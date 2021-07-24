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火星

离太阳第四近的行星，因地表广泛分布氧化铁，在视觉上呈现为橘红色。

人类已经向火星发射多个探测器，并且证实火星上具有一定的水资源。

This Jan. 26, 2014 image provided by NASA shows a composite image of possible water plumes on the south pole of Jupiter's moon Europa. Europa is among several moons in the solar system where evidence of an underground ocean has been discovered in recent years. The Hubble data were taken on January 26, 2014. The image of Europa, superimposed on the Hubble data, is assembled from data from the Galileo and Voyager missions. (NASA via AP)

火星不够远 SpaceX要去木卫二 24.07.2021

亿万富翁马斯克的私营航天公司SpaceX日前获得了一笔NASA大订单：探测木星的卫星。按照计划，SpaceX的火箭将在2024年发射，前往环木星轨道，其主要探测目标是木卫二。
(200709) -- URUMQI, July 9, 2020 (Xinhua) -- Children ride horses at the summer meadow in Tekes County, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, June 30, 2020. (Xinhua/Wang Fei) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

德语媒体：中国舆论宣传的效果不能被低估 26.05.2021

德国电视一台关注到，中国在新疆议题上所做的破绽百出的舆论宣传虽然在西方国家成效寥寥，但是在非洲和拉美却有可能效力十足。《慕尼黑信使报》则分析中国在探索太空方面的野心令美国担忧。
In this image released by the China National Space Administration (CNSA) on Saturday, May 22, 2021, a landing platform and the surface of Mars are seen from a camera on the Chinese Mars rover Zhurong. China's first Mars rover has driven down from its landing platform and is now roaming the surface of the red planet, China's space administration said Saturday. (CNSA via AP)

充电完成!中国火星车挥别着陆平台 23.05.2021

一星期前成功着陆火星表面的中国火星车“祝融号”，日前完成了充电，驶离了着陆器平台，开始巡视探测火星表面。在此之前，只有美国实现过在火星表面的巡视探测任务。
FILE PHOTO: Workers walk by the perimeter fence of what is officially known as a vocational skills education centre, under construction in Dabancheng in Xinjiang Uighur Autonomous Region, China September 4, 2018. REUTERS/Thomas Peter/File Photo

德语媒体：德国企业要撤离新疆？ 18.05.2021

德国联邦议院学术委员会发表的一份评估报告称，鉴于新疆维吾尔民众的人权状况日益恶化，当地的德国企业有可能会被迫缩减在当地的生产规模，甚至全部撤离新疆。
Technisches Personal steht im Pekinger Raumfahrtkontrollzentrum und blickt auf einen Monitor. Der Lander mit Chinas erstem Mars-Rover ist auf dem roten Planeten gelandet, bestätigte die China National Space Administration (CNSA) am Samstagmorgen. Das Landemodul des Raumschiffes «Tianwen-1» setzte mit dem Rover «Zhurong» an Bord auf der Oberfläche des Roten Planeten auf, wie die chinesische Raumfahrtbehörde mitteilte. +++ dpa-Bildfunk +++

德语媒体：北京开始飞跃 17.05.2021

《法兰克福汇报》评论中国天问一号着陆火星成功，《世界报》则以中国在基建、通讯等领域的飞速发展，告诫中国将制定标准，如果西方止步不前，便会失去今后的裁判地位。
China | chinesische Sonde landet erfolgreich auf dem Mars

七张图看一周大事 16.05.2021

周六中国的祝融号火星车成功登陆；本周以来巴以冲突升级，目前死亡人数超过一百；一年多以来以抗疫模范著称的台湾出现新冠病毒扩散，还有其他重要事件，这里轻松看图了解。
Das grafisch simulierte Bild zeigt die Landung der chinesischen Sonde auf dem Mars. Es ist das erste Mal, dass China eine Sonde auf einem anderen Planeten als der Erde gelandet hat. +++ dpa-Bildfunk +++

成功登陆火星 中国太空计划继续推进 15.05.2021

据中国国家航天局宣布，“天问一号”火星探测器周六成功着陆，使得中国成为世界上第二个登陆火星的国家。与此同时，中国还在继续推进其雄心勃勃的太空计划，致力于打造自己的宇宙空间站。
HANDOUT- Der sechsrädrige, chinesische Marsrover (undatiertes Bild) hat nach Angaben der staatlichen, chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua ein Gewicht von rund 200 Kilogramm. Er soll Bodenproben nehmen und nach Anzeichen für Wasser auf dem Mars suchen. Bisher existiert er aber nur als Computersimulation. ACHTUNG: Verwendung nur zu redaktionellen Zwecken im Zusammenhang mit der Berichterstattung und bei vollständiger Nennung der Quelle: Chinese State Administration of Science, Technology and Industry for National Defence (Zu dpa China zeigt erste Bilder von Mars-Rover und Landefahrzeug) |

中国火星车即将着陆 难度颇高 14.05.2021

已经环绕火星飞行了三个月的中国火星探测器“天问一号”将在近日“择机”释放火星车“祝融”着陆火星表面。中科院院士、航天专家叶培建更是披露，具体的预定着陆时间是北京时间5月15日7时之后。

首飞成功! 在火星 20.04.2021

美国航天局的又一伟大创举: 人类首次在火星上让一个飞行器起飞再降落。
06.12.2020 (201206) -- BEIJING, Dec. 6, 2020 (Xinhua) -- Technical personnel monitor the transfer of samples collected on the moon from the ascender to the returner of China's Chang'e-5 probe at Beijing Aerospace Control Center in Beijing, capital of China, Dec. 6, 2020. The ascender of China's Chang'e-5 probe successfully rendezvoused and docked with the orbiter-returner combination in lunar orbit at 5:42 a.m. (Beijing Time) on Sunday, the China National Space Administration (CNSA) has announced. This is the first time Chinese spacecraft have carried out rendezvous and docking in lunar orbit. (Xinhua/Jin Liwang)

中俄合建月球科研站 联合对美？ 10.03.2021

中俄签署备忘录，合作建设在月球表面或月球轨道上的科研站。这是迈向签署协议的一步。有俄罗斯专家称，这是对美国“阿耳忒弥斯计划”的回应。
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** 03.03.21 *** SpaceX Starship SN10 explodes after liftoff at South Padre Island, Texas, U.S. March 3, 2021 in this still image taken from a social media video. Spadre/Pearl South Padre Resort via Youtube/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. MUST CREDT SPADRE/PEARL SOUTH PADRE RESORT VIA YOUTUBE TPX IMAGES OF THE DAY

SpaceX原型艦成功著陸後……原地爆炸 04.03.2021

儘管SpaceX的星際飛船原型艦在著陸後發生了爆炸，馬斯克還是發推特表揚道：“星艦SN10（Starship SN10）整塊著陸了！”畢竟，此前的SN8和SN9都是以“火球”狀態墜落的。

火星上的声音，你听到过吗？ 23.02.2021

火星什么样？有没有声音？NASA今日揭开谜底。
In this photo provided by NASA, members of NASA's Perseverance rover team react in mission control after receiving confirmation the spacecraft successfully touched down on Mars, Thursday, Feb. 18, 2021, at NASA's Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, Calif. The landing of the six-wheeled vehicle marks the third visit to Mars in just over a week. Two spacecraft from the United Arab Emirates and China swung into orbit around the planet on successive days last week. (Bill Ingalls/NASA via AP)

史上第一 美国「毅力号」将直升机送上火星 19.02.2021

美国「毅力号」火星车成功降落在火星上，车腹上绑着一架名为「机智」 的直升机。这次任务被视为欧美将火星岩石样本带回地球的第一步。
December 14, 2020. NASA’s Perseverance rover fires up its descent stage engines as it nears the Martian surface in this illustration. This phase of its entry, descent and landing sequence, or EDL, is known as “powered descent.” Hundreds of critical events must execute perfectly and exactly on time for the rover to land safely on Feb. 18, 2021. The cruise stage separates about 10 minutes before entering into the atmosphere, leaving the aeroshell, which encloses the rover and descent stage, to make the trip to the surface. Quelle: https://go.nasa.gov/3q4TN6Z

热闹的二月：三艘航天器探火星 14.02.2021

阿拉伯联合酋长国的“希望号”和中国的“天问一号”火星探测器先后成功进入火星轨道。美国的“火星2020”将紧随其后。
HANDOUT - 08.10.2018, Australien, Boolardy: Das undatierte Foto zeigt die Milchstraße über dem ASKAP-Radioteleskop-Array im Murchison Radio-Astronomie-Observatorium. ASKAP wird von der Australiens staatlichen Forschungsagentur CSIRO betrieben. Auf der Spur rätselhafter kurzer Radioblitze aus dem Kosmos haben australische Astronomen 20 dieser bislang unerklärten Ereignisse beobachtet. Damit verdoppele sich die Zahl der seit der Entdeckung des Phänomens aufgezeichneten Blitze nahezu, erläuterte das Internationale Zentrum für Radioastronomie-Forschung ICRAR in Perth in einer Mitteilung. Aus dem All kommen rätselhafte Blitze. Um sie aufzuzeichnen, brauchen die Forscher große Teleskope. Foto: Alex Cherney/CSIRO/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits ACHTUNG: Dieses Foto hat dpa bereits im Bildfunk gesendet - Honorarfrei nur für Bezieher des Dienstes dpa-Nachrichten für Kinder +++ dpa-Nachrichten für Kinder +++

2021年有哪些值得期待的太空大事？ 31.01.2021

三艘太空探测器将抵达火星、詹姆斯·韦伯太空望远镜将发射、第12个德国人将进入太空、两颗巨行星、两次月食和两次日食——2021年将是让太空爱好者应接不暇的一年。
24.11.2020, China, Wenchang: Eine Rakete vom Typ «Langer Marsch 5» startet auf der Startrampe des Wenchang Space Launch Center. China hat ein unbemanntes Raumschiff zum Mond gestartet. Die Rakete vom Typ «Langer Marsch 5» hob am Montagabend MEZ vom Raumfahrtbahnhof in Wenchang auf der südchinesischen Insel Hainan ab. Bei der Mission soll nach einer Mondlandung erstmals seit mehr als vier Jahrzehnten auch wieder Mondgestein zur Erde gebracht werden. Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

专家： 嫦娥奔月 意在测试载人技术 29.11.2020

中国嫦娥5号此次奔月受到了航天业的广泛关注。这次的登月计划是将月球样本带回地球。航天专家费里表示这个复杂的任务可能也是对未来载人登月的一个测试。
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