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离太阳第四近的行星，因地表广泛分布氧化铁，在视觉上呈现为橘红色。
人类已经向火星发射多个探测器，并且证实火星上具有一定的水资源。
亿万富翁马斯克的私营航天公司SpaceX日前获得了一笔NASA大订单：探测木星的卫星。按照计划，SpaceX的火箭将在2024年发射，前往环木星轨道，其主要探测目标是木卫二。
德国电视一台关注到，中国在新疆议题上所做的破绽百出的舆论宣传虽然在西方国家成效寥寥，但是在非洲和拉美却有可能效力十足。《慕尼黑信使报》则分析中国在探索太空方面的野心令美国担忧。
一星期前成功着陆火星表面的中国火星车“祝融号”，日前完成了充电，驶离了着陆器平台，开始巡视探测火星表面。在此之前，只有美国实现过在火星表面的巡视探测任务。
德国联邦议院学术委员会发表的一份评估报告称，鉴于新疆维吾尔民众的人权状况日益恶化，当地的德国企业有可能会被迫缩减在当地的生产规模，甚至全部撤离新疆。
《法兰克福汇报》评论中国天问一号着陆火星成功，《世界报》则以中国在基建、通讯等领域的飞速发展，告诫中国将制定标准，如果西方止步不前，便会失去今后的裁判地位。
周六中国的祝融号火星车成功登陆；本周以来巴以冲突升级，目前死亡人数超过一百；一年多以来以抗疫模范著称的台湾出现新冠病毒扩散，还有其他重要事件，这里轻松看图了解。
据中国国家航天局宣布，“天问一号”火星探测器周六成功着陆，使得中国成为世界上第二个登陆火星的国家。与此同时，中国还在继续推进其雄心勃勃的太空计划，致力于打造自己的宇宙空间站。
已经环绕火星飞行了三个月的中国火星探测器“天问一号”将在近日“择机”释放火星车“祝融”着陆火星表面。中科院院士、航天专家叶培建更是披露，具体的预定着陆时间是北京时间5月15日7时之后。
美国航天局的又一伟大创举: 人类首次在火星上让一个飞行器起飞再降落。
中俄签署备忘录，合作建设在月球表面或月球轨道上的科研站。这是迈向签署协议的一步。有俄罗斯专家称，这是对美国“阿耳忒弥斯计划”的回应。
儘管SpaceX的星際飛船原型艦在著陸後發生了爆炸，馬斯克還是發推特表揚道：“星艦SN10（Starship SN10）整塊著陸了！”畢竟，此前的SN8和SN9都是以“火球”狀態墜落的。
火星什么样？有没有声音？NASA今日揭开谜底。
美国「毅力号」火星车成功降落在火星上，车腹上绑着一架名为「机智」 的直升机。这次任务被视为欧美将火星岩石样本带回地球的第一步。
阿拉伯联合酋长国的“希望号”和中国的“天问一号”火星探测器先后成功进入火星轨道。美国的“火星2020”将紧随其后。
三艘太空探测器将抵达火星、詹姆斯·韦伯太空望远镜将发射、第12个德国人将进入太空、两颗巨行星、两次月食和两次日食——2021年将是让太空爱好者应接不暇的一年。
中国嫦娥5号此次奔月受到了航天业的广泛关注。这次的登月计划是将月球样本带回地球。航天专家费里表示这个复杂的任务可能也是对未来载人登月的一个测试。
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