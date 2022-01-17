火山喷发：汤加与世隔绝

海底火山喷发

这是卫星从外空传回的图片，它显示海底火山喷发时的情景。澳大利亚和新西兰专家分析认为，这可能是30年来全球规模最大的一次，喷发地点在南太平洋岛国汤加的洪阿哈阿帕伊岛。去年12月以来火山一直有小规模喷发。目前还不清楚，1月15日的大爆发是否意味着火山活动期的高峰。