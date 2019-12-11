澳门加强边境检查 香港记者入境受阻

（德国之声中文网）澳门本周五（12月20日）即将举行主权移交20周年庆典，中国最高领导人习近平将亲自前往当地主持相关活动，当地安全措施明显加强。

中国广东省政府12月10日发表的一条消息显示，珠海市公安局、珠海出入境边防检查总站12月9日晚联合发布公告，"为了维护港珠澳大桥区域通行秩序，为澳门回归祖国20周年庆典活动创造良好的社会环境，2019年12月10日至12月22日，公安机关将在港珠澳大桥东人工岛设立安全检查站，依法对经港珠澳大桥从香港入境澳门和珠海的人员、交通运输工具等开展安全检查。"

而就在安全检查站设立后不久，香港就传出消息，有香港公民在通过该大桥前往澳门时"失踪"。12月16日，中国珠海公安回应称，12月13日下午15点左右，珠海市边检警方在对一辆从香港前往澳门的巴士进行例行检查时，发现一名乘客疑似一名遭到通缉的嫌疑人。中国方面称，这名钟姓男子曾在多年前因涉嫌走私手机遭到通缉。因此目前被边检机关交给办案机关处理。

这一消息传出后，包括香港泛民派阵营的意见认为，中国内地公安在港珠澳大桥东人工岛的执法工作违反所谓"三地三检"的原则。按照这一原则，港珠澳三地政府应分别在其属地建设独立口岸及边检设施。但包括政府官员在内的建制派则表示，东人工岛位于珠海水域，所以中国内地公安有权设置检查站。中国官媒《环球时报》也发表文章为中国公安的相关做法寻找法理依据。按照该报的说法，相关人员、交通运输工具到达港珠澳大桥东人工岛，就等于是到达了中国内地，根据《中华人民共和国出境入境管理法》《人民警察法》《反恐怖主义法》等相关法律规定，地方公安、边检部门就有权对经港珠澳大桥进入大陆境内的人员和交通运输工具开展安全检查。

《环球时报》报道中没有提到的是，除了疑似遭到通缉的人员之外，无法进入澳门的还有多名记者。香港Now新闻台记者12月16日在东人工岛被内地边防人员拒绝入境。该台称，相关人员并没有解释原因，但表示这样的情况会维持几天。

珠港澳大桥

一天之后，《南华早报》报道称，该报资深记者Phila Siu也在搭乘渡轮前往澳门时遭到扣押和问讯，时间长达三小时，之后他被拒绝入境澳门，不得不再度搭乘渡轮返回香港。

该名记者在被扣留期间被要求填写一份涉及大量个人信息的表格，其中包括居住地址、父母姓名、婚姻状况和访问目的。

在该名记者展示的一份文件上，列明拒绝入境理由是"存有强烈迹象显示，利害关系人企图入境澳门特别行政区从事危害澳门特别行政区公共安全或公共秩序之活动。"

南华早报总编辑谭卫儿（Tammy Tam）对Phila Siu被拒绝入境深表关切和失望。她说："Phila受到这样的怀疑极其令人遗憾，无法想象他或者任何南华早报记者会对任何辖区构成任何安全威胁。为什么这样对待他而且不让他入境，对此我感到很困惑。完全没有道理。"

南华早报报道说，Phila Siu被警方要求出示参加主权移交20周年庆典的媒体邀请函，提供酒店预订的细节和公司新闻证。一名警察还询问他在报道庆典之外是否还会见什么人。Phila Siu表示不会。之前一天，南华早报刊登了Phila Siu写的两篇文章，作为介绍澳门过去20年变化的专题系列的一部分。上周，Phila Siu在准备进入澳门采访时被警方带到了同一个房间，并被询问了同样的问题。不过，两小时后他获得了进入澳门的许可。南华早报另一名资深编辑Bernice Chan周二获准进入澳门报道米其林指南香港澳门奖项。