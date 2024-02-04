火线上的士兵：驻扎中东的美军

（德国之声中文网）上周日（1月28日），一架攻击型无人机在叙利亚和约旦边境附近炸死三名美国士兵，另有30多人受伤。美国总统拜登周二表示，他已决定采取应对措施，但没有具体说明将采取何种行动。

根据五角大楼统计，过去四个月内，伊朗支持的武装分子对美军在伊拉克和叙利亚占领的基地发动150多次袭击。这引起人们对中东紧张局势升级的严重担忧。联合国秘书长古特雷斯警告，加沙战争可能"进一步溢出"至更广泛的地区。

与此同时，加沙冲突也迫使美军基地所在的中东国家和美国自身，对其安全伙伴关系进行评估。

叙利亚：相互竞争的国际利益

周日的袭击发生叙利亚坦夫基地（al-Tanf）附近，靠近伊拉克及约旦边境。智库国际危机组织上周在关于该地区的一份报告中指出："自2016年以来，坦夫基地一直是打击伊斯兰国行动和训练叙利亚反对派打击圣战组织的据点。"

约900名美军驻扎在叙利亚，表面上是作为打击极端组织"伊斯兰国"（IS）的国际联盟的一部分。伊斯兰国于2014年控制了伊拉克和叙利亚的大片领土，但在2019年基本上已被击败。

近期有观察人士表示，几乎已不见任何针对伊斯兰国组织的行动。但在叙利亚北部的这一边境地带存在一系列相互竞争的国内和国际利益，参与方包括土耳其、俄罗斯、伊朗和美国，以及叙利亚和叙利亚库尔德族的各个利益方。

这也是美军仍然驻扎于此的原因。华盛顿近东政策研究所分析师近期指出，坦夫基地也被用于"干扰伊朗在叙利亚的代理人活动…它也在围绕该国未来的谈判中发挥作用"。

美军还支持美国在地区内所谓的伙伴组织，包括叙利亚库尔德组织主导的"叙利亚民主军"，该组织控制着叙利亚北部大片地区。

约旦：棘手的平衡

周末的自杀式无人机袭击击中距离坦夫基地20公里的后勤基地"22号塔"（Tower 22），基地内驻扎约350名美军，据称是为了打击伊斯兰国组织。

22号塔实际上地处约旦，但约旦政府似乎试图在新闻报道中淡化这一事实。

约旦王室一直对以色列在加沙发动军事进攻的方式持批评态度，约旦民众也表示反对以色列在巴勒斯坦冲突中扮演的角色。约旦政府和王室必须在与美国和以色列的长期合作与接触中取得平衡。

目前约有3000名美军应约旦政府邀请驻扎该国。美军为约旦的边境安全提供资金和协助，同时也经常利用约旦的空军基地。但约旦否认美国通过约旦边境向以色列运输武器。

伊拉克：对抗伊斯兰国？

在美国入侵伊拉克推翻萨达姆政权期间和之后，美国驻当地士兵人数曾一度高达15万人。但过去20年间，这一数字已减少至约2500人。这些部队也是打击极端组织IS的国际联盟的一部分。

美国智库"世纪基金会"（Century Foundation）研究员吉亚德（Sajad Jiyad）对德国之声表示："老实说，关于美军存在的辩论已经从反IS任务转移到其他方面。伊拉克或许有足够能力阻止IS卷土重来发动大规模叛乱。"

但吉亚德指出，美军存在还有其他好处，例如培训、侦察、空中支援和情报共享。同时，美国也将自己视为制衡伊朗在伊拉克日益增长影响力的一股力量。

但这也是多年来美军在伊拉克多次遇袭的原因： 伊朗支持的民兵如今也扮演着重要的政治角色，他们反对美国的存在，并找到了许多理由用火箭弹和无人机袭击美国在伊拉克的基地。

加沙冲突为他们提供了更多的借口。自2021年1月开始的约两年里，美军遭遇约60次袭击。自2023年10月中旬以来，仅仅在四个月内就发生了近160起。伊拉克最近开始讨论是否让应政府邀请驻扎该国的美军永久离开。

卡塔尔、巴林、科威特：美国的海湾小国盟友

迄今为止，美军在海湾小国部署的兵力最多。在卡塔尔、科威特和巴林总共驻扎了3万多名美国军事人员。这三个国家都被指定为"主要的非北约盟国"。

自上世纪80年代后期以来，双方的军事合作关系不断发展。科威特目前的美军驻军规模居全球第四。华盛顿中东研究所在2022年一份报告中写道，尽管科威特是小国，但"由于其占据阿拉伯半岛东北角以及跨欧亚的航空走廊的重要地理位置"，具有重要战略意义。

科威特在地区争端中多数保持中立，其防务依赖于美国。与美国在该地区的许多其他盟国不同，科威特不向美国人收取土地使用费。

卡塔尔乌代德空军基地的美国驻军人数则约为1万人。这里曾是美国的阿富汗行动总部，后来美国在2021年从阿富汗撤军。自20世纪90年代初以来，卡塔尔和美国一直维持着军事关系，今年1月初两国将空军基地的协议延长了10年。观察家认为，鉴于加沙冲突的敏感性，双方并未大张旗鼓宣布该协议。

而美国在中东最大的海军基地位于巴林，美国第五舰队和9000多名军事人员驻扎于此。

巴林是中东地区第一个设有美国大型军事基地的国家。大西洋理事会分析师在2023年底巴林与美国签署新战略合作协议后分析道："就战略而言，巴林是确保全球咽喉要道安全的国际海事存在的中心节点。"

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