濒危物种名单不断扩大 人类近亲也遭殃

（德国之声中文网）世界自然保护联盟（IUCN）发布的最新红色预警名录共列出了105000种受威胁的动、植物。其中28000个物种被认为濒临灭绝的直接威胁。世界自然保护联盟 主席阿吉拉尔（Grethel Aguilar）说："自然界的衰退正以前所未有的速度发生"。"我们必须认识到，保护生物多样性关系到我们自己的利益"。

联合国生物多样性和生态系统服务政府间科学政策平台（IPBES）主席在5月份表示，生物多样性的减少无论对人类还是对气候变化都构成了巨大的威胁。 人类的基本需求，如食物、水和氧气都受到影响。

许多灵长类动物、鱼类和树木之所以面临灭绝的威胁，主要原因是对森林的过度砍伐和对海洋的过度捕捞。据联合国生物多样性和生态系统服务政府间科学政策平台公布的消息，"在未来几十年内，大约有一百万种动植物物种可能会消失"。因此，科学家呼吁尤其在农业要发生"深刻变化"。

许多灵长类动物如大猩猩也濒临灭绝的威胁

许多灵长类动物如大猩猩也濒临灭绝的威胁

除了7种灵长类动物被列入最新的受威胁物种名单之外，还有鲨鱼和鳐鱼种类被列入名单。鳐鱼通常生活在印度洋、西太平洋、东大西洋和地中海的浅水区。他们常常成为被捕捞的对象，但也经常是网中的附带捕捞物。除了鱼肉被出售之外，鱼鳍在有些国家也被用来做汤。

世界自然保护联盟认为，总而言之，所有被人类作为食物的物种都面临着巨大的威胁。国内和国际贸易加剧了大西洋、淡水水域和陆地物种种类的下降。为了阻止物种继续下降，必须采取广泛而又果断的行动。

李京慧/洪沙 (德新社、法新社)