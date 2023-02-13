激光照射事件：美国称同盟友站在一起

南海激光照射事件曝光后，菲律宾政府向北京正式递交外交抗议照会。美国国务院表示，一旦菲律宾受到外来武力袭击，美国将依照互防协定捍卫盟友的利益。
（德国之声中文网）菲律宾外交部周二（2月14日）就最近中国在南海的"充满侵略性的行为"提出正式外交抗议。菲律宾外交部发言人称，中国海警船的行为"具有破坏性并令人失望"。马尼拉方面认为，中方的"危险行动"会引发撞船的风险，并威胁到菲方船员的生命安全。北京的行动不仅是 "对菲律宾作为一个国家的主权和安全的威胁"，也是"对其主权和专属经济区管辖权的侵犯。"
据菲律宾海岸警卫队此前的消息，一艘中国海警船近日在有主权争议的南中国海，向一艘菲律宾船只使用"军用级别的激光"，导致菲律宾方面船员短暂失明。事发时，菲律宾巡逻艇正在执行一项 "轮换和补给任务"，而中方的行为迫使巡逻艇偏离航线。
上述激光照射事件发生在2月6日，地点距离普拉特利群岛（中国称南沙群岛）的第二托马斯礁（中国称仁爱礁）大约20公里，菲律宾海军陆战队驻扎在那里。
中国外交部发言人汪文斌周一（2月13日）在例行记者会上表示，"仁爱礁是中国南沙群岛的一部分，菲律宾海警船2月6日未经中方允许航入仁爱礁海域，中国海警船依据中国国内法和包括《联合国海洋法公约》在内的国际法，维护中国主权和海上秩序，现场操作专业、克制。"
去年当选菲律宾总统的小马科斯（Ferdinand Marcos Jr.）曾于今年1月访华，与中国国家主席习近平会面。中菲双方同意以外交和对话的方式解决海事争端，在两国外交部之间建立直通热线，以避免出现"误传和误会"。据悉，仅在2022年一年内，菲律宾就因中国的非礼行动发出了近200个外交抗议照会。
美国国务院发言人普莱斯（Edward N.Price）周一（2月13日）在记者会上被问到以上激光照射事件时说，中方危险的行为直接威胁该地区的和平与安全，影响到建立在国际法基础上的南中国海的自由航行。普莱斯表示，"美国同我们的盟友菲律宾站在一起"。他说，如果菲律宾受到武力袭击，包括军队、公共船只、飞机以及海岸警卫队，则将启动1951年美菲签署的"相互防务协定"所规定的义务。
普莱斯说，中国海警船挑衅且不安全的做法影响了菲律宾在第二托马斯浅滩的合法作业。他还强调，海牙仲裁法庭2016年"有约束力"的仲裁判决重申中国对第二托马斯浅滩的主权诉求没有法律依据。
华盛顿虽然本身在该地区不是领土申诉方，但经常派遣舰只以及军机进行海上与空中巡逻，以维护南中国海的自由航行与飞行。
（综合报道）
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