 火车司机又大罢工! 德国铁路运输全面瘫痪 | 德国新闻 | DW | 24.01.2024

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火车司机又大罢工! 德国铁路运输全面瘫痪

因劳资谈判破裂，周三开始，德国火车司机开始为期六天的罢工行动。专家警告称，此次罢工行动将给德国经济带来严重的冲击。

随着火车司机罢工行动的开始，货运也陷入停顿状态。

随着火车司机罢工行动的开始，货运也陷入停顿状态。

（德国之声中文网）周三（1月24日）起，火车司机开始了迄今为止时间最长的一次罢工行动。此次罢工有可能会给德国经济带来十亿欧元的损失。

本周一，德国火车司机工会发起了罢工六天的倡议。客运列车的罢工行动从周三凌晨二时，持续至下周一下午18点，而货运司机的罢工行动周二就已开始。
这已是去年十一月以来，火车司机的第四次罢工行动，标志着火车司机工会同雇主方德铁公司劳资纠纷的进一步升级。

此前，火车司机刚刚在1月10日和11日举行了为期两天的罢工行动。而劳资双方上一次面对面的谈判，则是去年11月底的事情。

火车司机工会要求在不减薪的前提下，将轮班制员工的每周工时从38小时缩减至35小时，而德铁则只同意工时每周减少一小时，工资增加2.7%。而如果保留每周38小时工作制，工资则可提升13%，并发放一次性通胀补贴。但工会方面拒绝了这一建议。

铁路停运重创德国经济

德国工业联合会总干事古纳尔（Tanja Gönner）表示："为期六天的罢工行动，很有可能会造成十亿欧元的损失。"

德国铁路公司发言人布鲁克（ Anja Broeker）表示："这场旷日持久的工人运动是一场针对德国经济的罢工。"她说，需要由德铁负责运输的客户中也包括发电厂和炼油厂。她表示，德铁货运部门会竭尽全力保障供应链的畅通，但毫无疑问，罢工当然会产生影响。

德国交通部长维辛(Volker Wissing)形容此次罢工行动极具破坏性。图为空无一人的慕尼黑火车站。

德国交通部长维辛(Volker Wissing)形容此次罢工行动极具"破坏性"。图为空无一人的慕尼黑火车站。

德铁方面认为，罢工行动会造成数千万欧元的损失，但是专家们普遍认为，实际经济损失要远超德铁方面的预估。

德国交通部长维辛(Volker Wissing)形容此次罢工行动极具"破坏性"。他说，鉴于胡塞武装对红海船运发动的袭击，已经对供应链造成了极大的压力，而此次罢工无疑是雪上加霜。

维辛说："我认为，一方面让火车停运， 另一方面却又不肯坐下来谈判，这是对乘客极不负责的行为。"

（德新社，法新社）

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    和德国的邮费一样，德国铁路的票价这几年总体上来说是越来越贵，而且越来越复杂。对于有车的你来说，一个人开车比坐火车贵不到哪里去。如果你是三个人一起出行的话，一般来说租车出行都比乘坐德国铁路要便宜，而且能够直接让你享受门对门的舒适。能看懂德国铁路车票定价种类和思维的人，一定是一个接受过高等教育的人。

  • people waiting on a platform as a red train arrives (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

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    不能来了车就上

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    有关德铁：你不得不知的10个槽点

    清静？在德铁里你就别想了

    不得不说，这也是开车出行的另一大好处:不会有人在“休息区”（Ruhebereich）大声打电话或交谈。也没有哭喊的孩子以及和自己说疯人疯语的流浪汉。最让人受不了的是：那些以为全世界都应该喜欢他的音乐，用各种手机和音响直接大声播放音乐的自私变态狂。

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    有关德铁：你不得不知的10个槽点

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    当然，以上都是德铁的槽点，并不是你每次都会遇上的事情。如果你运气好，你会准点的乘上干净、整洁的列车。从容的找到靠窗户，带小桌子的座位坐下，享受桌子上的一杯香浓的咖啡，并和你同路人打开心扉，收获新的友谊。但关键词就是“运气”。如今这种“运气”对于德铁的乘客来说，已经越来越稀有了。

    作者: 任琛, Elizabeth Grenier


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