澳门：这个香港邻居是中国的招牌？

（德国之声中文网）香港正进入民主抗议运动的第五个月末。起始于反对一项有争议引渡法的这一大规模示威浪潮迅速发展为要求更多自治权、追究警方责任、特首林郑月娥下台的持续性抗议运动。

香港夹杂暴力的骚乱使适用于特别行政区的"一国两制"原则的有效性受到质疑。

与香港的混乱局面相比，在珠江三角洲坐渡轮不过一个小时路程的邻居澳门则相对平静。经由一座世界上最长的海桥与中国內地相连的半自治的澳门，常被视为中国"更有教养的特别行政区"。该地区没有太多受到香港暴力的影响。这不仅让人发问，澳门如何成了"一国两制"的招牌，而香港则成了反抗的象征？

澳门大学政府与行政学系助教陈建新对德国之声表示，"大多数澳门人不支持香港的闹事者，而是支持香港特区政府"，但由于这两个地区之间有着很大区别，因此，难以直接比较香港和澳门。他指出，"这两个国民经济体非常不同。而且，澳门要小得多。因此，澳门比香港更依靠內地。"

香港对澳门

虽然港澳均实行同一原则，但存在着巨大差异。澳门人口62.3万，香港有740万人；近一半澳门居民在內地出生，而香港的比例是20%。陈建新助教对德国之声表示，大多数澳门住民仍认为自己是中国人，与內地有着坚固的纽带关系。

此外，澳门的经济发展同香港有着根本的不同。陈建新强调指出，香港相比，澳门是一个微小经济体，必须与中国有良好关系。澳门人均国内生产总值位居全球第四--排在香港之后--，其经济规模却要小得多，资金上仰赖內地的程度更大。2018年，70%的游客来自內地。

澳门有"东方摩洛哥"之称，博彩业占其经济总量的50%。香港则是亚洲金融中心，目前更依靠其同西方经济的联网关系。

历史差异

这两个特别行政区的另一个区别源自其历史。香港在150年时间里被英国殖民化，1997年主权移交中国；澳门于1557年即被葡萄牙殖民化，1999年回归中国。地区的殖民地历史不仅在法律和公民社会的结构上打下了烙印，而且也影响了其住民的意识形态和文化认同。

由于英国殖民史的影响，很多香港人在很长时间里认为自己有别于內地中国人。

约克大学教授Yuk-Lin Wong指出，欧洲中心主义和与英国统治携手而来的西方宣传使部分港人认为，自己高于內地中国人一等，因此，某些香港人乐享他们自己新发现的这一身份。

在英国人的统治下，香港也出现了新的或不同的信仰和地位等级体系，例如精英主义和社会等级，并逐步接过了自由主义和法治，而在主权移交后尤其注重了言论自由。

而在澳门，主权移交前，涉及如何将中共的一套融入理政，葡萄牙人则要谨慎得多。还在主权移交前33年，澳门即已处于中国的控制下。

殖民统治的另一个重要副作用是，以三合会著称的黑社会在港澳两地均十分活跃，引发混乱。在澳门，因赌场团伙内斗，三合会导致了一场经济衰退和社会暴力。在北京接掌了对这两个地区的控制后，三合会多数成员作鸟兽散。鉴于此，很多澳门人认可中国的干预，认为是它导致了社会秩序和财政稳定的重建。

香港—澳门—珠海：世界最长跨海大桥 水上休息区 在香港的这个人工岛屿上，车辆可以进入海下。此外，汽车和卡车司机也可以在岛上停下来休息。估计这里每天的汽车流量可达到6万，人员流量可高达25万。

香港—澳门—珠海：世界最长跨海大桥 水上和水下 这条55公里长的跨海大桥横跨两个人工岛屿之间，包括蜿蜒海面的桥梁和6.7公里长的水下隧道。中国政府斥资1200亿元人民币，约合150亿欧元。建设耗时近十年。

香港—澳门—珠海：世界最长跨海大桥 期待经济繁荣 位于珠江三角洲的跨海大桥将金融和经济大都市香港与中国南方广东省蓬勃发展的地区相连接，从而在澳门和珠海周边建立起一个大型经济区。

香港—澳门—珠海：世界最长跨海大桥 时间就是金钱 如果以每小时100公里的最高速度计算，从香港到澳门的车程将从乘坐渡轮的3小时减少到不到30分钟。自1997年以来香港不再是英国直属殖民地，自1999年以来澳门也不再由葡萄牙人掌管。它们都回归中国，并享有特别行政区的地位。

香港—澳门—珠海：世界最长跨海大桥 比计划的时间更长 这座跨海大桥原计划于2016年底通车。后改为2018年。10月23日，中国党和国家领导人习近平主持大桥落成典礼。香港政府宣布从周三早上起正式通车。

香港—澳门—珠海：世界最长跨海大桥 钢铁混凝土巨物 庞大的建桥工程总共耗用了大约40万吨钢材，是旧金山金门大桥所用钢材的4.5倍。这座钢铁和混凝土建筑可抗时速200公里的飓风和8级地震。即使遭到30万吨位巨轮的碰撞也可安然无恙。

香港—澳门—珠海：世界最长跨海大桥 左行还是右行？ 香港、澳门和中国大陆之间仍保持着严格的边境检查。因此，设计师们在人工岛屿安排了过境检查站。中国大陆车辆规定靠右行驶，但是在香港和澳门却是靠左行。因此驾驶员必须拥有两个有效的驾驶执照才能顺利过桥。

香港—澳门—珠海：世界最长跨海大桥 最佳前景？ 施工延误，建筑成本增加，致命的工伤事故和腐败嫌疑等等，该项目存在很多的争议。 虽然跨海大桥的建成增强了相互之间的人际和文化联络。 然而，七百多万香港居民中有许多人担心与中国的捆绑会更紧密。 他们宁愿基于“一国两制”的原则保持自己的特殊地位。

香港—澳门—珠海：世界最长跨海大桥 打破记录 港澳珠大桥全长42公里，总共使用45万吨钢材，约230万吨水泥，从而打破了胶州湾大桥或者也叫做青岛湾大桥迄今保持的吉尼斯世界纪录。 位于山东半岛的胶州湾大桥连接着青岛和黄岛两座城市。



法治和社会动员

在过去20年里，澳门唯一的一次大规模抗议运动发生于2014年，史称"澳门反离保运动"，抗议对象是特区政府提出的《候任、现任激励人行政长官及主要官员的保障制度》法案，并要求就行政长官崔世安有意竞选连任进行全民公投。

在香港，2012年，居民们就在反对国民教育计划的抗议行动中注意到了他们共同的利益和民众动员的力量。

作为强烈商业化的城市，香港的执政理念被称为新公共管理（New Public Management），强调效率。澳门大学助教陈建新指出，香港的司法系统好于澳门，在香港，公民社会和法治意识发展程度更高。鉴于此，示威时，港人的安全意识更强烈，因为，他们知道，在既有法治框架内，反对威权政府的可能性提高了。

再者，该市若干律师毫不迟疑，批评政府，对异见人士提供司法帮助，这在香港的反引渡法抗议运动中可以观察到。

在澳门，则存在着强大的团体组织以及主要由亲北京成员组成的"富有影响力的城区"。所有团体组织，如澳门贸促局和澳门同乡会在该市立法会中都有自己的代表。陈建新指出，这些团体可使特别行政区政府易于在社会上达成共识，例如，经由包括立法大会在内的多个官方平台，将"遭忽视群体的声音"融汇在一起。由此，它们亦可发挥"利益集团"的功能。

社会动荡会波及澳门？

澳门当局似乎会迅速将对香港表示声援的人关起来。在10月1日中华人民共和国国庆节过后，澳门保安司长即公示，举牌子或打出支持香港标语的学生群体有可能被视为非法集会。今年8月，警方禁止了澳门举行的一次声援香港的集会，逮捕了7人。

伦敦经济与政治学院经济史教授邓钢对德国之声表示，"说香港失败，澳门成功，为时过早。这两个前殖民地的经济结构非常不同，它们和中国的关系亦然。我们该给它们5年时间，才能作出结论。"