澳门传奇赌王、红色资本家何鸿燊去世

（德国之声中文网）当地时间5月26日下午，何鸿燊的女儿何超琼对外表示，何鸿燊在养和医院病逝。她说，何鸿燊一向是举足轻重、德高望重的人物，"取之社会，用之社会"是其重要的做人原则，家族成员会续秉承此原则，负起惠泽社会的责任。

央视的报道中将何鸿燊称做"港澳知名爱国企业家"。报道称， 何鸿燊 曾多次受到中国国家领导人接见，曾参与见证中英、中葡谈判及香港、澳门回归祖国，并把圆明园猪首铜像捐赠给保利艺术博物馆、圆明园马首铜像捐赠给国家文物局。"他生前积极参与对祖国内地的经济建设，文化慈善等事业，为澳门的发展做出了突出贡献"。

出身望族

1921年11月25日，何鸿燊生出于香港。他出身于香港显赫的何东家族，是何东的侄孙。曾祖父是英籍犹太人 Charles Henry Maurice Bosman（何仕文），故拥有犹太、荷兰、英国、中国等血统。

虽然出身显赫，但何鸿燊十多岁时，他的父亲炒股失败破产，逃亡至越南。何鸿燊也在一夜之间变成穷小子。何鸿燊过去接受媒体访问时曾表示，他过过没钱坐巴士要走路上学，读书也只能靠奖学金的生活。

1941年，侵华日军不断向香港逼近，何鸿燊从香港大学理学院肄业，加入皇家香港军团担任航空救护兵。同年12月底，港英政府向侵华日军投降，何鸿燊逃往澳门。次年，他进入澳门联昌贸易公司工作，并很快成了这家公司的得力干将。他利用分得的一百万红利在1943年独立创办了澳门火水（煤油）公司。后来他又转到香港发展，和人合资创办利安建筑公司，到50年代中期，他已经成为香港的大亨了。

踏入博彩业

1961年，葡萄牙政府立法， 把澳门定为旅游与博彩区。 同年，何鸿燊与叶汉、叶德利、霍英东等人一起结成联盟，共同组建新集团公司，最终竞得澳门博彩专利权，创办澳门旅游娱乐有限公司。在澳门赌场经营权开放之前，何鸿燊独树一帜经营澳门娱乐赌博公司，独揽全澳门的赌场经营权。

后来，何鸿燊的产业扩展涉到房地产、建筑、船务、投资等多个领域。

红色资本家

何鸿燊曾任第9至11届全国政协常委。曾多次获得中国国家领导人的亲自慰问。曾参与见证中英、中葡谈判及香港、澳门主权移交。与霍英东，曾宪梓，胡应湘，邵逸夫，包玉刚等并称为"红色资本家"。

何鸿燊常对政治层面发表言论。2005年初，他曾指自己在前香港行政长官董建华执政期间说了七年谎话支持他，又"预测"曾荫权会顺利继任。2009年2月，澳门特别行政区政府以《内部保安纲要法》为由，拒绝香港部分泛民主派议员、学者及记者入境，何鸿燊公开以"搅屎棍"形容不被澳门政府批准入境的人士。他曾公开表达对香港前特首梁振英的不满，他曾直言："若他（梁振英）日后做特首，我第一个放弃香港……他最憎有钱人，我就返澳门。"

何鸿燊曾两度从海外天价购买圆明园兽首并捐赠给中国国家文物局，被中国官方评价为爱国商人。《澳门赌王：何鸿燊全传》这本书中记录何鸿燊有一次在接受媒体采访时说：" 说我是老西（鬼佬），这句话不中听，我当然是香港人、中国人。我在香港出生、香港长大，我读过很多中文，幼时父亲还请一位前清举人教我国语古文，我中文说得这么流利，怎么说我也不是老西。我是中国人，我有传宗接代思想，我信佛教，对因果轮回深信不疑。 "

四房太太

何鸿燊的个人感情和私人生活常常成为媒体追逐的焦点。他一生总共有四房太太。 1942年他与葡萄牙人黎婉华（Clementina Leitão）结婚，并先后育有一子三女。黎婉华就是媒体俗称的"大房太太"。 1957年，何鸿燊又娶了香港人蓝琼英。由于香港在70年代才开始施行一夫一妻制，所以这段婚姻在当时也是合法的。到了80年代，何鸿燊又分别"娶"了三房太太陈婉珍和四房太太梁安琪，他与后两位太太并无正式注册。何鸿燊与四位太太总共育有17名子女。

何鸿燊家族10年前已爆出争产案，一系列争产纠纷延伸至今。现在，何老先生乘鹤归去，遗产争夺战未免烽火又起。最终的赢家将会是谁呢？

近在咫尺的澳门，为何与香港如此不同？ 唯二的特别行政区 20年前，历经葡萄牙人超过100年的殖民统治后，澳门主权移交中华人民共和国。按官方说法，北京仅负责澳门的国防外交事务，其余归这个特别行政区自己管辖。澳门与香港是中国仅有的两个特别行政区。图为1999年12月19日江泽民与葡萄牙时任总统桑帕约在移交仪式后握手。

近在咫尺的澳门，为何与香港如此不同？ 唯一的赌场 澳门的富有，首先与赌博息息相关。这是中国唯一一个允许赌场开张的地方，有超过40家赌场。约11万人在赌博业就业。能快速赚不少钱，也让许多人对政治不感兴趣。如今，澳门已成为世界最大赌城，取代拉斯维加斯。

近在咫尺的澳门，为何与香港如此不同？ 仅有的四名泛民主派议员 苏嘉豪今年28岁，是澳门立法会最年轻的一员。澳门立法会33个议席中，有14个是直选的。他向德广联表示，不单在议会、在澳门社会，泛民主派也是少数派。他认为，自己的首要任务是让政治行为透明化。目前他最关注的是这座城市安装的大量监控摄像头。特别是香港爆发抗议以来，澳门通过大量公共安全法规，这座城市如今已经安装了16000个摄像头。并非人人都对澳门状况满意，但苏嘉豪表示，一些反对者不敢公开表态，因为怕丢掉工作。

近在咫尺的澳门，为何与香港如此不同？ 多数人的妥协 澳门人与香港人一样享有一定程度的自治权，包括言论自由和无审查的互联网。多数人与亲北京的政府达成妥协。而这有其历史渊源和传统。1960年代末，澳门爆发反对葡萄牙的抗议，于是当时的殖民统治者同意让中共领导间接地对澳门事务有所参与，而这大大早于20年前的主权移交。（图为1962年的澳门港口）

近在咫尺的澳门，为何与香港如此不同？ 没有竞选对手的特首参选人 主权移交以来，历任澳门特首均为亲北京人士。贺一诚（图左）是第三任特首的唯一参选人，得票率98%。没有竞选对手，也没有抗议。9月，澳门最高法院驳回了多场抗议活动的申请。2009年，澳门通过一项包括颠覆国家政权罪在内的维护国家安全法，类似的立法在香港则于2003年引发强烈抗议而至今尚未落实。近日则发生一些香港记者被拒绝入境澳门的事件。

近在咫尺的澳门，为何与香港如此不同？ 大陆版教材 1999年主权移交前，葡萄牙给予1982年以前在澳门出生的人及其亲属公民身份。这与香港不同，港人获得的是一种没有公民身份的特殊护照。有分析说，这也是港人为何感到“背水一战”的原因之一。此外，在澳门，现在多数普通学校（除教会学校和国际学校外）使用大陆版的教科书，包括历史教材。而在香港，所谓“国民教育”曾引发数万人抗议，后被搁置。（图为澳门一所天主教学校，摄于1963年）

近在咫尺的澳门，为何与香港如此不同？ 未能留下持久政治文化 也有分析认为，与港英殖民政府不同，葡萄牙并未在澳门留下持久的政治文化。《纽约时报》一篇文章认为，葡萄牙人曾在这里建立一个繁忙的贸易口岸。与商人一起来到的还有传教士，以澳门为大本营向中国内地宣教。不过，香港后来迅速取代澳门，成为首选贸易枢纽。而澳门则逐渐闭塞，成为帮派斗争不断的赌博之地。随着1960年代后葡萄牙人的逐渐撤离，本地的中国人——主要是银行家和商人成为事实上的掌权者。（图为圣保禄大教堂遗存面墙）



洪沙 （综合报道）