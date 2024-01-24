火车司机又大罢工! 德国铁路运输全面瘫痪

（德国之声中文网）周三（1月24日）起，火车司机开始了迄今为止时间最长的一次罢工行动。此次罢工有可能会给德国经济带来十亿欧元的损失。

本周一，德国火车司机工会发起了罢工六天的倡议。客运列车的罢工行动从周三凌晨二时，持续至下周一下午18点，而货运司机的罢工行动周二就已开始。

这已是去年十一月以来，火车司机的第四次罢工行动，标志着火车司机工会同雇主方德铁公司劳资纠纷的进一步升级。

此前，火车司机刚刚在1月10日和11日举行了为期两天的罢工行动。而劳资双方上一次面对面的谈判，则是去年11月底的事情。

火车司机工会要求在不减薪的前提下，将轮班制员工的每周工时从38小时缩减至35小时，而德铁则只同意工时每周减少一小时，工资增加2.7%。而如果保留每周38小时工作制，工资则可提升13%，并发放一次性通胀补贴。但工会方面拒绝了这一建议。

铁路停运重创德国经济

德国工业联合会总干事古纳尔（Tanja Gönner）表示："为期六天的罢工行动，很有可能会造成十亿欧元的损失。"

德国铁路公司发言人布鲁克（ Anja Broeker）表示："这场旷日持久的工人运动是一场针对德国经济的罢工。"她说，需要由德铁负责运输的客户中也包括发电厂和炼油厂。她表示，德铁货运部门会竭尽全力保障供应链的畅通，但毫无疑问，罢工当然会产生影响。

德铁方面认为，罢工行动会造成数千万欧元的损失，但是专家们普遍认为，实际经济损失要远超德铁方面的预估。

德国交通部长维辛(Volker Wissing)形容此次罢工行动极具"破坏性"。他说，鉴于胡塞武装对红海船运发动的袭击，已经对供应链造成了极大的压力，而此次罢工无疑是雪上加霜。

维辛说："我认为，一方面让火车停运， 另一方面却又不肯坐下来谈判，这是对乘客极不负责的行为。"

（德新社，法新社）

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