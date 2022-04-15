火灾三年后 继续寻找巴黎圣母院昔日容颜

巴黎市民惊怵叹息

巴黎民众不敢相信自己的眼睛。当大火吞噬圣母院的更多部分时，他们开始祷告和唱圣诗。一位男子向法新社说：“巴黎变形了。这座城市再也无法回归往日的容颜。这是一个悲剧。如果你祷告，那现在是时候了。”