 激辩不是对骂! 美国将对电视辩论制定更严规则 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.10.2020

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时政风云

激辩不是对骂! 美国将对电视辩论制定更严规则

特朗普再一次表明，政治体面对他来说无足轻重。在经历了首次大选电视辩论的混乱局面之后，现在有关方面决定修改规则，确保 "有序讨论"。

USA Präsidentschaftswahlen TV Debatte Trump Biden (Brian Snyder/Reuters)

电视辩论主办方宣布修改辩论规则，确保“有序辩论”

（德国之声中文网）美国总统候选人、现任总统特朗普和民主党挑战者乔·拜登之间的首次电视辩论，显然是美国政治辩论文化中的一个低潮。这场充满人身攻击和诽谤，有失体面的口水战很快就陷入了混乱，主要原因是特朗普不断地打断别人讲话并进行挑衅。全世界的评论家都一致认为，这样的辩论没有任何机会就对方的政治主张进行客观的讨论。

在11月3日大选前特朗普和拜登还将举行另外两场电视辩论，为了防止这种情况重演，主办方已宣布修改辩论规则。自1988年以来一直负责组织辩论的总统辩论委员会表示，"昨晚的辩论清楚地表明，之后的的辩论需要改变形式。主办方表示将"增加规则以维持秩序，"对修改的规则进行"认真"审核后将于近期内公布。

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首場電視辯論 拜登叫川普“閉嘴！”

特朗普竞选团队提出抗议

特朗普的共和党竞选团队立即对该计划提出批评，并指责总统辩论委员会"中间改变游戏规则"。特朗普的民主党挑战者拜登曾表示，希望今后只开启正在发言者的麦克风。

普遍的失望 广泛的批评

被认为有失体面的总统大选电视辩受到多方的尖锐批评。总统辩论专家、密苏里大学的政治学家米切尔·麦金尼（Mitchell McKinney)说："这是有史以来最混乱、相互攻击最多的一场总统大选辩论。"《华盛顿邮报》则写道，这是"人们记忆中最糟糕的总统大选电视辩论"。美国有线电视新闻网的新闻频道称此次辩论"糟糕透顶"。

Kombobild Präsidentschaftswahlen TV Debatte Trump Biden

电视对决中的对手

DW.COM

在美国总统特朗普与其挑战者拜登的首次辩论中，双方之间可以说没有产生任何观点交换，因为特朗普几乎不给拜登讲话的机会。DW评论员Carla Bleiker认为，如此名不符实的辩论可以省了。

特朗普以“推土机”战略碾轧一切，拜登数度因此失控、称对方为小丑并让其“闭嘴”。这场辩论似乎成为美国政治无共识的混乱缩影。而双方都可自称获胜。

捏造事实，散布恐慌，当地时间周二（9月29日）晚上，特朗普总统在与民主党候选人拜登的首场电视辩论中谎话连篇。请看美联社针对这场辩论进行的事实核查。

此次电视辩论令其主持人克里斯·华莱士（Chris Wallace）感到失望。华莱士在接受《纽约时报》采访时说："我对这个国家感到失望，这本可以是一个更有助于做出选举决择的夜晚。""我连做梦都没有梦到过会如此失控。"华莱士来自亲特朗普的福克斯新闻电视频道，但是一位很有名望的独立记者。

特朗普和拜登将于10月15日和10月22日再次进行大选前的另外两次电视辩论。下一次辩论将在迈阿密市政厅举行，由美国有线电视频道C-SPAN的史蒂夫·斯库利（Steve Scully）主持，观众可以在辩论期间提问。美国全国广播公司（NBC）新闻频道的克里斯汀·韦尔克（Kristen Welker）将主持最后一场辩论。

副总统候选人迈克·彭斯（Mike Pence）和贺锦丽（Kamala Harris）之间的电视对决将于下周三（10月7日）举行。

李京慧/洪沙 (德新社、法新社、路透社、美联社)

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