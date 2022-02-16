火炬熄灭："非同寻常"的北京冬奥会宣告闭幕

（德国之声中文网）国际奥委会德国籍主席巴赫称"这的确是一次非同寻常的奥运会"，随后正式宣告第24届北京冬季奥林匹克运动会结束。本次北京冬奥以其严苛的防疫措施以及人权问题引起了广泛的讨论。

当地时间21点37分，在中国党和国家领导人习近平的注视下，奥林匹克圣火正式熄灭。下一届冬季奥运会将于2026年在意大利米兰举行。

最后留在北京的四十名德国代表团成员在欢乐颂的乐曲中步入会场，德国方阵的棋手是获得两块雪车项目金牌的马基斯（Thorsten Margis ）。获得两项自由式滑雪金牌的谷爱凌成为本届奥运会的超级明星，她入场时受到观众的热烈欢呼。

国际奥委会主席巴赫发表的闭幕演说中，呼吁国际社会应学习运动员的"团结和和平理念"。东道主中国则在比赛结束之前，就已对本次赛事予以高度评价。组委会主席蔡奇称"这是一次堪称典范的成功赛事"。

在北京冬奥会的组织者看来，在建筑精美的比赛场馆中展开的109项激烈角逐，足以证明本次冬奥会的成功。此外，严厉的防疫措施，封闭式的比赛管理，也令组织者感到骄傲。过去四个星期内，北京冬奥会组织者共进行了170万人次的新冠检测，共发现437个阳性病例。

下届主办国意大利接过奥林匹克旗帜

严厉的防疫措施也使各国参赛者受到严格监控。封闭式比赛管理以及一些运动员在隔离酒店的经历，使本届奥运会也招致众多批评。有人对将冬奥会主办权交给北京提出异议。美国、加拿大、英国和澳大利亚等国宣布对北京冬奥实施外交抵制，德国也没有派遣官员出席奥运的开幕式及闭幕式，但德国官方拒绝使用抵制的说法。

德国运动员联合会指责北京当局借助奥运会搞"政治宣传秀"，并批评国际奥委会对中国糟糕的人权记录保持缄默。以巴赫为首的国际奥委会高层则一再强调，不应将政治与体育混为一谈。但与此同时，中国官方将安排一名维吾尔族滑雪运动员参加奥运火炬接力。北京奥组委发言人称，有关新疆再教育营的报道纯属"谎言"。

(法新社，德新社）

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