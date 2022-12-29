澳門觀光難敵疫情 博彩收入跌至新低

（德國之聲中文網）2022年結束前的最後一個工作日，只有零星遊客在澳門歷史悠久的議事亭前地（Largo do Senado）廣場的黑白波浪形路面上穿梭，許多商店都關門了。

過去3年來，這個中國南海岸博彩中心經歷了世界上最嚴格的新冠病毒防控措施，直至12月初中國放棄清零措施之後，業者樂見邊境鬆綁，進一步驅動旅遊業的經濟增長。

但當前中國正在經歷疫情以來最嚴重的感染浪潮，而這波疫情高峰讓原本要前往澳門賭場的豪賭客卻步。

根據澳門治安警察局數據顯示，去年12月23日至27日期間，該市平均每天只有8000人抵達澳門市，是前一月水平相的68%。即便跨年夜的情況有所改善，約有2.8萬人進入該市，但也只是一年前水平的66%。在疫情大流行之前，2019年的日均人數為10.8萬人。

中國國家移民管理局12月27日宣佈，自今年1月8日起，有序恢復受理審批中國公民因出國旅遊、訪友申請普通護照；同時恢復受理審批外國人申請普通簽證。此外，官方亦將新冠感染降為「乙類乙管」，讓疫情中斷近3年的中國旅遊大軍，最快可望於農曆春節出動。

但對澳門來說，中國恢復簽發旅遊護照，可能引發大量中國人出國，進一步加劇對澳門的競爭。

澳門過去曾是葡萄牙的殖民地，也是中國唯一賭場合法的地方。原本當地商家期盼，1月下旬的農曆新年假期的旅遊潮，能替擁有67.2萬人口的城市帶來好運，現在看來期待可能落空。

博彩收入創新低

彭博社報導，由於中國嚴格的「清零」政策對澳門的博彩業造成衝擊，導致澳門的博彩收入創下自2004年以來全年收入最低的一年。

根據彭博社報導，澳門博彩監察協調局1日公佈的數據顯示，去年12月的博彩總收入比去年同期下降了56%，為34.8億澳門元（4.33億美元），較2021年同期下降56%，比分析師預測的還低。

這也意味著，澳門在2022全年的賭場收入達422億澳門元，比2021年下降51%，遠遠低於2019年疫情爆發前的2920億澳門元水平。

「遊客來這裡只是為了散步而不是購物，」在澳門議事亭前地廣場賣烤栗子的周老闆告訴彭博社。他表示，澳門以歐洲風格的建築風格而聞名，這些建築讓人想起它作為前葡萄牙殖民地的歷史，但現在遊客們「只是在四處遊蕩。」

紀念品店老闆李洪秀（音譯）則認為，反彈恐怕還需要時間等待。

李洪秀發現，現在的生意比放寬准入規定之前更加冷清。他進一步指，由於進入澳門需要出示陰性核酸檢測結果，許多中國大陸人因為被感染而無法訪問。而現在澳門也和中國其他地區一樣正在對抗疫情。

「堅持了三年，我的力氣已經用完了，」李洪秀說。

就連遊客也相當有感，今年29歲的李雨（音譯）和她的丈夫從香港來訪，她很雖然慶幸不用跟其他遊客人擠人，但對於這麼多店家關門感到相當失落。

李雨說：「我希望它能像大流行前的日子那樣，所有商店都開門，很多人走在街上。感覺更有活力。」

網媒「香港01」直擊大三巴牌坊一帶，發現旅客相比疫情前劇減，手信街更有半數店舖停業。有店主表示，疫情爆發後生意額已暴跌九成。

澳門著名的手信街有3間分店的「鳳城利來手信」，負責人梁先生向「香港01」透露，店內已有約80%員工確診，且旅客劇減，「可能10萬生意變成1萬。」

何時恢復榮景？

據中國媒體「財新網」上月報導，中國病例大幅攀升，促使許多民眾前往澳門接種輝瑞－BioNTech的mRNA疫苗，而該疫苗僅在港澳地區接種，亦開放給短期遊客，但在中國本土尚不可用。截至截稿前，提供這項服務的澳門大學醫院沒有回覆美聯社提出的置評請求，其電話週五也無人接聽。

目前看來，外國疫苗並未幫助澳門找回大量遊客，尤其是賭場。

澳門大學觀光管理學副教授默希濂（Glenn McCartney）說，澳門還需要一段時間才能恢復疫情前的榮景，「以觀光業來說，不可能彈指之間就看到變化」，即使疫情期間，澳門官員也利用近水樓台優勢，辦了不少路演活動（Roadshow），可能為農曆年假期的旅遊反彈帶來潛力。

（美聯社、彭博社、「香港01」等）

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