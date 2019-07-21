 濒危物种名单不断扩大 人类近亲也遭殃 | 科技环境 | DW | 21.07.2019

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科技环境

濒危物种名单不断扩大 人类近亲也遭殃

又有7000种植物和动物被列入受威胁物种名单。世界自然保护联盟称这是一个将给全人类带来严重后果的发展趋势。

Geigenrochen (picture-alliance/blickwinkel/H. Schmidbauer)

（德国之声中文网）世界自然保护联盟（IUCN）发布的最新红色预警名录共列出了105000种受威胁的动、植物。其中28000个物种被认为濒临灭绝的直接威胁。世界自然保护联盟 主席阿吉拉尔（Grethel Aguilar）说："自然界的衰退正以前所未有的速度发生"。"我们必须认识到，保护生物多样性关系到我们自己的利益"。

联合国生物多样性和生态系统服务政府间科学政策平台（IPBES）主席在5月份表示，生物多样性的减少无论对人类还是对气候变化都构成了巨大的威胁。 人类的基本需求，如食物、水和氧气都受到影响。

 许多灵长类动物、鱼类和树木之所以面临灭绝的威胁，主要原因是对森林的过度砍伐和对海洋的过度捕捞。据联合国生物多样性和生态系统服务政府间科学政策平台公布的消息，"在未来几十年内，大约有一百万种动植物物种可能会消失"。因此，科学家呼吁尤其在农业要发生"深刻变化"。

Afrikas Nationalparks (picture-alliance/dpa/B. Curtis)

许多灵长类动物如大猩猩也濒临灭绝的威胁

许多灵长类动物如大猩猩也濒临灭绝的威胁

除了7种灵长类动物被列入最新的受威胁物种名单之外，还有鲨鱼和鳐鱼种类被列入名单。鳐鱼通常生活在印度洋、西太平洋、东大西洋和地中海的浅水区。他们常常成为被捕捞的对象，但也经常是网中的附带捕捞物。除了鱼肉被出售之外，鱼鳍在有些国家也被用来做汤。

世界自然保护联盟认为，总而言之，所有被人类作为食物的物种都面临着巨大的威胁。国内和国际贸易加剧了大西洋、淡水水域和陆地物种种类的下降。为了阻止物种继续下降，必须采取广泛而又果断的行动。

李京慧/洪沙 (德新社、法新社)

  • Artensterben (Bildergalerie)

    濒临灭绝的物种

    快100倍

    美洲黑熊是22000多种濒临灭绝的物种之一。美国多所大学的研究学者们共同发表的一份研究报告警告说，过去的100年里，物种灭绝速度比人类社会出现前快100多倍。世界自然基金会估计，每天都会有70个物种灭绝。

  • Titicaca Riesenfrosch Pfeiffrosch

    濒临灭绝的物种

    濒临灭绝的物种名单会越来越长

    世界自然保护联盟（IUCN）指出，41%的两栖动物和26%的哺乳动物都面临绝种的威胁。图中的青蛙的的喀喀湖蛙只生活在秘鲁和玻利维亚的的的喀喀湖。上世纪70年代，的的喀喀湖区还生活着数百万只的的喀喀湖蛙，但现如今很多地方的的喀喀湖蛙已经销声匿迹了。

  • Abholzung Regenwald Amazonas

    濒临灭绝的物种

    环境污染，森林砍伐

    物种灭绝速度加快很大程度上是人为因素造成的，特别是气候变暖、环境污染以及森林砍伐。在过去的40年间，平均每分钟大概就有2000棵树被砍倒。

  • Dodo Illustration

    濒临灭绝的物种

    刚发现就灭绝

    在最新的研究报告中，专家们比较了现在和欧洲工业化前物种消亡的比例。图中的渡渡鸟在18世纪就已经灭绝。1690年，动物学家在毛里求斯发现这种鸟。而造成这种不会飞的鸟最终灭绝的主要原因是人类饲养的家畜和宠物。

  • Versteinertes Urpferdchen

    濒临灭绝的物种

    用古化石做比较

    研究学者们还对古化石进行了检测，以此了结脊椎动物进化消亡的历史。科学家发现，物种进化早期阶段平均每100年每1万种物种中只有2种灭绝消亡，例如原始马。

  • Biene auf Sonnenblume

    濒临灭绝的物种

    脆弱不堪的生态系统

    随着大量物种的消亡，自然生态系统也逐渐失去其重要的功能，例如植物授粉。按照目前动植物灭绝的速度，人类在三代内生物多样性将出现大量损失。美国斯坦福大学学者Paul Ehrlich说：“我们正在锯伐我们屁股下坐着的树枝。”

  • Fortschreitende Wüstenbildung in Indien

    濒临灭绝的物种

    对人类的威胁

    如果蜜蜂都灭绝了，那么对于农业生产就会构成灾难性的后果，例如人类可能就会面临大规模的饥馑。现在出现的蜜蜂大面积死亡现象已经在全球造成很大的影响。

  • Artensterben (Bildergalerie)

    濒临灭绝的物种

    迅速采取应对措施十分必要

    研究学者们在报告中呼吁人类应该在保护物种多样性方面做出更多的努力，特别是应该重视自然物种生存空间缩小、大自然资源被无节制开发以及气候变化等问题带来的后果。如果不采取任何措施，地球需要数百万年的时间才能“自愈”。

    作者: Hilke Fischer


 

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哪个更可怕——气候变化还是物种灭绝？

联合国发表的最新报告指出，上百万物种正因为人类的活动而濒临灭绝危机。专家警告，生物多样性的减少将对人类发展带来负面影响，可能的严重后果不容忽视。 (11.05.2019)  

气候变化遏制不住 半数物种或遭殃

最新的一项研究显示：全球气候变化的恶果之一是让自然保护区近一半的动植物物种受到灭绝的威胁。联合国的气候保护目标即使顺利实现，也仅能略微降低上述情况出现的风险。 (26.03.2018)  

世界自然保护联盟宣布不再将大熊猫列入"濒危名录"

被视为中国国宝的稀有动物—大熊猫被从“世界濒危动物名录”上除名，成为人类在自然保护领域所作的努力获重大成果的一大象征。不过，中国国家林业局不同意现在就将大熊猫保护等级降低。 (05.09.2016)  

濒临灭绝的物种

有研究显示，现在动植物的消亡速度要比几百年前快上100倍。不久之后人类就会感受到动植物灭绝带来的负面效应。 (25.06.2015)  

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经济纵横

China Skyline von Shanghai (picture-alliance/dpa/Yu Shenli)

以纳斯达克为榜样 中国股市启动"科创板"

下周一（7月22日），中国股市"科创板"（英文名"Star Market"）向投资人开放。它要成为中国版的科技综指纳斯达克。专家们预期，至少在最初阶段，科创板将出现大幅振荡。一些人也感觉回到了新市场时代，忆起了当年出现的互联网泡沫。  

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