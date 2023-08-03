火箭军换帅意味着什么？

（德国之声中文网）本周中国火箭军领导层的人事变动，既具有爆炸性，又在不少观察人士的意料之中。火箭军原司令员李玉超及其副手从公众视野中消失，早已引起坊间种种议论和猜测。在未对他们的情况做出任何说明的情况下，官方安排其继任出场，间接宣布王厚斌取代李玉超成为火箭军司令员、徐西盛接替徐忠波就任火箭军政委。

有消息指出，中央军委相关部门已对原火箭军司令李玉超、副司令刘光斌及其前任张振中等人展开调查。外媒引述专家和情报官员指出，他们被查落马可能的原因有两个：一是贪腐，二是泄密。

华盛顿智库史汀生中心（Stimson Center）的中国问题研究员孙韵对CNN表示，"这次调整的影响相当重大"，不排除这是对部队进行更大规模调查的一个组成步骤。

她说："特别是在中国正试图扩大核武库，以遏制美国在台海突发事件中的潜在干预能力之际，这次人事调整及其根本原因使人们对部队是能可靠、成功地执行这一任务产生怀疑。"

习近平向火箭军的新指挥官授予上将军衔

高层异动不透明影响国际互信

CNN的报道还指出，北京对军队高层换将遮遮掩掩、语焉不详的做法也引起了一些分析人士对领导层变动缺乏透明度的担忧，尤其是考虑到国际核武资讯方面交流的需要，以及当前中美之间缺乏高层军事交流的背景。

"在不透明、不沟通的情况下进行这种人员更替，会降低信任度，增加误判的风险，并凸显了中美两国就核战略动态进行权威对话的必要性，"新加坡国立大学李光耀公共政策学院的资深研究员唐安竹（Drew Thompson）说。

火箭军在中国领导人习近平的亲自规划下，成立于2015年。在之后的几年里，这个军种一直掌管着中国不断扩大的核武库，并在各地建了约300个弹道导弹发射井。

香港《南华早报》上周援引分析人士称，火箭军部队在导弹、发射井，以及技术上的支出巨大，与其有关的贪腐似乎是导致这两名指挥官下台的最合理原因。

客座评论：秦刚、火箭军及不透明的中国政治

《纽约时报》指出，设立火箭军被视为习近平对解放军进行大规模体制改革的最高成就之一。有专家对该报表示，涉及领导层腐败或不忠的怀疑可能会使中国升级常规导弹及核导弹的努力减速或变得困难重重。

"我认为这可能会扰乱军队现代化，"在塔夫茨大学弗莱彻学院研究中国火箭军及核武器现代化的助理教授戴维·洛根说。"进行大规模改革时，高层不稳定从来都不是好事。……而且，现在新任命的高级指挥官几乎没有同导弹部队有关的经验。"新任的火箭军司令王厚斌和政委徐西盛分别来自海军和空军。

中共18大以来落马的军中“老虎” 国庆六十年大阅兵总指挥房峰辉 房峰辉是中国军队高层中为数不多的科班出身的将军之一：他毕业于中国国防大学战略指挥专业。1968年入伍后，用大约三十年的时间，完成了“从士兵到将军”的转变，一度曾是中国最年轻的大军区司令员。2009年，中共建政六十周年庆典上，他曾是阅兵总指挥。

中共18大以来落马的军中“老虎” 中国人民解放军总政治部主任张阳 同房峰辉同时从公众视野中消失的另一名高级将领是张阳。2017年11月23日上午，中央军委政工部首任主任张阳在家中自缢死亡，他也是1990年以来第一个个在职接受调查的中央军委委员。《解放军报》批评他以自杀逃避党纪、国法惩处，“行径极其恶劣”。

中共18大以来落马的军中“老虎” 原中央军委副主席郭伯雄 绰号”西北狼“的郭伯雄2002年11月起担任中央军委副主席，因此，随着他的落马，他也就当之无愧地成为迄今为止中国军队中被调查的职务最高、资历最深的一位军官。2016年7月25日，郭伯雄因受贿罪一审被判处无期徒刑，褫夺上将军衔，郭伯雄本人当庭表示不上诉。

中共18大以来落马的军中“老虎” 中央军委副主席徐才厚 2014年六月和七月，中共中央先后宣布因涉嫌贪腐和违纪，开除曾任中央军委副主席的徐才厚党籍，军籍以及上将军衔。一年后的3月15日，徐才厚因膀胱癌终末期去世，军事检察院对徐才厚作出不起诉决定。

中共18大以来落马的军中“老虎” 原中国人民解放军总后勤部副部长谷俊山 17岁入伍的谷俊山，后来官至负责营房基建的总后勤部副部长。2012年5月，18大召开数月前，谷俊山就被正式停职接受调查。媒体披露的内幕称，对谷俊山老家清查时，查出其地下室藏有大量军用专供茅台，金船，金脸盆，以及一尊纯金毛泽东像，涉嫌贪污的物品用了四辆卡车才装完。2015年，谷俊山被判处死缓。

中共18大以来落马的军中“老虎” 反腐斗争惨烈 中共18大以来被查处的将领还有空军原政委田修思、中央军委联合参谋部原副参谋长、武警部队原司令员王建平和国防大学原校长王喜斌。据《解放军报》2017年9月20日披露，中共十八大以来，中国军队共立案审查4000多起，给予纪律处分1.3万余人，落马的副军级以上“老虎”就超过五十人。



打破庇护伞？

无论出于何种原因，习近平更换火箭军领导层的做法表明，他急于对加强自己对火箭军的控制。

"火箭军是我国战略威慑的核心力量，"习近平在2015年向火箭军新任指挥官授旗的仪式上说。他说，火箭军的使命任务包括"增强可信可靠的核威慑和核反击能力，加强中远程精确打击力量建设"。 这些雄心可能会因火箭军指挥层的动荡而暂时受挫。

国际战略研究所（International Institute for Strategic Studies）高级研究员努文斯（Meia Nouwens）在接受英国《卫报》采访时说："我们需要把这看作是整个政府正在开展的更大规模反腐运动的一部分。"

她指出，忠诚度是中国军方一直十分重视的一个问题，而现在尤为重要，"因为他们正试图实现部队现代化，使其更加灵活、反应更快。为此，他们需要下放决策权，而这意味着要改变自上而下的结构"。而任命其他军种的指挥官来领导火箭军也许表明 "这有可能是为了打破庇护"，不过她强调说，现阶段的大多数分析仍带有高度的推测性。

（综合报道）

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