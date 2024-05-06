澳防长：中国战机危险动作不可接受

澳大利亚表示，一架中国战斗机在黄海上空的一次“不安全”和“不可接受”的对抗中危及一架澳大利亚军用直升机的安全。这是六个月内发生的第二起此类事件，破坏了两国在多年紧张对抗和贸易争端之后日益缓和的关系。

（德国之声中文网）澳大利亚周一（5月6日）称，一架中国战斗机在黄海上空的一次“不安全”和“不可接受”的对抗中危及一架澳大利亚军用直升机的安全。

澳大利亚国防部长马尔斯（Richard Marles）在一份声明中说，中国空军的歼-10战斗机在一架澳大利亚MH60R海鹰直升机上前方数百米处投下了照明弹。该直升机周六在黄海进行例行飞行，参与执行对朝鲜实施制裁的任务。

马尔斯表示，从霍巴特驱逐舰（HMAS Hobart）上起飞的这架直升机躲过了照明弹，但造成的潜在影响是“重大的”。

“这是一起非常严重的事件，是不安全的，也是完全不可接受的。”马尔斯说，“我们已经正式表达了对这一事件的关切，并正式指出这既不安全，也不专业。”

国防部在另一份声明中说，尽管没有人受伤，但这次冲突给飞机和机上人员带来了危险。

这是六个月内发生的第二起此类事件，破坏了两国在多年紧张对抗和贸易争端之后日益缓和的关系。

澳大利亚去年11月表示，一艘中国海军舰艇在日本水域使用水下声纳造成部分潜水员受伤。 中国否认使用了声纳，但澳大利亚拒绝了这一解释。

马尔斯说，尽管发生了周六的冲突，霍巴特驱逐舰继续在该海域执行任务。自2018年以来，澳大利亚一直参与在该地区执行对朝鲜制裁的任务。

中国国防部没有立即回应置评请求。

（路透社）

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