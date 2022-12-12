 火星沙丘阿尔法:NASA启动火星居住模拟测试 | 所有节目 | DW | 17.04.2023

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科技环境

火星沙丘阿尔法:NASA启动火星居住模拟测试

4个人共享160平方米的住所，听上去挺不错？可是，这4个人要在这里住上整整一年，不得离开：这是NASA的火星任务测试项目，为将来的载人探火积累宝贵经验。

  • 今年6月，4名志愿者就会入住改造后的飞机库“火星沙丘阿尔法”，正式开始火星居住环境模拟测试。他们将在休斯顿航天中心的160平方米“豪宅”内居住一整年。除了室内，美国宇航总局(NASA)在住所旁也设置了一片户外模拟区域，并且铺设了大量的红沙，尽可能模拟火星表面环境。

    尽量逼真

    今年6月，4名志愿者就会入住改造后的飞机库“火星沙丘阿尔法”，正式开始火星居住环境模拟测试。他们将在休斯顿航天中心的160平方米“豪宅”内居住一整年。除了室内，美国宇航总局(NASA)在住所旁也设置了一片户外模拟区域，并且铺设了大量的红沙，尽可能模拟火星表面环境。

  • 科学家首先要测试任务人员对长期隔离环境的心理承受能力。负责此次试验的NASA科学家Grace Douglas表示，这将有助于了解今后载人火星任务需要哪些“必要资源”。

    心理健康

    科学家首先要测试任务人员对长期隔离环境的心理承受能力。负责此次试验的NASA科学家Grace Douglas表示，这将有助于了解今后载人火星任务需要哪些“必要资源”。

  • 四名志愿者不能携带太多的个人物品。在整整一年的测试中，他们只能居住在这样狭小的卧室里。值得一提的是，这些房间都是3D打印而成。NASA想借此测试在月球、火星等外星表面3D打印建筑的能力。

    狭小空间

    四名志愿者不能携带太多的个人物品。在整整一年的测试中，他们只能居住在这样狭小的卧室里。值得一提的是，这些房间都是3D打印而成。NASA想借此测试在月球、火星等外星表面3D打印建筑的能力。

  • 除了卧室，“火星沙丘阿尔法”还有两个卫生间、一个医疗室、一个休闲室、多个工作区。研究人员还会定期测试志愿者对压力的反应。比如，淡水储量减少、设备损坏等。

    承压能力

    除了卧室，“火星沙丘阿尔法”还有两个卫生间、一个医疗室、一个休闲室、多个工作区。研究人员还会定期测试志愿者对压力的反应。比如，淡水储量减少、设备损坏等。

  • 志愿者可以通过一个气闸舱进入火星户外模拟环境。NASA也为他们准备了相应的靴子，让他们踩在红色沙地上时也有火星上的感觉。

    始于足下

    志愿者可以通过一个气闸舱进入火星户外模拟环境。NASA也为他们准备了相应的靴子，让他们踩在红色沙地上时也有火星上的感觉。

  • 火星表面重力只有地球的38%，因此NASA在模拟环境中也做出了相应安排：一种特殊的跑步机。研究人员表示，在收集足够数据后，将进一步扩展基础设施，因为“我们不能强迫志愿者连续6小时转圈子”。

    模拟低重力

    火星表面重力只有地球的38%，因此NASA在模拟环境中也做出了相应安排：一种特殊的跑步机。研究人员表示，在收集足够数据后，将进一步扩展基础设施，因为“我们不能强迫志愿者连续6小时转圈子”。

  • 志愿者在为期1年的测试期间，还能在墙上尝试种菜。对于未来的火星任务而言，自给自足的意义不仅仅在于有新鲜蔬菜可吃，也能节约从地球发射火箭的宝贵载荷空间。

    火星种菜

    志愿者在为期1年的测试期间，还能在墙上尝试种菜。对于未来的火星任务而言，自给自足的意义不仅仅在于有新鲜蔬菜可吃，也能节约从地球发射火箭的宝贵载荷空间。

  • NASA希望能够借这次的测试采集到长期载人太空任务的重要数据。不过，在开启浩大的载人火星任务前，航天部门需要首先重返月球。按照计划，NASA将在2025年前后再次实现载人登月。

    工程浩大

    NASA希望能够借这次的测试采集到长期载人太空任务的重要数据。不过，在开启浩大的载人火星任务前，航天部门需要首先重返月球。按照计划，NASA将在2025年前后再次实现载人登月。


  • 今年6月，4名志愿者就会入住改造后的飞机库“火星沙丘阿尔法”，正式开始火星居住环境模拟测试。他们将在休斯顿航天中心的160平方米“豪宅”内居住一整年。除了室内，美国宇航总局(NASA)在住所旁也设置了一片户外模拟区域，并且铺设了大量的红沙，尽可能模拟火星表面环境。

    尽量逼真

    今年6月，4名志愿者就会入住改造后的飞机库“火星沙丘阿尔法”，正式开始火星居住环境模拟测试。他们将在休斯顿航天中心的160平方米“豪宅”内居住一整年。除了室内，美国宇航总局(NASA)在住所旁也设置了一片户外模拟区域，并且铺设了大量的红沙，尽可能模拟火星表面环境。

  • 科学家首先要测试任务人员对长期隔离环境的心理承受能力。负责此次试验的NASA科学家Grace Douglas表示，这将有助于了解今后载人火星任务需要哪些“必要资源”。

    心理健康

    科学家首先要测试任务人员对长期隔离环境的心理承受能力。负责此次试验的NASA科学家Grace Douglas表示，这将有助于了解今后载人火星任务需要哪些“必要资源”。

  • 四名志愿者不能携带太多的个人物品。在整整一年的测试中，他们只能居住在这样狭小的卧室里。值得一提的是，这些房间都是3D打印而成。NASA想借此测试在月球、火星等外星表面3D打印建筑的能力。

    狭小空间

    四名志愿者不能携带太多的个人物品。在整整一年的测试中，他们只能居住在这样狭小的卧室里。值得一提的是，这些房间都是3D打印而成。NASA想借此测试在月球、火星等外星表面3D打印建筑的能力。

  • 除了卧室，“火星沙丘阿尔法”还有两个卫生间、一个医疗室、一个休闲室、多个工作区。研究人员还会定期测试志愿者对压力的反应。比如，淡水储量减少、设备损坏等。

    承压能力

    除了卧室，“火星沙丘阿尔法”还有两个卫生间、一个医疗室、一个休闲室、多个工作区。研究人员还会定期测试志愿者对压力的反应。比如，淡水储量减少、设备损坏等。

  • 志愿者可以通过一个气闸舱进入火星户外模拟环境。NASA也为他们准备了相应的靴子，让他们踩在红色沙地上时也有火星上的感觉。

    始于足下

    志愿者可以通过一个气闸舱进入火星户外模拟环境。NASA也为他们准备了相应的靴子，让他们踩在红色沙地上时也有火星上的感觉。

  • 火星表面重力只有地球的38%，因此NASA在模拟环境中也做出了相应安排：一种特殊的跑步机。研究人员表示，在收集足够数据后，将进一步扩展基础设施，因为“我们不能强迫志愿者连续6小时转圈子”。

    模拟低重力

    火星表面重力只有地球的38%，因此NASA在模拟环境中也做出了相应安排：一种特殊的跑步机。研究人员表示，在收集足够数据后，将进一步扩展基础设施，因为“我们不能强迫志愿者连续6小时转圈子”。

  • 志愿者在为期1年的测试期间，还能在墙上尝试种菜。对于未来的火星任务而言，自给自足的意义不仅仅在于有新鲜蔬菜可吃，也能节约从地球发射火箭的宝贵载荷空间。

    火星种菜

    志愿者在为期1年的测试期间，还能在墙上尝试种菜。对于未来的火星任务而言，自给自足的意义不仅仅在于有新鲜蔬菜可吃，也能节约从地球发射火箭的宝贵载荷空间。

  • NASA希望能够借这次的测试采集到长期载人太空任务的重要数据。不过，在开启浩大的载人火星任务前，航天部门需要首先重返月球。按照计划，NASA将在2025年前后再次实现载人登月。

    工程浩大

    NASA希望能够借这次的测试采集到长期载人太空任务的重要数据。不过，在开启浩大的载人火星任务前，航天部门需要首先重返月球。按照计划，NASA将在2025年前后再次实现载人登月。


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