澳门首次以政治理由拒绝“六四”纪念活动

（德国之声中文网）同毗邻的香港一样，澳门作为前殖民地享有一定程度的自治，同其他中国城市相比，这里的民众也享有更多的自由。北京对澳门向来控制很严，因此这里也不曾发生过类似香港那样的大规模示威活动。不过，过去三十年来，澳门每年都会在六月四日天安门大屠杀纪念日举行摄影展和小型集会。而从去年开始，六四纪念活动在澳门已经遭到事实上的禁止。

澳门活动人士周二在网上发表的警方文件显示，当局认为过去数年间六四纪念集会上所发布的图片、标语和信息“诽谤和污蔑中央政府，煽动颠覆政权以及破坏社会和谐。”此外，警方拒绝集会申请的理由中也包括防疫需要。事实上，澳门当地已有数月没有出现新冠感染病例。

这也是澳门当局首次以政治理由禁止就1989年天安门事件展开的纪念活动。去年澳门当局拒绝六四纪念集会时，提出的唯一理由只是防疫需要。澳门民主发展联合委员会理事吴国昌（Antonio Ng）认为当局禁止六四纪念集会是当地政治环境发生变化的又一个重大标志。他在脸书上写道：“在法律不变，同样以和平、理性、守法进行的六四烛光集会却突然被指为违反刑法典多条条文，这明显是为了政治打压而罗织罪名，其目的就为了打压六四烛光集会的举行，侵犯澳门人的集会示威权利。”

香港每年的六四烛光集会，参加者都有数十万之众。尤其是过去几年北京加强对香港的管控以来，参加者越来越多。去年，香港当局也以防疫为由首度禁止纪念集会，但仍有数万人不顾警方禁令参加了集会。本月早些时候，香港著名民主活动人士黄之锋等四人因去年未经批准参与纪念六四集会被法院判处4至10个月有期徒刑。

据香港媒体报道，香港“支联会”已于4月底就本月30日举行六四游行以及在六四当天举行烛光集会通知警方，并曾就六四游行的安排与警方开会商讨，不过截至目前尚未有具体结果。支联会常务秘书部召集人梁锦威周二接受媒体采访时呼吁警方尽快发出不反对通知书，让六四游行及集会能够顺利举行；他认为疫情已缓和，当局不应再以疫情为由，限制集会及游行自由。 梁锦威指出，支联会在集会期间会实施基本防疫措施，包括呼吁参加者遵守限聚令等。 他强调，游行及集会自由是市民基本权利，警方不应阻挠。

今年是所谓“国安法”生效之后的香港第一次六四纪念活动，因此集会是否能获批准受到广泛关注。

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