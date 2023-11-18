 澳防长：中国军舰靠近致澳潜水员受伤 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.11.2023

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澳防长：中国军舰靠近致澳潜水员受伤

澳大利亚政府11月18日称，中国军舰在澳大利亚海军潜水员清除舰艇螺旋桨渔网作业时操作声纳，可能导致他们受伤。澳方已就中国海军的“不安全和不专业”行为向中国政府表达了严重关切。

资料照片：澳大利亚“图文巴号”护卫舰（HMAS Toowoomba）

资料照片：澳大利亚“图文巴号”护卫舰（HMAS Toowoomba）

（德国之声中文网）澳大利亚政府周六（11月18日）称，中国军舰在澳大利亚海军潜水员清除舰艇螺旋桨渔网作业时操作声纳，可能导致他们受伤。

澳大利亚国防部长马尔斯（Richard Marles）在其官方网站上发表声明称，澳大利亚政府已就本周早些时候中国海军的“不安全和不专业”行为向中国政府表达了严重关切。

中方没有立即就此发表评论。美国、加拿大和澳大利亚军方曾多次抱怨中国海军和空军在西太平洋的危险行为。分析人士担心，碰撞或其他事故可能引发国际争端并升级为军事冲突。

马勒斯说，澳方远程护卫舰“图文巴号”（HMAS Toowoomba）本月14日在日本专属经济区执行潜水作业，以清除缠住螺旋桨的渔网。这艘海军护卫舰一直在该地区协助执行联合国制裁。

马勒斯在声明中说，潜水作业正在进行时，一艘在附近活动的中国海军驱逐舰朝图文巴号舰靠近。随即，澳方侦测到中方操作舰载声纳，对澳方潜水员的安全构成风险，导致他们不得不离开这片水域。

声明说：“潜水员……可能因受到中国驱逐舰声纳脉冲的影响而受到轻微伤害。”

声纳操作使用声波在水中获取图像。声波强度过高时，会导致当事人眩晕、听力受损和其他器官损伤。

11月6日 澳总理阿尔巴尼斯访问北京

11月6日 澳总理阿尔巴尼斯访问北京

澳大利亚参议员、反对党自由党成员帕特森（James Paterson）指出，这一事件发生在澳大利亚总理阿尔巴尼斯为改善澳中关系访问北京后不久。

帕特森对记者说：“中国一方面表示希望与澳大利亚建立更好的关系，另一方面却采取危险的行动，置澳大利亚人员的安全于不顾。”
 

（美联社）

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