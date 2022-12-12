火星沙丘阿尔法:NASA启动火星居住模拟测试

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4个人共享160平方米的住所，听上去挺不错？可是，这4个人要在这里住上整整一年，不得离开：这是NASA的火星任务测试项目，为将来的载人探火积累宝贵经验。
今年6月，4名志愿者就会入住改造后的飞机库“火星沙丘阿尔法”，正式开始火星居住环境模拟测试。他们将在休斯顿航天中心的160平方米“豪宅”内居住一整年。除了室内，美国宇航总局(NASA)在住所旁也设置了一片户外模拟区域，并且铺设了大量的红沙，尽可能模拟火星表面环境。
科学家首先要测试任务人员对长期隔离环境的心理承受能力。负责此次试验的NASA科学家Grace Douglas表示，这将有助于了解今后载人火星任务需要哪些“必要资源”。
四名志愿者不能携带太多的个人物品。在整整一年的测试中，他们只能居住在这样狭小的卧室里。值得一提的是，这些房间都是3D打印而成。NASA想借此测试在月球、火星等外星表面3D打印建筑的能力。
除了卧室，“火星沙丘阿尔法”还有两个卫生间、一个医疗室、一个休闲室、多个工作区。研究人员还会定期测试志愿者对压力的反应。比如，淡水储量减少、设备损坏等。
志愿者可以通过一个气闸舱进入火星户外模拟环境。NASA也为他们准备了相应的靴子，让他们踩在红色沙地上时也有火星上的感觉。
火星表面重力只有地球的38%，因此NASA在模拟环境中也做出了相应安排：一种特殊的跑步机。研究人员表示，在收集足够数据后，将进一步扩展基础设施，因为“我们不能强迫志愿者连续6小时转圈子”。
志愿者在为期1年的测试期间，还能在墙上尝试种菜。对于未来的火星任务而言，自给自足的意义不仅仅在于有新鲜蔬菜可吃，也能节约从地球发射火箭的宝贵载荷空间。
NASA希望能够借这次的测试采集到长期载人太空任务的重要数据。不过，在开启浩大的载人火星任务前，航天部门需要首先重返月球。按照计划，NASA将在2025年前后再次实现载人登月。
明年参与「阿耳忒弥斯2号」的成员包括第一位女性、第一位非裔人士和第一位加拿大人。这是继「阿波罗」任务结束后，半个世纪以来最引人注目的月球探索任务。
亿万富翁马斯克旗下私人航天公司SpaceX在4月17日原定发射时间前40秒推迟了“星舰”的首次飞行。“星舰”号称人类有史以来建造的最强大火箭，今后拟用于载人登月甚至探索火星。
美国宇航局发射升空的最新设备能够测量整个北美以及相邻地区的空气污染情况。该机构表示，其使命不仅仅是为了研究，而是为了“改善地球上所有人的生活”。美国宇航局发射升空的最新设备能够测量整个北美以及相邻地区的空气污染情况。该机构表示，其使命不仅仅是为了研究，而是为了“改善地球上所有人的生活”。
中國與美國登月競賽愈趨緊張，美國國家航空航天局（NASA）局長尼爾森（Bill Nelson）1日接受美國媒體Politico採訪時示警，中國宇航員如果登陸月球，可能宣佈對月球領土的主權。
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