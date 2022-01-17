火山喷发：汤加与世隔绝

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海底火山喷发导致火山灰从天而降，灾难覆盖大地，而汤加唯一海底通信线路多处被切断，更使这个岛国与世隔绝。
这是卫星从外空传回的图片，它显示海底火山喷发时的情景。澳大利亚和新西兰专家分析认为，这可能是30年来全球规模最大的一次，喷发地点在南太平洋岛国汤加的洪阿哈阿帕伊岛。去年12月以来火山一直有小规模喷发。目前还不清楚，1月15日的大爆发是否意味着火山活动期的高峰。
至于火山造成的破坏程度目前还不清楚。火山喷发让汤加唯一海底电缆多处受损，维修需要数天、甚至数周时间，这段期间内汤加与世隔绝。新西兰和澳大利亚已出动军机在空中侦察灾情。
此次海底火山喷发波及整个太平洋沿岸，包括日本。周日日本对8个县总共23万居民发出疏散警告，要求他们撤离到安全地带。据NHK报道，火山喷发时，日本沿海出现一米多高的波浪，直冲海岸。
日本高知市港口停泊的小船被海波打翻，人们怀疑是火山冲击波形成的海浪所致，而这里离汤加海底火山相距1万多公里。
新西兰图图卡卡海岸港口也受到火山海浪冲击，船只倾覆。人们担心，汤加的灾情要严重得多。
周末美国西部多个海岸地区发出警报，周六，美西海岸惊涛拍岸，浪头超过1米。图片显示的是著名的加州海豹滩。
周末智利也发出海啸警报，平日人满为患的海滩变得空无一人。
汤加本次海底火山上周五喷发了一次，周六再次发生。火山喷发致使大量火山灰、气体与水蒸气进入高空形成巨大云团，喷发至高空20千米处。数天后，汤加仍然同外界隔绝。
这副卫星图片对火山喷发前后做了图像对比。除海啸外，火山灰也造成很大灾难。火山灰不仅会危害民众健康，还会产生酸雨和渗滤液，从而破坏农作物。
海啸大多数由水下地震引发，只有大约5%的海啸由火山喷发引起。图片显示被火山灰覆盖的汤加一处重要港口。
汤加附近海域海底火山喷发引发的海啸，已经波及美国和日本海岸。而汤加同外界的通讯联络仍未恢复。
南太平洋岛国汤加发生大规模火山爆发後，因通讯系统遭破坏已与外界失联数日。新西兰驻汤加高级专员公署表示，该国副总理已宣布国家进入紧急状态。好消息是，传出失联的当地华人已陆续被确认平安。
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