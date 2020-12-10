澳门太阳城创办人周焯华被捕

（德国之声中文网）浙江省温州市公安局11月26日发布案情通报称，以澳门赌博业大亨周焯华为首的跨境赌博犯罪集团「涉嫌在中国境内实施开设赌场犯罪行为，情节严重」，严重妨害了社会管理秩序。温州市人民检察院依法决定对周姓犯罪嫌疑人批准逮捕，公安机关敦促其尽快投案自首。隔天，根据《央视新闻》报导，澳门特区警方依照之前刑事侦查所获的证据，已于27日上午将周焯华及其他涉案人员带回警局调查。

周焯华及其他涉案人员27日遭澳门警方逮捕

「洗米华」曾任广东省政协委员

周焯华早于1994年开始涉足澳门博彩业，又被称为「洗米华」，是澳门太阳城集团创办人，曾任广东省政协第十一届委员。

浙江省温州市公安局发布的案情通报指出，周焯华自2007年以来在澳门等地赌场承包赌厅，又于2016年在菲律宾等地开设网络赌博平台。周焯华通过高额授信、推广赌博业务、提供车辆接送服务和技术支持等方式，组织中国公民赴其承包的境外赌厅赌博。他也在中国境内成立资产管理公司，为赌客用资产换取赌博筹码、帮助追讨赌债、协助客户进行跨境资金兑付，以及利用地下钱庄等非法渠道为赌客提供资金结算服务。

该集团层级明确、人数众多

此跨境赌博犯罪集团以周焯华为首，下有张宁宁等人，层级明确、人数众多。至去年7月为止，该跨境赌博犯罪集团共发展199名股东级代理，1.2万多名赌博代理，8万余名中国境内赌客会员，涉案金额巨大。

《央视新闻》引述澳门政府，称澳门警方已于11月27日上午逮捕周姓犯罪嫌疑人及相关涉案人员，带回警局调查。盛行博彩业的澳门是中国目前唯一能够合法经营赌场的行政区，每年吸引大批赌客和游客前往。

澳门是中国目前唯一能够合法经营赌场的行政区

澳门政府表示，所有在澳从事博彩业的人员，都必须严格遵守有关的法律规定。对于涉嫌违反法律规定的行为，必将依法追究。未来澳门政府也将在修订博彩法时强化对博彩中介人及其业务的监管，「确保澳门的旅游娱乐业能够健康有序地发展」。

（央视新闻、香港01、财新网）

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