler）说：「火车司机工会非但不进行谈判和面对现实，反而为无法实现的要求举行罢工，这绝对没有必要。」

据火车司机工会称，这是他们今年的最后一次罢工。韦瑟尔斯基指出，在明年1月7日之前预计不会有进一步的罢工行动。德铁公司则称，原则上欢迎不在年底圣诞假期期间进行罢工，但仍批评工会的罢工决定过于仓促，并呼吁双方再次谈判。

让人爱恨交织的德国公共交通

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