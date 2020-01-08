 火箭弹袭击巴格达 政治领导人仍看到缓和信号 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.01.2020

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时政风云

火箭弹袭击巴格达 政治领导人仍看到缓和信号

巴格达政府区再次遭受火箭弹袭击。尽管如此，美国副总统彭斯仍看到缓和的信号。民主党人想要削弱特朗普的军事决定权。一位共和党参议员批评政府就刺杀苏莱曼尼作出的解释并不充分。

Irak | US-Vize Mike Pence auf Überraschungsbesuch im Irak (picture-alliance/dpa/AP Photo/A. Harnik)

（资料图片，彭斯在埃尔比尔基地，2019年11月）

（德国之声中文网）伊拉克首都巴格达高安保的政府区遭到火箭弹袭击。伊拉克军方称，周三（1月8日）晚间，两枚喀秋莎火箭炮击中该区域，未造成人员伤亡。

该区也坐落着美国和英国大使馆，伊拉克政府各部委以及议会。

袭击是谁制造的，尚不明确。这已是伊朗将军苏莱曼尼死后，该区第三次遭受火箭弹袭击。

政治领导人看到缓和信号

尽管如此，美国副总统彭斯仍表示，他得到"鼓舞人心"的情报，是关于伊朗在本次冲突中的行为。彭斯对CBS电视台表示，据相关情报，德黑兰向结盟的民兵组织发出讯息，不要袭击"美国目标或平民"。

德国外长马斯也作出类似表态。他向德国电视一台表示，据他估计，在巴格达的此次火箭弹袭击并不出自伊朗之手。他说，在该地区有"许多独立组织"，这也是一个不稳定的信号。

"威慑度增加"

美国防长埃斯珀评估说，通过刺杀苏莱曼尼，美国在伊朗冲突中的"威慑力度"增加。

美军参谋长联席会议主席米利则表示，他个人估计，伊朗袭击在伊拉克的阿萨德、埃尔比尔军事基地是以造成人员伤亡及"结构性损伤"为目标。

Irak Militärbasis (picture-alliance/AP Photo/N. Nasser)

伊朗导弹袭击前的埃尔比尔军事基地

民主党人想要削弱特朗普权限

与此同时，美国民主党人希望削弱特朗普的军事权限，以避免伊朗冲突进一步激化。

美国众议院议长佩罗西宣布，周四将就一项相关决议表决。不过，可以预期的是，该决议仅能在反对党占多数的众议院通过。参议院则由共和党占多数。

北约支持加强中东参与

周三，特朗普也呼吁北约伙伴国加强在中东的参与，并获得北约秘书长斯托滕贝格的支持。在与美国总统通电话时，斯托滕贝格同意北约为"地区稳定"、"反对国际恐怖主义"中做出更大努力。

在新近的一项问卷中，47%的受访美国民众回答说，支持对伊朗指挥官苏莱曼尼的刺杀行动。40%则反对。

"完全是疯了"、"不美国"

一位共和党参议员则批评说，政府就美国空袭苏莱曼尼的行动作出的解释"完全是疯了"、"不美国（un-American）"。美国犹他州参议员麦克·李（Mike Lee）称，政府在国会一个防窃听房间举行的秘密会议中，几乎没有提供证据证明空袭阻止了一次迫在眉睫的袭击这一说法。

USA Senator Mike Lee (picture alliance/dpa/newscom/UPI/E. Schaff)

共和党参议员麦克·李（资料图片）

同为共和党的麦克·李并非知名的特朗普批评者。他说，国防部长埃斯珀、外长蓬佩奥、中情局局长哈斯佩尔等政府代表仅用了一个多小时时间，大部分问题没有作出回答。

麦克·李说："我觉得这完全是疯了，是不能接受的。"他说，政府对参议院的不尊重是"不美国"和"违宪"的。他同时宣布将加入一位民主党参议员提出的动议，该动议旨在加大政府发动一场战争的难度。经常在军事问题上对特朗普作出批评的共和党参议员兰德·保罗（Rand Paul）也称，政府向议会提供的信息是不充分的，他也将加入前述动议。不过，与特朗普关系紧密的参议员格莱姆（Lindsey Graham）则称，政府提供了"令人信服的解释"。

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