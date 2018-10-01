激光研究者获2018年诺贝尔物理奖

(德国之声中文网) 瑞典皇家科学院在颁奖发布会上指出，阿什金(Arthur Ashkin)发明了一种"光学镊子"，能够使用激光来抓取、移动微小粒子，同时，细胞、细菌等微生物在被移动时不会受到损伤。这是一种全新的工具，有助于观察、控制生理机制。

穆鲁(Gérard Mourou)和斯特李克兰(Donna Strickland)则研究了一种产生"高强度、超短时光脉冲"的方法。这种被称为CPA的脉冲放大技术为基础科学以及应用科学研究开拓了一片全新的领域，它能够让激光以极高的精确度在各种材料上进行切割、钻洞等操作，甚至还能对生物组织进行相应操作。这种技术已经在眼科手术中得到广泛应用。

值得一提的是，斯特李克兰也成为史上第50位诺贝尔奖女性得主、第3位物理学奖女性得主。而阿什金则成为了获奖时最高龄的诺奖得主(96岁)。