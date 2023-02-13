激光照射事件：美国称同盟友站在一起

（德国之声中文网）菲律宾外交部周二（2月14日）就最近中国在南海的"充满侵略性的行为"提出正式外交抗议。菲律宾外交部发言人称，中国海警船的行为"具有破坏性并令人失望"。马尼拉方面认为，中方的"危险行动"会引发撞船的风险，并威胁到菲方船员的生命安全。北京的行动不仅是 "对菲律宾作为一个国家的主权和安全的威胁"，也是"对其主权和专属经济区管辖权的侵犯。"

据菲律宾海岸警卫队此前的消息，一艘中国海警船近日在有主权争议的南中国海，向一艘菲律宾船只使用"军用级别的激光"，导致菲律宾方面船员短暂失明。事发时，菲律宾巡逻艇正在执行一项 "轮换和补给任务"，而中方的行为迫使巡逻艇偏离航线。

上述激光照射事件发生在2月6日，地点距离普拉特利群岛（中国称南沙群岛）的第二托马斯礁（中国称仁爱礁）大约20公里，菲律宾海军陆战队驻扎在那里。

中国外交部发言人汪文斌周一（2月13日）在例行记者会上表示，"仁爱礁是中国南沙群岛的一部分，菲律宾海警船2月6日未经中方允许航入仁爱礁海域，中国海警船依据中国国内法和包括《联合国海洋法公约》在内的国际法，维护中国主权和海上秩序，现场操作专业、克制。"

去年当选菲律宾总统的小马科斯（Ferdinand Marcos Jr.）曾于今年1月访华，与中国国家主席习近平会面。中菲双方同意以外交和对话的方式解决海事争端，在两国外交部之间建立直通热线，以避免出现"误传和误会"。据悉，仅在2022年一年内，菲律宾就因中国的非礼行动发出了近200个外交抗议照会。

美国第7舰队的尼米兹航母战斗群在南海演习

美国将依《互防协定》维护盟友的利益

美国国务院发言人普莱斯（Edward N.Price）周一（2月13日）在记者会上被问到以上激光照射事件时说，中方危险的行为直接威胁该地区的和平与安全，影响到建立在国际法基础上的南中国海的自由航行。普莱斯表示，"美国同我们的盟友菲律宾站在一起"。他说，如果菲律宾受到武力袭击，包括军队、公共船只、飞机以及海岸警卫队，则将启动1951年美菲签署的"相互防务协定"所规定的义务。

普莱斯说，中国海警船挑衅且不安全的做法影响了菲律宾在第二托马斯浅滩的合法作业。他还强调，海牙仲裁法庭2016年"有约束力"的仲裁判决重申中国对第二托马斯浅滩的主权诉求没有法律依据。

华盛顿虽然本身在该地区不是领土申诉方，但经常派遣舰只以及军机进行海上与空中巡逻，以维护南中国海的自由航行与飞行。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美军可进入更多菲律宾军事基地 美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，使美国能够进入菲律宾的另外四个军事基地。如此一来，美国军队便能紧盯两个关键地点：台湾海峡和南中国海的争议地区。据官员称，每天都有大约500名美军士兵在菲律宾执勤，该国允许美军在指定的菲律宾军营中停留。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美防长：加强联盟以应对中国非法主张 在与菲律宾防长加尔维兹（Carlito Galvez Jr.，图右）于马尼拉一同出席的新闻发布会上，美国防长奥斯汀表示，加强联盟的努力「在中国继续推进其在西菲律宾海的非法主张时尤为重要」。作为回应，中国外交部发言人毛宁指责美国通过新的军事安排追求「其自私的议程」，称这是「加剧该地区紧张局势并危及地区和平与稳定的行为」。

美国扩大在亚太地区的军事部署 增加朝鲜半岛部署的军事设备 美国防长奥斯汀也在首尔宣布，将增加在朝鲜半岛部署的先进军事设备，包括战斗机和航空母舰，以促进联合训练和规划。他和韩国国防部长李钟燮就扩大美韩联合军事演习达成协议，还讨论了2月份模拟演习的准备工作。朝鲜在2022年试射了几十枚导弹，包括可能具有核能力的导弹，旨在打击韩国和美国本土的目标。美国因此在去年恢复了大规模军事演习，以加强对平壤的威慑。朝鲜官方对此表示，它准备以「最具压倒性的核力量」来反击美国的军事行动。

美国扩大在亚太地区的军事部署 调整美军在冲绳岛驻军 2023年1月，美国和日本同意调整美国在冲绳岛的驻军，部分原因是为了加强反舰能力，为中国入侵台湾或在中国南海或东海发生其他敌对行为时做准备。日本是美国在本土之外驻军最多的地方，包括大约1.8万名美国海军陆战队员，其中大多数人都驻扎在冲绳岛的主要基地。尽管日本和台湾没有正式的外交关系，但它们有着密切的非正式关系，并且对中国不断增强的军事活动有着共同的担忧。

美国扩大在亚太地区的军事部署 重开驻所罗门群岛大使馆 美国今年初重新恢复了自1993年以来关闭的美国驻所罗门群岛大使馆，美国务卿布林肯称这是对印太地区伙伴关系的承诺。去年4月索罗门群岛与中国签署的秘密安全协议引发了西方大国的担忧，即索罗门群岛可能为中国在太平洋地区提供一个立足点。美国国务院表示，重开那里的大使馆是对抗中国在该地区日益增长的影响力的优先事项。

美国扩大在亚太地区的军事部署 向台湾出售武器 美国与台湾没有正式的外交关系，但却是台湾的主要军事支持者。几十年来，华盛顿根据《与台湾关系法》向台湾出售「防御性」武器。去年8月前美国众议院议长佩洛西访台后，中国解放军在台湾周边海域展开数十年来规模最大的实弹军演。接着在9月，拜登政府宣布了价值11.6亿美元的第6度对台军售案。美参院更在去年底通过《国防授权法案》，该法计画未来派遣美国政府官员长驻台湾，以强化美台双边合作。



（综合报道）

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