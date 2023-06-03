 火車事故釀逾千傷亡 印度鐵路出了什麼問題？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.06.2023

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火車事故釀逾千傷亡 印度鐵路出了什麼問題？

印度日前發生數十年來最嚴重的火車事故，計逾1100人受傷、275人死亡。初步調查結果顯示，此事與火車信號受到干擾有關，或存在犯罪嫌疑。印度鐵路交通的安全出了什麼問題？

印度3日發生3列火車相撞事故，是該國數十年來最嚴重的火車事故

印度3日發生3列火車相撞事故，是該國數十年來最嚴重的火車事故

（德國之聲中文網）印度火車事故導致近1500人傷亡，是幾十年來最嚴重的火車事故。印度中央調查局（Central Bureau of Investigation）週日（6月4日）公布初步調查結果顯示，「根本原因」出於「電子聯鎖系統」受到「干擾」。

「電子聯鎖系統」是複雜的信號系統，負責安排火車在軌道上的運作及調動，以防列車相撞。

這起火車事故發生於6月2日奧里薩邦（Odisha）巴拉索爾市（Balasore）附近，3列火車相撞。當地報導稱，事發當時，高速客運列車「科羅曼德快車」（Coromandel Express）收到進入主軌道線的信號，信號隨後被撤回，列車因而轉進相鄰的環線，撞上了第2列載貨火車。兩列火車的相撞，導致科羅曼德快車的幾節車廂翻到另一條軌道上，撞上了第3列客運火車「豪拉特快線」（Yesvantpur-Howrah Express）。

印度當局稱已完成現場救援，在進行兩次遺體清點後，死亡人數從288人下修至275人，應不會再次上調；奧里薩邦政府則稱，已有900多名傷員出院，另260人仍在接受治療，其中1名患者情況危急。印度中央調查局表示，已排除此事與列車司機的疏失有關。

《印度時報》報導，儘管初步調查結果顯示，事故存在犯罪嫌疑，但印度鐵路部長瓦伊什諾（Ashwini Vaishnaw）並未提及蓄意破壞，僅向媒體表示，鐵路安全專員已查明死亡人數及肇事原因，很快將提交詳細報告。

瓦伊什諾說，「根據初步調查，涉嫌干擾電子聯鎖系統的人就是罪犯」，但在最終調查報告出爐前，他仍不宜透露太多訊息，此事後續將移交適當的調查機構處理。

印度鐵道部5日在推特上表示，經過約51小時的救援和維修後，事故路段的往返方向均已於4日晚間復運；一名印度鐵路官員5日則向路透社透露，該段軌道運行幾乎正常，但當局仍要求列車控制速度、緩慢行駛，並保持一定距離。

印度約75%事故都是脫軌造成

印度擁有世界最大、最繁忙的鐵路網絡之一，悲慘事故再次引發外界關注其鐵路安全問題

1999年，西孟加拉邦的兩列火車相撞，造成285人死亡；2010年，同一邦的一列客運列車出軌並被另一列貨運列車撞上，145人死亡；2016年，一輛客運列車滑出軌道，導致160人死亡。

儘管這次事故最終調查尚未出爐，但專家們指責，印度破碎的基礎設施導致了眾多的火車事故，並對用於火車維護和軌道更新的資金提出了質疑。

根據政府統計，2017年至2018年和2020年至2021年的217起相應的火車事故中，有163起是由脫軌引起，約占事故的75%。

去年12月提交給議會的報告顯示，這些事故的其中一個主因是鐵路軌道缺乏維護、用於軌道更新的資金減少，或沒有得到充分利用。更重要的是，人們對人力的嚴重短缺——特別是在軌道安全方面——表示擔憂，許多部門都有職位空缺。

印度當局稱已完成事故救援

印度當局稱已完成事故救援

以安全為代價的現代化？

過去幾年，莫迪政府一直試圖引入高速、自動化列車來刺激鐵路現代化發展，包括2024年前實現鐵路100%電氣化的計劃，以及2030年前實現鐵路網絡碳中和等。

今年早些時候，德國工程巨頭西門子獲得製造1200輛電動火車的印度巨額訂單，而日本的專業技術已被委托提供技術和資金，以協助建造第一輛子彈頭列車。

經濟分析師M K Venu在接受DW採訪時質疑：「如果莫迪政府在鐵路網絡的現代化和擴展方面實現了數量上的增長，資本支出空前增加，那麽安全方面的投資是否也成比例地增加了？」

印度總理莫迪3日前往視察事故現場

印度總理莫迪3日前往視察事故現場

印度前部長：事故本可避免

印度政府因這起事故，面臨反對派政黨的嚴厲批評，許多輿論呼籲鐵路部長瓦伊什諾引咎辭職。

印度前鐵路部長班納吉（Mamata Banerjee）批評，她在任期間曾提議安裝列車防撞裝置，當時該裝置若成功安裝，本可避免這起致命憾事。

《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報導，這位反對派政治人物3日視察事故現場時表示，印度鐵道部沒有獨立的預算，鐵路未獲特殊關注所導致的協調問題，已因此次事故浮出水面，呼籲印度應特別關注鐵路網絡。

對此，瓦伊什諾4日回應，班納吉所提到的防撞系統與此次事故的起因「無關」，並稱這位前部長的發言是「根據她有限的知識」提出的。

（綜合報導）

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