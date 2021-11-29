 澳门设立国家安全事务顾问，由中联办主任担任 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.12.2021

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时政风云

澳门设立国家安全事务顾问，由中联办主任担任

澳门自2009年起就施行国家安全法，没有出现和香港类似的抗议活动。但北京仍不放心，不断强化对这座前葡萄牙殖民地城市的控制。

Macao Skyline

澳门号称是中国的一个 "高度自治 "城市

（德国之声中文网）据中国官媒周五（12月3日）报道，澳门中联办主任将担任当地政府的国家安全事务顾问。这是中国政府加强对这座以博彩业出名的城市的控制的最新举措。

官方通讯社新华社报道说，澳门中联办主任傅自应将负责 "监督、指导、协调、支持澳门特别行政区开展维护国家安全工作。"

报道还说，澳门还将设立三名国家安全技术顾问，也由中联办内部人员担任。

与邻近的香港一样，澳门号称是中国的一个 "高度自治 "城市，被允许在很大程度上自己管理政务。

两年前，香港发生了大规模的、时有暴力的民主抗议运动，北京颁发了新的国家安全法来镇压香港的不同声音。

此后，香港中联办更多地直接干预当地政务，中国大陆的安全机构如今在香港公开运作。

澳门自2009年起就施行国家安全法，没有出现类似的抗议活动。但北京仍不放心，不断强化对这座前葡萄牙殖民地城市的控制。

China Ho Iat-Seng, Geschäftsführer von Macau

澳门现任行政长官贺一诚（Ho Iat Seng）

禁"六四"纪念活动、审查博彩业

今年早些时候，澳门禁止了纪念"六四"的小型烛光活动，称此类活动"煽动颠覆国家政权"。这是"六四"纪念活动在港澳首次被明确定罪。

随后，澳门立法会选举管理委员会以国家安全为由取消了21名候选人的立法委员选举资格--其中大多来自该市的规模不大的民主阵营，曾经参与"六四"纪念活动，支持维权人士，悼念刘晓波，被认为 "不拥护《澳门基本法》"或"不效忠澳门特别行政区"。

在设立"国家安全事务"顾问的同时，中国还加强澳门博彩业的审查。博彩业是澳门的经济支柱。

9月，官方宣布计划向博彩企业委派政府代表，即官方董事，导致博彩业股价暴跌。

上周，该市最大的博彩中介运营公司负责人周焯华（Alvin Chau）以涉嫌卷入非法赌博和洗钱活动而被捕，该行业进一步受到震动。

（法新社）

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