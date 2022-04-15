火灾三年后 继续寻找巴黎圣母院昔日容颜

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2019年4月15日，举世闻名的巴黎圣母院塔尖在大火中被毁，塔楼和钟楼幸存。三年过后，马克龙立下的“5年内修复”的军令状有望实现吗？
2019年4月15日晚18时20分，巴黎圣母院烟雾报警器虽已响起，消防人员进来后却未能找到火源，因此没有采取措施。直到报警器再度鸣响时，圣母院里才开始疏散人群。没过多久，塔楼、塔尖葬身火海。
那天，人们看到法国总统马克龙绝望的眼神。但稍许，他倔强地表示巴黎圣母院5年内修复，而且将“比任何一个时候更加美丽壮观”。
两年之后，许多专家认为修复的期限比预期将长很多。马克龙立下的“五年计划”可能无法实现。除了外墙的损坏，室内部分以及管风琴等也必须修理更新。
有当代艺术家做大胆设想，给巴黎圣母院来一个玻璃制、可以漫步其上的屋顶，但遭到法国国会否决：恢复原貌。2024年前完工的希望随着时间的推移越来越渺茫。现任巴黎圣母院馆长Patrick Chauvet估计，重修时间将持续15至20年。
圣母院俯瞰巴黎市中心。直到1889年世界博览会为埃菲尔铁塔揭幕前，巴黎圣母院都是法国首都的最高建筑。
巴黎圣母院屋顶的这些雕塑，在大火中几乎完全被毁。
雨果1831年的小说《钟楼怪人》让巴黎圣母院更加声名远播。这本书被多次拍成电影。此图是1956年法意合拍本。
约400名消防员赶到现场后，使用高压水枪努力控制火势。大火发生时，圣母院正在被整修。调查人员认为，火灾是一起事故，排除了纵火或恐怖主义的可能性。
历史上，巴黎圣母院曾一度破败不堪，法国大革命期间便多年处于无人问津状态。19世纪起，在大规模的修复工程下，圣母院得以重现昔日荣光。大火使塔尖坍塌，支撑塔尖的木结构在火中被焚毁。
燃烧近8个小时后，火势才得到控制。
巴黎民众不敢相信自己的眼睛。当大火吞噬圣母院的更多部分时，他们开始祷告和唱圣诗。一位男子向法新社说：“巴黎变形了。这座城市再也无法回归往日的容颜。这是一个悲剧。如果你祷告，那现在是时候了。”
人们紧急抢救圣母院内的艺术品，许多无价的文物转移到安全地点。上周，工人碰巧将16座铜像从圣母院内移出进行清理，这是100年来头一次对它们进行清理。
这是消防员扑救大火的俯视图。穹顶部分坍塌，不过圣母院内部仅部分被毁。
大火后圣母院内部的照片首次公开。巴黎市长伊达戈（Anne Hidalgo）、法国总统马克龙进入圣母院。伊达戈说：“屋顶没有了。”不过，圣母院内部的情形比她和其他人的预期要好得多。
起火约15小时后，火势被扑灭。消防人员表示，由于木制屋顶结构起火，火势散播得很快。消防人员的一个重点是确保塔楼和钟楼完好无损。目前仍有约100名消防员在现场，排查有无零星火情。
步入春天的巴黎是那么宜人，圣母院两旁的樱花树正值盛放，而巴黎圣母院尖塔的重建终于在火灾两周年前迎来了初步消息。
巴黎圣母院火灾一周年之际，法国总统马克龙发表视频讲话，表示尽管目前因为疫情而暂停修复工程，但是之前提出的五年内完成修复的目标不变。2019年4月15日晚，一场大火给这座世界闻名的历史建筑造成严重损毁。
法国尼斯圣母教堂发生持刀袭击事件，已造成3人死亡，数人受伤。检察机关已接手调查该起恐怖袭击案。
元旦之际，全球各地几乎都比往年来得安静，没有大规模的庆典和让人惊叹的焰火。人们以对新冠大流行瘟疫终结的愿望迎来2021。
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