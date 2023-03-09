 澳部长: 绝没有承诺帮美国保卫台湾 以换取核潜艇交易 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.03.2023

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澳部长: 绝没有承诺帮美国保卫台湾 以换取核潜艇交易

澳大利亚国防部长周日表示，澳大利亚“绝对”没有承诺在任何有关台湾的军事冲突中支持美国，以换取购买美国核动力攻击潜艇的协议。

澳大利亚国防部长马尔斯（Richard Marles）

澳大利亚国防部长马尔斯（Richard Marles）

（德国之声中文网）澳大利亚、美国和英国3月13日公布了长达数十年的AUKUS核动力潜艇项目。堪培拉将购买美国的弗吉尼亚级攻击型核潜艇，未来英国和澳大利亚也将生产和运营一个新级别的攻击型核潜艇，即SSN-AUKUS。

外界普遍认为，此协议是剑指北京，为应对中国在印太地区的崛起。澳大利亚工党政府表示，鉴于中国在该地区的军事势力，这个核潜艇计划是必要的。

当周日（3月19日）被问及澳大利亚是否向美国承诺若发生台湾冲突将提供帮助，以换取获得核潜艇的机会时，澳大利亚国防部长马尔斯（Richard Marles）告诉ABC电视台，“当然没有”，并表示也没有人寻求澳方的这种承诺。

马尔斯说，澳大利亚在这笔交易中“绝对没有”以任何事情作为交换的义务。

中国将台湾视为自己的领土，并一直表示不放弃武统。美国总统拜登曾表示，如果中国“前所未有地”选择攻台，美国将保卫台湾。

图为美英澳联盟（AUKUS），英国首相苏纳克（右）、美国总统拜登和澳大利亚阿尔巴尼斯（左）2023年3月13日在美国圣地亚哥的洛马角海军基地会面

图为美英澳联盟（AUKUS），英国首相苏纳克（右）、美国总统拜登和澳大利亚阿尔巴尼斯（左）2023年3月13日在美国圣地亚哥的洛马角海军基地会面

美英澳联盟（AUKUS）的核潜艇交易遭到北京抨击，称该计划“走在错误道路”，批评美英澳三国“为一己私利，破坏核不扩散的国际准则”。

澳大利亚贸易部长法雷尔（Don Farrell）周日表示，尽管有核潜艇交易影响，但他仍有信心按计划访问中国，与中国商务部长王文涛会面。法雷尔上个月表示，这次会晤是澳中关系解冻的一个信号。他还表示，希望澳大利亚总理阿尔巴尼斯今年能访问中国。

AUKUS计划将在未来四年内投资60亿澳元（折合40亿美元），扩建一个潜艇基地和该国的潜艇船厂，并培训技术工人。澳大利亚还将提供30亿澳元用于扩大美国和英国的造船能力，其中大部分用于加快美国弗吉尼亚级核潜艇的生产。

（路透社）

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