激进自由派米莱当选总统 阿根廷对华立场转向？

（德国之声中文网）11月19日，阿根廷举行总统选举第二轮投票。根据官方宣布的最终计票结果，极右翼选举联盟"自由前进党"候选人、国会众议员哈维尔·米莱（Javier Milei)以55.95%的得票率，当选阿根廷新一任总统。

言论激进的极右翼自由派

现年53岁的米莱是经济学家出身，自称"无政府资本主义者"，被外界视为极右派、右翼民粹主义、极端保守主义和新古典自由主义者。出身平民家庭的他曾经是翻唱乐队"Everest"的主唱，在学校里因脾气暴躁，言辞咄咄逼人而有了"疯子"（"El Loco"）这一绰号。他曾担任广播节目的主持人，开设过自己的广播节目《拆解神话》，2018年总计接受了235次采访，成为当年接受电视采访次数最多的经济学家。他还因蓬乱古怪的发型而有了"假发"的绰号。

米莱正式从政是在2020年。他加入"自由前进"政党（Avanza Libertad）并称为其主要领导人，2021年当选阿根廷众议院议员。

在竞选总统期间，米莱发表了一系列激进主张，包括废除央行，舍弃比索，在阿根廷所有领域引进美元，实行美元化。他还表示希望将他眼中的"犯罪组织"国家最小化，把现有的18个部委减少到8个，大幅削减公共支出。他将这些削减开支的政策称为"电锯"计划，并在竞选过程中在现场挥舞电锯造势。

米莱支持平民拥有枪支，赞同器官交易合法化，支持全球暖化否定说，承诺如果当选将通过公投废除堕胎合法化。他还表示，如果当选，他将推动阿根廷从与巴西的南方共同市场(Mercosur)贸易集团中撤出。

称中国政府为"刺客"

谈及与中国的关系，米莱今年8月接受彭博社采访时说，与中国政府发展关系就像和一个刺客做交易。他说，"在中国，人们不自由，他们不能做自己想做的事，当他们这样做的时候，他们就会被杀。你愿意和刺客交换吗?"不过，米莱也表示，他会尊重阿根廷与中国公司已经签署的协议，包括在巴塔哥尼亚修建两座水坝的合同。

据路透社11月9日报道，米莱组阁后预计担任外交部长的戴安娜·蒙迪诺（Diana Mondino）表示，米莱的一些言论被断章取义，事实上他会寻求"让阿根廷重新融入世界"。她说，"不仅与巴西没有问题，而且我们希望能够与巴西进行尽可能多的贸易。"她还补充说，米莱只会停止与中国不透明的国家交易："我们不会做的是秘密合同。阿根廷政府在过去20年里进行了多次秘密谈判。这是不正常的，我们已经说过我们不会这样做。"

蒙迪诺所说的与中国不透明的国家交易可能包括阿根廷与中国的180亿美元货币互换额度，该额度帮助现金短缺的阿根廷偿还国际货币基金组织的债务。

阿根廷走上人民币支付之路

中国：愿同阿方延续中阿友好

阿根廷数十年来在经济危机中挣扎，反复出现债台高筑、货币震荡的金融危机。最新数据显示，该国10月消费者物价指数（CPI）暴增至142.7%，创32年以来最高。

中国是阿根廷第二大贸易伙伴，也是阿根廷锂项目、水电和核电项目的重要投资者。据中国海关统计，2022年双边贸易额为213.62亿美元，其中中方出口127.69亿美元，进口85.93亿美元。中国机械设备工程股份有限公司是2014年9月开工、阿根廷贝尔格拉诺货运铁路线路改造项目的总承包商。2023年6月2日，中国和阿根廷政府代表在北京签署了《中华人民共和国政府与阿根廷共和国政府关于共同推进"一带一路"建设的合作规划》。

在11月20日中国外交部例行记者会上，有记者要求发言人对米莱当选阿根廷新一任总统置评。对此，发言人毛宁表示，首先我们祝贺阿根廷本届大选平稳顺利举行，也祝贺米莱先生当选阿根廷总统。她说，发展中阿关系已经成为两国社会各界的普遍共识，也为两国人民带来了实实在在的好处。中方始终从战略高度和长远角度重视中阿关系发展，愿同阿方一道延续中阿友好，以合作共赢助力各自发展振兴，推动中阿关系行稳致远，更好地造福两国人民。

来自布林肯和特朗普的祝贺

米莱曾一再表示他将美国视为最重要的战略伙伴。美国国务卿布林肯11月19日发表一份声明表示，"美国祝贺阿根廷当选总统哈维尔·米莱在今天的选举中获胜，我们对阿根廷公众所表达的强有力的民主进程表示赞赏。"布林肯说，美国期待"与当选总统米莱及其政府就共同的优先事项进行合作"。

这个经济动荡的国家为何受到欧美和中国的追捧？

正在寻求重返白宫的美国前总统特朗普也祝贺米莱获胜，称"我为你深感骄傲。你将扭转你的国家，真正让阿根廷再次伟大！"米莱被视为特朗普式的自由主义者，甚至被称为"阿根廷的特朗普"。

在赢得总统大选后的首次演讲中，米莱表示"从今天起，我们将翻开历史新篇"。他还称，国家的大面积贫困模式得以终结，"我们再次回到了让这个国家伟大的道路上"。

米莱将于12月10日就职，任期四年。

(综合报道）

©2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。