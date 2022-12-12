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离太阳第四近的行星，因地表广泛分布氧化铁，在视觉上呈现为橘红色。
人类已经向火星发射多个探测器，并且证实火星上具有一定的水资源。
整整五十年前，美国的阿波罗17号结束了载人登月任务。如今，美国再次开启登月新篇章，猎户座飞船完成了绕月飞行返回了地球。尽管此次测试飞行只搭载了假人，但是NASA已经开始畅想载人登陆更遥远的火星。
据中国国家媒体报道，中国发射的天问一号任务环绕器环绕火星1344圈，实现了全球覆盖并拍摄到火星南极冰盖影像。
今年3月，欧空局宣布中断和俄罗斯在ExoMars火星探测项目上的长期合作关系。现在，该机构又宣布取消与俄罗斯的联合探索月球任务。
朝鲜成功试射其有史以来最大的洲际弹道导弹火星-17，美国呼吁对朝鲜进行更严厉的国际制裁。
俄罗斯对乌克兰发动的战争以及由此引发的制裁，正在影响航空航天领域的国际合作。欧洲航天局暂停了与俄罗斯的一项关键太空合作--火星探测任务。
朝鲜30日再次试射导弹，而该国官媒也於周一证实消息，称30日试射的是火星-12型「中程弹道飞弹」。美国除了对近日发展表示担忧，也呼吁朝鲜重新进行会谈。
埃隆·马斯克，一个来自南非的小书呆子如何成为了全球知名的科技大亨、成为《时代周刊》的年度人物？让我们了解一下马斯克的人生。
亿万富翁马斯克的私营航天公司SpaceX日前获得了一笔NASA大订单：探测木星的卫星。按照计划，SpaceX的火箭将在2024年发射，前往环木星轨道，其主要探测目标是木卫二。
德国电视一台关注到，中国在新疆议题上所做的破绽百出的舆论宣传虽然在西方国家成效寥寥，但是在非洲和拉美却有可能效力十足。《慕尼黑信使报》则分析中国在探索太空方面的野心令美国担忧。
一星期前成功着陆火星表面的中国火星车“祝融号”，日前完成了充电，驶离了着陆器平台，开始巡视探测火星表面。在此之前，只有美国实现过在火星表面的巡视探测任务。
德国联邦议院学术委员会发表的一份评估报告称，鉴于新疆维吾尔民众的人权状况日益恶化，当地的德国企业有可能会被迫缩减在当地的生产规模，甚至全部撤离新疆。
《法兰克福汇报》评论中国天问一号着陆火星成功，《世界报》则以中国在基建、通讯等领域的飞速发展，告诫中国将制定标准，如果西方止步不前，便会失去今后的裁判地位。
周六中国的祝融号火星车成功登陆；本周以来巴以冲突升级，目前死亡人数超过一百；一年多以来以抗疫模范著称的台湾出现新冠病毒扩散，还有其他重要事件，这里轻松看图了解。
据中国国家航天局宣布，“天问一号”火星探测器周六成功着陆，使得中国成为世界上第二个登陆火星的国家。与此同时，中国还在继续推进其雄心勃勃的太空计划，致力于打造自己的宇宙空间站。
已经环绕火星飞行了三个月的中国火星探测器“天问一号”将在近日“择机”释放火星车“祝融”着陆火星表面。中科院院士、航天专家叶培建更是披露，具体的预定着陆时间是北京时间5月15日7时之后。
中俄签署备忘录，合作建设在月球表面或月球轨道上的科研站。这是迈向签署协议的一步。有俄罗斯专家称，这是对美国“阿耳忒弥斯计划”的回应。
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