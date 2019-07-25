澳门传奇赌王、红色资本家何鸿燊去世

有红色资本家、澳门赌王之称的何鸿燊周二在香港养和医院病逝，享年98岁。中国央视在报道何鸿燊逝世的消息时，将其称做"港澳知名爱国企业家"。回顾“赌王”的一生，颇具传奇性。
（德国之声中文网）当地时间5月26日下午，何鸿燊的女儿何超琼对外表示，何鸿燊在养和医院病逝。她说，何鸿燊一向是举足轻重、德高望重的人物，"取之社会，用之社会"是其重要的做人原则，家族成员会续秉承此原则，负起惠泽社会的责任。
央视的报道中将何鸿燊称做"港澳知名爱国企业家"。报道称， 何鸿燊 曾多次受到中国国家领导人接见，曾参与见证中英、中葡谈判及香港、澳门回归祖国，并把圆明园猪首铜像捐赠给保利艺术博物馆、圆明园马首铜像捐赠给国家文物局。"他生前积极参与对祖国内地的经济建设，文化慈善等事业，为澳门的发展做出了突出贡献"。
出身望族
1921年11月25日，何鸿燊生出于香港。他出身于香港显赫的何东家族，是何东的侄孙。曾祖父是英籍犹太人 Charles Henry Maurice Bosman（何仕文），故拥有犹太、荷兰、英国、中国等血统。
虽然出身显赫，但何鸿燊十多岁时，他的父亲炒股失败破产，逃亡至越南。何鸿燊也在一夜之间变成穷小子。何鸿燊过去接受媒体访问时曾表示，他过过没钱坐巴士要走路上学，读书也只能靠奖学金的生活。
1941年，侵华日军不断向香港逼近，何鸿燊从香港大学理学院肄业，加入皇家香港军团担任航空救护兵。同年12月底，港英政府向侵华日军投降，何鸿燊逃往澳门。次年，他进入澳门联昌贸易公司工作，并很快成了这家公司的得力干将。他利用分得的一百万红利在1943年独立创办了澳门火水（煤油）公司。后来他又转到香港发展，和人合资创办利安建筑公司，到50年代中期，他已经成为香港的大亨了。
踏入博彩业
1961年，葡萄牙政府立法， 把澳门定为旅游与博彩区。 同年，何鸿燊与叶汉、叶德利、霍英东等人一起结成联盟，共同组建新集团公司，最终竞得澳门博彩专利权，创办澳门旅游娱乐有限公司。在澳门赌场经营权开放之前，何鸿燊独树一帜经营澳门娱乐赌博公司，独揽全澳门的赌场经营权。
后来，何鸿燊的产业扩展涉到房地产、建筑、船务、投资等多个领域。
红色资本家
何鸿燊曾任第9至11届全国政协常委。曾多次获得中国国家领导人的亲自慰问。曾参与见证中英、中葡谈判及香港、澳门主权移交。与霍英东，曾宪梓，胡应湘，邵逸夫，包玉刚等并称为"红色资本家"。
何鸿燊常对政治层面发表言论。2005年初，他曾指自己在前香港行政长官董建华执政期间说了七年谎话支持他，又"预测"曾荫权会顺利继任。2009年2月，澳门特别行政区政府以《内部保安纲要法》为由，拒绝香港部分泛民主派议员、学者及记者入境，何鸿燊公开以"搅屎棍"形容不被澳门政府批准入境的人士。他曾公开表达对香港前特首梁振英的不满，他曾直言："若他（梁振英）日后做特首，我第一个放弃香港……他最憎有钱人，我就返澳门。"
何鸿燊曾两度从海外天价购买圆明园兽首并捐赠给中国国家文物局，被中国官方评价为爱国商人。《澳门赌王：何鸿燊全传》这本书中记录何鸿燊有一次在接受媒体采访时说：" 说我是老西（鬼佬），这句话不中听，我当然是香港人、中国人。我在香港出生、香港长大，我读过很多中文，幼时父亲还请一位前清举人教我国语古文，我中文说得这么流利，怎么说我也不是老西。我是中国人，我有传宗接代思想，我信佛教，对因果轮回深信不疑。 "
四房太太
何鸿燊的个人感情和私人生活常常成为媒体追逐的焦点。他一生总共有四房太太。 1942年他与葡萄牙人黎婉华（Clementina Leitão）结婚，并先后育有一子三女。黎婉华就是媒体俗称的"大房太太"。 1957年，何鸿燊又娶了香港人蓝琼英。由于香港在70年代才开始施行一夫一妻制，所以这段婚姻在当时也是合法的。到了80年代，何鸿燊又分别"娶"了三房太太陈婉珍和四房太太梁安琪，他与后两位太太并无正式注册。何鸿燊与四位太太总共育有17名子女。
何鸿燊家族10年前已爆出争产案，一系列争产纠纷延伸至今。现在，何老先生乘鹤归去，遗产争夺战未免烽火又起。最终的赢家将会是谁呢？
洪沙 （综合报道）