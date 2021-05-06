澳门首次以政治理由拒绝“六四”纪念活动

（德国之声中文网）同毗邻的香港一样，澳门作为前殖民地享有一定程度的自治，同其他中国城市相比，这里的民众也享有更多的自由。北京对澳门向来控制很严，因此这里也不曾发生过类似香港那样的大规模示威活动。不过，过去三十年来，澳门每年都会在六月四日天安门大屠杀纪念日举行摄影展和小型集会。而从去年开始，六四纪念活动在澳门已经遭到事实上的禁止。
澳门活动人士周二在网上发表的警方文件显示，当局认为过去数年间六四纪念集会上所发布的图片、标语和信息“诽谤和污蔑中央政府，煽动颠覆政权以及破坏社会和谐。”此外，警方拒绝集会申请的理由中也包括防疫需要。事实上，澳门当地已有数月没有出现新冠感染病例。
这也是澳门当局首次以政治理由禁止就1989年天安门事件展开的纪念活动。去年澳门当局拒绝六四纪念集会时，提出的唯一理由只是防疫需要。澳门民主发展联合委员会理事吴国昌（Antonio Ng）认为当局禁止六四纪念集会是当地政治环境发生变化的又一个重大标志。他在脸书上写道：“在法律不变，同样以和平、理性、守法进行的六四烛光集会却突然被指为违反刑法典多条条文，这明显是为了政治打压而罗织罪名，其目的就为了打压六四烛光集会的举行，侵犯澳门人的集会示威权利。”
实施国安法后的香港还能继续举行“六四烛光晚会吗？图为2015年维园的六四纪念活动。
香港每年的六四烛光集会，参加者都有数十万之众。尤其是过去几年北京加强对香港的管控以来，参加者越来越多。去年，香港当局也以防疫为由首度禁止纪念集会，但仍有数万人不顾警方禁令参加了集会。本月早些时候，香港著名民主活动人士黄之锋等四人因去年未经批准参与纪念六四集会被法院判处4至10个月有期徒刑。
据香港媒体报道，香港“支联会”已于4月底就本月30日举行六四游行以及在六四当天举行烛光集会通知警方，并曾就六四游行的安排与警方开会商讨，不过截至目前尚未有具体结果。支联会常务秘书部召集人梁锦威周二接受媒体采访时呼吁警方尽快发出不反对通知书，让六四游行及集会能够顺利举行；他认为疫情已缓和，当局不应再以疫情为由，限制集会及游行自由。 梁锦威指出，支联会在集会期间会实施基本防疫措施，包括呼吁参加者遵守限聚令等。 他强调，游行及集会自由是市民基本权利，警方不应阻挠。
今年是所谓“国安法”生效之后的香港第一次六四纪念活动，因此集会是否能获批准受到广泛关注。
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图片回顾：31年前支持六四民运的那些香港明星
梅艳芳
无疑是89六四香港演艺界明星支持北京民主运动的代表性人物之一。这位红唱着“女人花”、“似水流年”、“胭脂扣”等当时脍炙人口的歌曲而红的发紫的“歌坛大姐大”，在1989年5月底不到一周的时间里，号召举办了聚集了当时港台大量一线巨星的“民主歌声献中华”筹款义唱活动。当时参与演出的歌手除了梅艳芳以外还包括成龙、邓丽君、沈殿霞、周华健、卢冠廷、钟镇涛、张学友、Beyond、周慧敏、王杰、黄耀明、陈百强等100多名艺人。曾志伟当时参与主持了这场长达12小时的活动，主办方声称共筹得超过1000万港元善款。
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图片回顾：31年前支持六四民运的那些香港明星
成龙
89年时是支持北京学生民主运动的积极分子之一。在“民主歌声献中华”活动中，成龙贡献了“豪情”以及和演艺界合唱的压轴曲目“朋友”。这位如今每年中国各类综艺节目的座上宾，同时曾担任过中国政协委员的功夫巨星，当时在“豪情”中唱到：“旁人或会骂我傻，无奈决心永攻不破，旁人常话我玩火，我说我清楚我，我说我珍惜我”。当时凭着警察故事系列正大红大紫的成龙在支持89学运时公开表示：凡是中国人，都不会向专制强权低头。时隔30年，在中国大陆各地唱着“有国才有家”的成龙在香港“反送中”运动期间高调表示反对，担任起了“护旗手”的角色。
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图片回顾：31年前支持六四民运的那些香港明星
曾志伟
成龙的好友，龙虎武师出身的主持人、演员、制作人曾志伟在89年的那个5月底穿上了红字白底的衣服，参与主持了“民主歌声献中华”的活动。梅艳芳去世后，曾接替成龙、谭咏麟等艺人接任香港演艺人协会会长的曾志伟逐渐成为了中国大陆各大类型综艺和政治献礼节目的嘉宾。30多年前的曾志伟，还是一个不太当红，在“民主歌声献中华”活动中积极为北京民主运动筹集善款的喜剧谐星。
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图片回顾：31年前支持六四民运的那些香港明星
谭咏麟
香港歌星谭咏麟，在30年前公开表示“我的心与大家一起支持学运、因为我们都是热血的中国人”。并在向“民主歌声献中华”活动发去的一个视频中，以一句“剥你棚牙”被认为是直指当时负责组织镇压北京学生运动的时任国务院总理李鹏。因为粤语中“你棚”和李鹏谐音，“剥你棚牙”在粤语中的本意是打别人脸，灭别人的威风。30多年后，当年支持北京学生民主诉求的谭咏麟与包括梁家辉在内的香港演艺明星加入了支持香港警察“撑警”艺人行列，并频繁在中国大陆举行巡演，参加文艺节目的制作。
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图片回顾：31年前支持六四民运的那些香港明星
刘德华
在中国大陆大红大紫的刘德华，是中国大陆一代人的形象和精神偶像。89六四期间，刘德华曾表示支持中国民主运动的精神应不单只是体现在是5月27日“民主歌声献中华”活动举行的当天，号召民众“一定要支持到明天甚至以后的日子”，这位“四大天王”的领军人物当时表示会起“带头作用”，并希望“以后日子大家一起为民主自由争取”。虽然后来曾于2014年香港占中运动期间发出过同情学生、反对暴力的言论，但后来在中国大陆各地举办演唱会，出席包括春晚等各种大型综艺节目的刘德华，再也没有在中国大陆提及“民主”和“自由”这两个词。
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图片回顾：31年前支持六四民运的那些香港明星
张曼玉
1989年，对于香港影星张曼玉来说，是一个极为特殊的年份。这一年，她通过出演王家卫的电影处女作“旺角卡门”，开始摆脱在成龙“警察故事”系列影片中塑造的清纯玉女的形象，开始走上实力派女影星之路。同在这一年，张曼玉表示她会在精神上尽量支持中国当时的那场民主运动，并呼吁各方齐心，“为民主fight到底，希望我们可以成功！”。几十年过去后，中国的民主运动没有成功，而且遭到了空前绝后的打压。被人称为“永远有档期，又永远无档期”的张曼玉在中国大陆开始走上了摇滚歌手的道路。
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图片回顾：31年前支持六四民运的那些香港明星
30年前同路人
当年，在香港跑马地马场那次跨世纪的明星汇演中为中国民主运动发声的还包括张学友、周润发、许志安、罗冠廷、李克勤、钟镇涛、齐秦、邓丽君、周慧敏、邝美云、赵雅芝、林忆莲、陈百强、张明敏、周华健、叶倩文、林子祥、王杰等人。三十年间，当时在台上表演的人，有人后来进入了中国政协，有人不愿意再谈六四，也有人继续坚持平反六四。当年参加演出的黄耀明在六四30周年纪念日来临之际接受香港电台采访时表示，当年同路人，如今分道扬镳是“人性”，因为“任何人都有权改变”。
作者: 德国之声中文网