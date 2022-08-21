澳门开放内地游客接种mRNA疫苗 中国多地疫情再升温

(德国之声中文网) 澳门向内地游客开放自费接种mRNA新冠疫苗复必泰。根据财新报道，疫苗接种点为澳门科大医院，内地游客无需预约，可直接去医院自费接种，每剂次1000澳元（约合850元人民币）。此前，澳门只对部分非澳门本地居民提供新冠疫苗接种服务，不会为来澳短期旅行、探亲人士提供新冠病毒疫苗接种。

根据澳门力报，这次调整是试行项目，8月试行期结束后 ，旅客可联系雅各臣科研制药进行预约。雅各臣科研制药经过复星医药授权，获得复必泰疫苗在中国香港及澳门地区的独家分销权。

香港与澳门使用的新冠疫苗广泛为科兴及复必泰（BioNTech／辉瑞疫苗）。截至目前，中国尚未开放任何一款mRNA疫苗上市，新冠疫苗接种以国药（Sinopharm）及科兴（Sinovac）两款国产的灭活疫苗为主。

最近几日，多个中国大城市疫情再次升温，而防控升级措施再次引发人们对经济受损的担忧。根据中国卫健委，深圳8月29日0-12时，新增9例阳性病例。6例诊断为新冠肺炎确诊病例，3例诊断为新冠病毒无症状感染者。深圳本次疫情首次发现BF.15变异株。多家商店和企业在周二暂时关闭。深圳政府周一关闭了世界最大的电子产品市场华强北，并暂停了24个地铁站的服务。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 经济增速放缓 根据亚洲开发银行今年4月发布的报告，继2021年中国经济出现复苏后，2022年和2023年中国的经济增长将会放缓。原因是中国国内需求低迷的情况仍未改善。与此同时，国际货币基金组织4月20日对中国今年的增长预期进一步下调至4.4%。这个数字远低于年初北京设下的5.5%目标。下调主因是中国抗疫采取强硬的清零政策、广泛封控影响经济活动，加上俄罗斯入侵乌克兰加剧了对中国经济的压力。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 新冠康复者求职被歧视 近日一篇题为“我躲在上海虹桥的卫生间，不知道去哪”的文章在网络上引发热议。文章内容讲述了一名新冠康复者求职碰壁，被发现住在上海虹桥车站厕所卫生间，她表示“现在招工都不要感染过阳性的人”。对此，上海市政府表示也关注到相关情况，并指出劳动者依法享有平等就业和选择职业的权利，呼吁对新冠康复者给予更多的关心，“不能给他们贴标签，不在他们的工作生活中设槛，不能让他们生活在不该有的阴影下。”

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 年轻人失业率创新高 根据中国国家统计局6月中发布的最新经济指标数据，疫情冲击对就业的不利影响仍然持续。从总体失业率来看，5月份全国城镇调查失业率是5.9%，16-24岁年轻人的失业率是18.4%，比4月上升了0.2个百分点。另一方面，今年中国大学应届毕业生达1076万人，比2021年多出167万人，规模和增幅皆创下历史新高。中国国家统计局已表示，随着毕业生投入就业市场，可能进一步加重就业压力。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 民众出行不便 在北京以“动态清零”为原则的防疫政策之下，中国希望最大程度地减少境外输入感染病例的风险，因此一直采取严格的出入境管理限制，旅客入境后还必须接受严格的隔离。而在中国境内，一旦发现确诊案例，就会立即实施大规模核酸检测和封控。外界预测，健康码和常态化核酸检测将成为中国大城市的防疫日常。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 封城期间看病难、吃饭难 上海等城市曾经经历长达数周的隔离，不仅让许多居民面临收入损失、家庭分离，吃饭难、看病难也是让人发愁的问题。在疫情严控之下，民众抱怨民生物资匮乏，快递物流人力运力不足导致配送不及时，而民众看病就医的渠道也受到种种限制。西安封城期间，曾发生过孕妇因核酸检测有效期超时而在医院外等待过久不幸流产、心梗患者因无核酸检测被拒诊而不治身亡的事件。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 防疫手段遭到滥用 河南银行储户健康码“绿转红” 中国在防疫期间引入“健康码“措施。对于各地居民来说，健康码已经成为日常生活中另一张身份证，只要健康码变成红色，通常就意味着相关人员感染新冠病毒或者是密切接触者，出行自由就要受到限制。日前在河南则发生了“天降红码”的状况。今年4月，一些村镇银行的储户发现无法使用网上业务，他们向监管机构提出投诉，要求取出自己的存款，但是始终未能获得答复。储户于是前往河南村镇银行取钱，却发现自己的健康码变红，从而被强制隔离或者限制出行，但他们的核酸检测都显示阴性。这起事件在网上引起热议，人们开始质疑，原本用于防疫的大数据是否遭到滥用，甚至成为“维稳”的工具。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 社会管控进一步加剧 在过去两年半的疫情中，中国进一步缩紧对社会的管控。近日在天津市，有部分民众因为未按时参加核酸筛查，被以逃避核酸检测为由列入“失信名单”。旅美的中国人权律师滕彪认为，中国政府利用高科技与其他现代有效监控的技术，对公民社会进行全面的监视与控制，而在疫情期间，中国政府也累积了更多控制社会流动的经验，可以预期的是，即便疫情结束，这套防疫措施也会持续。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 名人“润”了 富人想“润” 上海封城后，来自英文run的“润”一词成为中国的网络流行词。除了许多在上海的外国人在解封后逃离上海，连曾为中国的新冠防疫政策叫好的中国经济学家郎咸平也被指已举家从上海迁到香港。彭博社援引投资移民谘询公司Henley & Partners估计，由于严苛抗疫加上经济放缓，约有1万名中国富人正寻求离开中国。若他们移民成功，将从中国带走480亿美元。



而北方港口城市大连为了控制疫情也加强了管控。根据新浪财经，大连市新冠肺炎疫情防控总指挥部研究决定，从本周一（8月29日）24时起至周六（9月3日24时止）5天之内，全市范围内进一步强化对人员流动性和聚集性的管控，全体居民实行非必要不出户。原则上每户居民每天最多可安排1人外出1次采买生活物资(中高风险地区除外)。一度因干旱限电的四川，省会成都也出现疫情反扑，尤其是发生了一起健身房游泳池相关聚集性疫情。根据财新报道，8月25—29日，成都本轮疫情累计报告新冠阳性感染者超过450例，8月30日0时，成都宣布加强全市社会面疫情防控，各类空间密闭娱乐场所和公共文体活动场所暂停开放和营业。原定于9月4日结束的第二十五届成都国际汽车展览会在本周二宣布停办。因为担心被封，一些成都线下门店出现抢购蔬菜、肉类线上订单大幅增加的情况，不过周二成都市举行疫情防控工作新闻发布会上，政府官员呼吁市民正常合理采购，避免浪费。

热热热！中国多地遭遇高温“烤验” 农田很渴 根据中国国家气候中心近日监测评估，自6月中旬的这场高温，为1961年以来持续时间最长、40℃以上覆盖范围历史最大的一次。高温少雨天气也给农业生产带来严峻挑战。据中国水利部统计，四川、湖北、湖南、江西、安徽多地千万亩耕地都因旱情受到影响。

热热热！中国多地遭遇高温“烤验” 高温预警 中国官媒央视星期一（8月22日）再次发布高温红色预警，这已是连续第11天发布属于最高级别的高温红色预警。

热热热！中国多地遭遇高温“烤验” 烧到40度 上海、湖北、云南、广西等地气温接近40摄氏度。重庆上周连续两天温度飙升至45摄氏度。预计未来一周最高气温还将会持续超过40℃。目前重庆已有51条河流断流，24座水库干涸，农村供水受影响的民众达到了35.8万人。

热热热！中国多地遭遇高温“烤验” 最强“烤验” 中国多个地区正面对破纪录的热浪侵袭。极端高温导致多处河湖干涸，严重的甚至出现了河流断流的情况。比如山城重庆迎来多日“烤验”。流经重庆的长江支流嘉陵江（图）水位下降，露出河床。网友直呼嘉陵江“被晒干了！”。

热热热！中国多地遭遇高温“烤验” “瘦成闪电” 中国最大淡水湖鄱阳湖陷入枯水期，干旱也创造出奇景：这是江西南昌鄱阳湖进贤段水域出现的“大地之树”自然景象。根据中新社，鄱阳湖湖水面面积较6月以来缩小了约66%，水体面积已肉眼可见地“瘦成一道闪电”。

热热热！中国多地遭遇高温“烤验” 节省电力 高温引发的干旱给水电大省四川的发电能力带来影响。四川部分地区实施限电措施。限电直接影响到工业生产，丰田、大众等企业表示其四川工厂一度停止运营。

热热热！中国多地遭遇高温“烤验” 限电措施 连续多日高温导致用电量飙升。除了四川之外，昔日灯火通明的上海也启动限电措施，北外滩等地的景观照明以及多个电子广告墙都被暂时叫停。

热热热！中国多地遭遇高温“烤验” 极端气候 就在长江流域遭受高温缺雨之苦的同时，中国北方多地出现强雨天气。内蒙古、宁夏、青海东部等地遭遇大雨暴雨。搜狐新闻报道，上周三青海省大通县瞬间强降雨，引发山洪，造成泥石流，洪灾导致16人死亡，36人失踪。图为今年6月初，广西柳州低洼地段被洪水淹没。

热热热！中国多地遭遇高温“烤验” 极端天气的经济成本 中国官方经济专家估算，极端天气使中国每年的GDP减少一到三个百分点。中国总理李克强6月末曾发出警告说，洪水和热浪将影响水稻、蔬菜和猪肉的产量，并推高通货膨胀。



中国国家卫健委本周二（8月30日）公布，过去一日新增1717例本土新冠病毒个案。超过20个省份和地区出现了新增病例，包括青海、四川、西藏等地。

路透社报道，知名投资银行野村证券（Nomura）分析人士发出警告，严格的管控措施或会拖累经济：“金融市场在未来几周可能面临新的压力……经济下滑的情况可能比市场预期更为严重。”

（路透社等）

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