火上加油 美落实禁令封杀华为

(德国之声中文网) 美国政府周三(8月7日)颁布临时规定，禁止联邦政府购买华为等5家中企的电讯设备。除了华为，其他被禁公司包括中兴、海能达，海康威视和大华科技。

这项临时规定禁止任何美国联邦机构及其承包商向这些公司购买电信或技术设备「作为任何系统的重要或必要组件」，即使只使用一部分的关键技术也不行。此外也禁止延长或续约。

禁令定于8月13日生效，在最终版本发布之前，将会有60天时间开放各界评论。

该规则法源来自美国国会之前批准的《国防授权法》。规则中提到，可由机构负责人「在某些情况下」授予长达两年的豁免期，或在某些情况下由国家情报局局长授予，但未指明是什么情况。

海康威视的发言人表示，公司一向致力于遵守其经营所在国家的法律法规。「海康威视已努力确保我们产品的安全性符合美国政府的要求。」

华为则质疑该禁令违反宪法，表示将向联邦法院提起诉讼。该公司在一份声明中表示，这项法律「无助于确保美国电信网络和系统的保护，而是基于原产国的贸易壁垒，在没有任何不法行为证据的情况下援引惩罚性行动」。

此外，华为也同时面临另一形式的制裁。今年5月，美国商务部以国安疑虑为由，将华为列入所谓的「实体清单」。若无特别许可，美国企业一般不能向该实体清单上的企业出售零组件。这项禁令只被暂缓至8月中旬。之后，美国政府将会阻止华为获得关键硬软件，包括智能手机芯片和谷歌Android操作系统等关键技术。

夏立民/罗法 (路透社、法新社)