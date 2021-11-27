 澳门第二大“赌厅之王”陈荣炼被逮捕 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.01.2022

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澳门第二大“赌厅之王”陈荣炼被逮捕

澳门警方周日宣布已逮捕涉嫌不法经营赌博及清洗黑钱的一名49岁陈姓嫌犯和一名34岁的蔡姓嫌犯。当地媒体报道，陈姓嫌犯为知名艺人安以轩的丈夫、澳门博彩中介龙头德晋集团实控人陈荣炼。

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（德国之声中文网）1月30日上午，澳门特区司法警察局召开新闻发布会公布，本月28日在澳门新口岸区酒店截查一名陈姓嫌犯及一名蔡姓嫌犯，随后以涉嫌非法经营赌博罪、洗黑钱罪将他们拘捕，两人在查问期间拒绝合作。警方在他们的住所和办公地点发现大量犯罪证据，包括410万港元现金、电脑服务器等。两人被移送当地检察机关。澳门警方称，这次案件与去年11月的周焯华洗钱案为同一案件，陈姓嫌犯主要涉嫌操控集团非法经营网上赌博，而蔡姓嫌犯则涉嫌协助陈姓嫌犯进行有关行为。在警方公布的现场照中，两人戴着黑色的头套，双手被拷，被警方工作人员带出住所。

当地媒体报道，陈姓嫌犯为澳门博彩中介龙头德晋集团实控人陈荣炼。陈荣炼生于1972年，是活跃在台湾及中国大陆的台湾知名艺人安以轩的丈夫。德晋集团2007年在澳门成立，为澳门最大的博彩中介人之一。截至2021年10月，其旗下开设在赌场的贵宾厅转码数已超过太阳城，前线员工超过600人。

零容忍时代到来

分析人士认为，这些逮捕行动预示着中国对推广赌博的零容忍时代到来，中国官员试图切断资金的外流。在中国，所有形式的赌博都是非法的。澳门博彩中介人传统上为来自中国大陆的豪赌客提供便捷的信贷，并使用地下融资渠道追讨债务。

去年11月，澳门太阳城集团前主席周焯华（绰号洗米华）因涉嫌在中国境内违法开设赌场、发展境内人员为股东级代理和赌博代理，组织中国公民赴其承包的境外赌厅赌博、参与跨境网络赌博活动、并通过地下钱庄等非法渠道为赌客提供资金结算服务等，被澳门警方逮捕。官方通报称，该犯罪集团共发展股东级代理199人，发展赌博代理12000余人，发展中国境内赌客会员8万余人，涉案金额特别巨大，严重妨害了中国社会管理秩序。

香港媒体报道，在洗米华案中，有多宗案件与陈荣炼的德晋集团有关，涉案总金额超过3亿元人民币。

根据官方数据，博彩业不透明的VIP贵宾厅业务几年前曾在澳门博彩收入中占比超过三分之二。太阳城集团和德晋集团曾是澳门最大的两家中介公司，雇佣数千人。澳门赌博监管机构的数据显示，在过去12个月里，澳门持牌中介人的数量减少了 46%。随着中国限制资本外流以及新冠疫情带来的旅行限制，去年最后一个季度，贵宾业务已萎缩至澳门博彩业总收入的四分之一。

（路透社等）

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