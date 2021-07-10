澳门21名“不效忠”立法会参选人被DQ

（德国之声中文网）澳门立法会选举管理委员会主席唐晓峰周五（7月9日）表示，21名候选人经审查证明"不拥护《中华人民共和国澳门特别行政区基本法》"或者"不效忠中华人民共和国澳门特别行政区"，被取消参选资格（DQ）。

与相邻的香港一样，拥有大约60万人口的澳门是一个号称实行"高度自治"的城市。然而，近年来中国中央政府对这个前欧洲殖民城市的管理干预越来越直接。法新社报道指出，这次DQ对澳门的民主自由造成又一次重创。

澳门第7届立法会选举将于9月12日投票，共有33个议席，直选14席，间选12席，委任7席。2017年，支持民主的阵营获得了四个议席。

被取消参选资格的21名候选人来自6个不同的组别。澳门媒体「論盡」报道指，民主派 3 组全数被DQ，包括"民主昌澳门"、"新澳门进步协会"及"学社前进"。

唐晓峰说，除了在形式上，参选人士须签署及提交相关的声明之外，选管会还须依据选举法的规定，审查相关人士曾否做出不拥护或不效忠的事实。他还称，选管会审查候选人资格时，"也有参考由警方提供的资料，以及就早前终审法院的相关判决作出跟进考虑"。

被记者问到被取消参选资格者的名单以及"证据"是什么，唐晓峰则称，由于涉及往后可能出现的行政程序以至司法程序，并考虑到相关人士的个人私隐问题，选管会现阶段不能就无被选资格人士的事宜作更多补充，适当时会再作公布。

唐晓峰表示，对于选管会所作的决定，相关候选名单受托人可提出异议。之后，候选名单也可就选管会对异议的决定向终审法院提起上诉。

民主派新澳门学社的政党"学社前进"在Facebook上证实，收到选管会通知，宣称其五名候选人不具被选资格，包括第一候选人苏嘉豪（ Sulu Sou）。 新澳门学社发表声明说，"学社前进"不认同选管会的决议，"会尽力捍卫政治权利和名誉，据理力争"。

在香港，去年也有多名民主派人士被取消参选资格（DQ），立法会选举被推迟。今年3月，中国的人大以"爱国者治港"为前提通过"完善香港选举制度"的决定，相关措施除了改变香港立法会议员的组成与选举方式外，也设立资格审查委员会，负责审查与确认特首丶选委会与立法会选举参选人的资格。

港媒报导指出，随着香港区议员宣誓在即，近日已有73名民主派区议员因避免被追讨薪资与DQ而宣布辞职，港媒估计，会因不符合宣誓资格而被DQ的区议员恐高达230人。

（法新社等）

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