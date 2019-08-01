 火上加油 美落实禁令封杀华为 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.08.2019

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时政风云

火上加油 美落实禁令封杀华为

美国总统特朗普为重启美中贸易谈判，过去2个月答应要放松对华为的禁令。但随着贸易战升级，这些承诺也泡汤了。而且除了华为，另外还有4家中企也遭殃。

China Shenyang | Hauwai Geschäft (picture-alliance/dpa/Imaginechina/Z. Wenkui)

华为成为中美贸易战中的谈判筹码。在贸易战争端没有得到解决的情况下，这家全球最大电信公司恐怕还会再受到衝击。

(德国之声中文网) 美国政府周三(8月7日)颁布临时规定，禁止联邦政府购买华为等5家中企的电讯设备。除了华为，其他被禁公司包括中兴、海能达，海康威视和大华科技。

这项临时规定禁止任何美国联邦机构及其承包商向这些公司购买电信或技术设备「作为任何系统的重要或必要组件」，即使只使用一部分的关键技术也不行。此外也禁止延长或续约。

禁令定于8月13日生效，在最终版本发布之前，将会有60天时间开放各界评论。

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中美12轮谈判过后，风水似乎大不同。过往强势的美国面对不愿妥协的中国显得进退失措。进一步施压会激怒尚有筹码的北京。退一步则会让中国科技乘胜追击，并可能超越美国。 (01.08.2019)

中国科技巨头华为周二称，美国贸易“黑名单”对其营收增长带来短期影响，不过，今年上半年营收仍增长23%，主要是因为国内智能手机销售强劲。 (30.07.2019)

华为在被美国列入黑名单之后便陷入营运困境。与华为有关的七家科技大厂CEO，包括谷歌与高通在内，同时前往白宫与特朗普会面。但是，他们的请求却不见得能够拯救华为。 (23.07.2019)

华盛顿日前宣布将放松对华为的禁令，允许美企在不危害国家安全的前提下与华为恢复业务往来。然而，美国国会多名议员不同意这种做法，他们试图以立法的形式落实“华为禁令”。与此同时，华为营收额出现“逆势增长”。 (17.07.2019)

该规则法源来自美国国会之前批准的《国防授权法》。规则中提到，可由机构负责人「在某些情况下」授予长达两年的豁免期，或在某些情况下由国家情报局局长授予，但未指明是什么情况。

海康威视的发言人表示，公司一向致力于遵守其经营所在国家的法律法规。「海康威视已努力确保我们产品的安全性符合美国政府的要求。」

华为则质疑该禁令违反宪法，表示将向联邦法院提起诉讼。该公司在一份声明中表示，这项法律「无助于确保美国电信网络和系统的保护，而是基于原产国的贸易壁垒，在没有任何不法行为证据的情况下援引惩罚性行动」。

此外，华为也同时面临另一形式的制裁。今年5月，美国商务部以国安疑虑为由，将华为列入所谓的「实体清单」。若无特别许可，美国企业一般不能向该实体清单上的企业出售零组件。这项禁令只被暂缓至8月中旬。之后，美国政府将会阻止华为获得关键硬软件，包括智能手机芯片和谷歌Android操作系统等关键技术。

夏立民/罗法 (路透社、法新社)

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